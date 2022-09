Statt Parkplätzen gibt es nun ein Labyrinth vor der Bibliothek

Fürstenfeldbruck

Kunst statt Parkplätze heißt es auf dem Platz vor der Stadtbibliothek: Denn mit vereinten Kräften wurde auf dem Asphalt ein großes begehbares Labyrinth aufgemalt. Mit einem Fest wurde der neugestaltete Aumühlenplatz jetzt eingeweiht.

Fürstenfeldbruck – Doch nicht nur die Kunst war Anlass für dieses Fest. Im Rahmen der europäischen Mobilitätswoche hatte die Stadt die Auszeichnung für das beste Programm kleiner Kommunen im vergangenen Jahr erhalten. Unter anderem gab es ein Lastenradrennen, den Parking Day, einen autofreien Schultag, an dem Eltern ihre Kinder mit dem Rad oder zu Fuß in die Schule bringen sollten, und auch die Unterführung des Bahnhofs wurde verschönert. „Fürstenfeldbruck ist jetzt ein Vorbild“, sagte Katrin Dziekan vom Umweltbundesamt in Berlin, die persönlich die Glückwünsche überbrachte.

Im vergangenen Jahr nahmen 4000 Kommunen europaweit an der Mobilitätswoche teil, 144 in Deutschland. Die Stadt Bruck zeige, wie wichtig die Verkehrswende für die Welt ist. „Die Verkehrswende bringt allen Menschen eine bessere Lebensqualität“, sagte Dziekan. „Außerdem trägt sie zum Klimaschutz bei.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Besonders stolz war das Team um Montserrat Miramontes von der Stadtverwaltung auf die Umgestaltung des Aumühlenplatzes. Auch hier wurden die Bürger mit einbezogen. Sie durften Skizzen einreichen. 31 Zeichnungen mit Ideen für die Gestaltung kamen bei der Stadt an. Das Endmotiv wurde an zwei Straßenkünstler aus Österreich weitergereicht. So entstand das jetzige Kunstwerk auf dem einstigen Parkplatzboden – ein Labyrinth in den Farben gelb und blau.

Viele halfen mit

Auch bei der Umsetzung packten die Bürger mit an. „Wir sind sehr froh und dankbar, dass so viele mitgeholfen haben“, sagt Diana Rupprecht, Leiterin der Stadtbibliothek. Zunächst wurde das Raster mit Kreide aufgezeichnet. Anschließend wurde mit Schablonen der Straßenkünstler alles weitere aufgetragen und schließlich mit Farbe ausgemalt. „Wir freuen uns sehr über den farbenfrohen Platz“, schwärmte Rupprecht.

Pflanzen sollen den Platz noch weiter aufwerten. „Es soll einfach ein Ort zum Zusammenkommen werden, an dem man sich wohlfühlen kann“, erklärte Rupprecht. Ein weiterer Grund für den Wegfall der Parkplätze: Die Straße soll weniger befahren werden. Muss dennoch jemand mit dem Auto kommen, gibt es hinter der Stadtbibliothek noch ausreichend Stellplätze.

Doch es wurde nicht nur der Platz eingeweiht: Beim Aumühlenfest war für Groß und Klein einiges geboten. So gab es Kinderschminken, einen Foodtruck mit Burgern, man konnte Lastenräder ausprobieren und im Lesecafé der Bibliothek gab es ein großes Kuchenbuffet. Denn das Preisgeld aus der Mobilitätswoche wurde in dieses Helferfest investiert. So konnten sich Montserrat Miramontes und ihr Team feiern lassen für einen großen Schritt in Richtung klimafreundlichere Mobilität. ANTONIA PLAMANN

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.