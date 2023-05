Starke Männer stellen Maibaum auf

Von: Ingrid Zeilinger

Mit vereinten Kräften stemmten die Brucker den Baum in die Höhe © Peter Weber

Am 1. Mai werden traditionell die Maibäume aufgestellt. Auch in Fürstenfeldbruck machten sich die starken Männer ans Werk. Sie verzichteten auf Hilfe auf vier Räder, sondern ließen die Muskeln arbeiten.

Fürstenfeldbruck - Pfützen auf dem Boden, verdünntes Bier im Maßkrug: Überall im Landkreis wurden am Montag die Maibäume bei Regen aufgestellt. Auch in Fürstenfeldbruck hievten die Männer in Regenjacken mit reiner Muskelkraft den nach einem Diebstahl gut bewachten Stamm vor dem Marthabräu in die Höhe.

Anschließend wurde auf dem Volksfest weiter gefeiert. Den vielen Zuschauern war das schlechte Wetter egal: Sie rüsteten sich mit Regenschirmen und wohnten allerorts dem Brauchtum zum 1. Mai bei. Insgesamt wurden in 24 Städten und Gemeinden des Landkreises Maibäume aufgestellt.

