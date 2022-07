Stadtwerke erklären: Darum wird jetzt der Damm gemäht

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Dürfen die Weiden weiter wachsen, reichen die Wurzeln zu tief in den Damm. Daher werden sie gekürzt. © Stadtwerke

Am Dienstag wurde der Amperdamm in Bruck gemäht. Die Aktion der Stadtwerke ruft regelmäßig Proteste hervor, weil eine Blumenpracht der Sense weichen muss.

Fürstenfeldbruck – Die Stadtwerke beantworten die wichtigsten Fragen zur Dammpflege.

Warum wird überhaupt gemäht?

Die Dämme entlang der Amper bieten Schutz vor Hochwasser. Zudem dienen sie als Haltebereich für das aufgestaute Wasser, um daraus regenerative Energie zu erzeugen. Als Betreiber der beiden Wasserkraftwerke in Fürstenfeldbruck und Schöngeising müssen die Stadtwerke Betrieb und Unterhalt von Dämmen gewährleisten, heißt es in einer Stellungnahme des Energieversorgers. Das ist eine Vorgabe der technischen Gewässeraufsicht des Wasserwirtschaftsamtes.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Zu der geforderten Pflege der Dammflächen gehört auch, diese auf Standsicherheit, Schäden wie Hangrutsch oder Durchlässigkeit und auf den Befall durch Wühltiere zu überprüfen. Die Standsicherheit darf nicht durch Gehölz wie Bäume, Sträucher oder Hecken entlang der Deiche beeinträchtigt werden. Denn das Wurzelwerk kann Schäden am Dammbauwerk verursachen. Um die Dammflächen jederzeit uneingeschränkt kontrollieren zu können, muss gemäht werden.

Kann nicht später gemäht werden?

„Wir haben uns bewusst für den Zeitraum Mitte bis Ende Juli entschieden“, sagt Christian Wiegner, Bereichsleiter Technik bei den Stadtwerken. „Dann ist die Hälfte der Vegetationszeit – die von März bis Oktober geht – bereits vorüber und somit die Blühphase vieler Pflanzen beendet.“ Zugleich sei der Pflanzenwuchs nun so hoch, dass man keine direkte Sicht auf die Dämme habe. Eine Kontrolle sei schwierig oder zum Teil unmöglich. „Würden wir die Mahd nun weiter in den Herbst verschieben, so könnten wir drei bis vier Monate nicht kontrollieren“, sagt Wiegner. „Es gibt keine Alternative, als zu kürzen.“

Warum müssen die Weiden weg?

Das Wurzelwerk von Weiden und anderen Sträuchern reicht weit in den Damm hinein. Die Standsicherheit wäre gefährdet, wenn diese nicht zweimal im Jahr vollständig zurückgeschnitten werden. „Wir können verstehen, wenn einige Menschen unsere Mähpraxis nicht nachvollziehen können“, so Wiegner. Denn es würden auch andere Pflanzen abgeschnitten. „Nur unsere Verantwortung für den Gewässerunterhalt sowie Hochwasserschutz hat Vorrang.“

Gibt es keine andere Möglichkeit?

In Absprache mit verschiedenen Umweltverbänden habe man unter hohem Kostenaufwand die Mähart und Zyklen an deren Vorgaben angepasst, um die Artenvielfalt zu fördern, erklärt Wiegner. Es wurde versucht, Blumenfelder an unkritischen Stellen auszusparen. Man versuche, blühende Pflanzen stehen zu lassen, um einen Kompromiss zwischen Insektenschutz und Dammsicherheit zu finden. „Schlussendlich werden wir nicht allen Interessengruppen gerecht werden – dazu sind die Meinungen zu vielfältig.“ imu

Auch interessant: Naturschützer kritisieren Mäharbeiten am Amperdamm

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.