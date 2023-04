Startklar für eine aufregende Radl-Saison: Die Werkstätten brummen schon jetzt

Alexander Altmann gibt Tipps zum Fahrradkauf. Am wichtigsten ist ihm individuelle Beratung. © pat

Während Corona erlebte das Radl einen wahren Boom. Und der scheint auch nach der Pandemie ungebrochen. In den Fahrradläden laufen die Geschäfte weiter gut – obwohl zu den inzwischen altbekannten Problemen einige neue dazugekommen sind.

Fürstenfeldbruck – Die Radler stehen schon in den Startlöchern. Sobald die Temperaturen endlich zweistellig werden, beginnt für sie wieder die Saison. Die Werkstätten brummen schon jetzt. Bremsen, Lager und Schraubverbindungen müssen geprüft, die Kette gepflegt und die Reifen aufgepumpt werden. Kunden wollen ihre Radl sommerfit haben. Dazu gehört immer öfter auch den Antrieb von E-Bikes zu prüfen.

Umsatzsteigerung bis zu 40 Prozent

Michael Huber (53) vom Radl-Markt Germering ist optimistisch. Und das, obwohl Lieferengpässe weiter ein Thema sind. Erst Anfang des Jahres gab der Traditionskonzern Prophete wegen fehlender Teile seine Insolvenz bekannt. Dabei boomte die Fahrradbranche gerade während der ersten Lockdowns 2020. Laut dem Kölner Institut für Handelsforschung konnte sie beim Umsatz um über 40 Prozent zulegen.

Auch beim Radl-Markt Germering kam der Boom im ersten Corona-Jahr an. Firmengründer Huber, 53, verbuchte 25 Prozent mehr Umsatz. Allerdings nur durch den Abbau von Lagerbeständen. Denn schnell folgten Lieferschwierigkeiten. Vor allem die chinesische Null-Covid-Politik ließ die globalen Lieferketten kollabieren.

Stornos helfen Lager aufzufüllen

„Die Lieferschwierigkeiten waren immens“, sagt auch Martin Fischbeck vom Brucker Familienbetrieb Zweirad Fischbeck. Er hatte allerdings Glück im Unglück. In der ersten Phase der Pandemie waren viele Händler verunsichert und stornierten Bestellungen. So konnte Fischbeck seine Lagerbestände aufstocken. Während der Pandemie ging weg, was da war. Alexander Altmann von Radl Altmann in Olching erzählt, dass E-Bikes auch deshalb so angezogen hätten, weil normale Radl kaum lieferbar waren. Mittlerweile verkaufe sich beides ungefähr gleich gut.

Lieferzeiten bis zu neun Monaten

Inzwischen habe sich die Lage gebessert – je nach Lieferant. Bei deutschen Produzenten klappe es wieder eher, so Altmann. E-Bikes würden aber häufig in Bulgarien gefertigt. Die Lieferzeiten lägen aktuell bei bis zu neun Monaten. Vor allem auf E-Bikes mit tiefem Einstieg, die für Senioren geeignet sind, ergänzt Fischbeck. Dazu kämen Lieferprobleme bei Rennrädern und Gravelbikes.

2021 bestellte Ware jetzt geliefert

Kurz vor Saisonbeginn sind die Läden aber alle ausgestattet. Michael Huber vom Radl-Markt Germering: „Über Winter wurde endlich die Ware geliefert, die 2021 bestellt wurde“. Nur wer ein ganz bestimmtes Modell im Auge habe, könnte es auch weiterhin schwer haben. Und wie es ihn zwei Monaten aussehe, sei natürlich ungewiss.

Die aktuelle Konsumflaute, wegen Ukraine-Krieg gestiegene Energiepreise und Inflation, verunsichert die Händler nicht. „Die Leute haben wieder gemerkt, dass Radfahren Freude macht“, sagt Martin Fischbeck.

Teure Reparaturen billiger als Neukauf

Dass das Geld manchem gerade nicht so locker in der Tasche sitzt, merken die Händler aber trotzdem. In der angeschlossenen Werkstatt vom Radl-Markt Germering werden mittlerweile auch größere Reparaturen an Kinderrädern durchgeführt, selbst wenn sie 250 Euro kosten. „Früher wäre das weggeschmissen worden, aber heute macht man es. Auch weil es immer noch billiger ist als ein neues Radl.“

Fachkräftemangel ist bei den Händlern kein Thema. Nur vereinzelt gebe es offene Stellen. Insgesamt sei man personell gut aufgestellt und habe keine größeren Probleme, Mitarbeiter zu finden.

Kaum Neuerungen in Sicht

Einziges Manko der kommenden Saison in den Augen der Profis: Es wird keine Neuheiten geben. Die Produzenten sind damit beschäftigt, ihre Lieferrückstände aufzuholen. Laut Pressedienst Fahrrad ist mit Innovativem erst zu rechnen, wenn sich die Lieferketten normalisiert haben. Vielleicht zur Saison 2024, spätestens aber 2025 soll es so weit sein.

Bis dahin setzten die Händler auf Bewährtes. Mountainbikes mit Straßentauglichkeit zum Beispiel. „Die sind für unsere Gegend sehr reizvoll, weil wir viele schöne Feld- und Radlwege haben“, erklärt Martin Fischbeck.

Praktische Tipps für den Rad-Kauf

Für alle, die auf der Suche nach einem neuen Rad sind, hat Alexander Altmann ein paar Tipps: Wichtig vor dem Kauf ist „die individuelle Beratung, um das richtige Produkt zu finden“. Dazu gehört auch die richtige Einstellung des Rads samt Probefahrt. Besonders beim Kauf von E-Bikes sollte man darauf achten, einen Service-Partner vor Ort zu haben, gibt der Meister zu bedenken. Also lieber beim Händler des Vertrauens kaufen, denn dort hat man auch den Garantieanspruch, wenn mal was sein sollte.

