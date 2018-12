Stadtwerke Fürstenfeldbruck bekommen Interims-Chef

Fürstenfeldbruck - Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Fürstenfeldbruck GmbH habe in seiner Sitzung am Mittwoch Bernd Romeike zum neuen Geschäftsführer der Stadtwerke Fürstenfeldbruck GmbH bestellt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Er übernehme dieses Amt interimsweise bis, nach einem entsprechenden Ausschreibungsverfahren, eine neue Geschäftsführung gefunden sei.