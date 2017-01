Das steckt hinter den Mülleimer-Aufklebern

Fürstenfeldbruck – Vielleicht sind sie einigen Bürgern schon aufgefallen: Aufkleber mit dem Stadt-Logo, so genannte Trash Wraps, wurden auf einigen Mülleimern der Stadt angebracht.

Verantwortlich dafür sind die Mitglieder des Schülerunternehmens „Royal Trashmasters“ in Zusammenarbeit mit dem Rathaus.

Schüler wollen Eimer aufhübschen

Die Schüler des Graf-Rasso-Gymnasiums wollten der grauen Tristesse der städtischen Metallmülleimer ein Ende setzen. Um ihren Plan umzusetzen, gründeten sie eine Juniorfirma. Den Rahmen bildete ein P-Seminar in Wirtschaft und Recht. Rund sechs Monate lang arbeiteten die Mitglieder an ihrem Projekt. Ziel des Ganzen ist es, dass die Schüler die Grundprinzipien unternehmerischen Handelns erlernen. Die Umsetzung der Geschäftsideen lässt die jungen Unternehmer praktisch erfahren, wie sich das eigene Handeln wirtschaftlich, sozial und ökologisch auswirkt. Zum so genannten Junior-Schülerfirmenprogramm gehört aber auch, dass sich die Gruppe wieder auflöst.

Unternehmen hat sich aufgelöst

Auch die Brucker haben sich mittlerweile getrennt. „Als Juniorunternehmen einen solchen Auftrag zu bekommen, war toll. So können wir jetzt unser Projektjahr abschließen und trotzdem noch lange unsere Arbeit in der Stadt hängen sehen“, sagt der Vorstandsvorsitzende Martin Troiber. Wer seine Mülltonne bekleben will, kann die Trash Wraps weiterhin (solange der Vorrat reicht) im Haushaltswarengeschäft von Kurt Tienemann an der Augsburgerstraße kaufen.

tb