Trotz Nachwuchsproblem: Sternsinger werden wieder entsandt

Von: Ulrike Osman

Nach der Corona-Pause werden wieder Sternsinger im Landkreis unterwegs sein (Beispielfoto dpa). © Rolf Vennenbernd

Am Dreikönigstag und dem darauffolgenden Sonntag (6. und 8. Januar) ist es wieder soweit: Die Sternsinger ziehen von Haus zu Haus, spenden Segen und sammeln für das Kindermissionswerk. Ohne coronabedingte Einschränkungen könnte endlich alles so sein wie vor der Pandemie. Könnte.

Landkreis – Die Zwangspause hat auch in diesem Bereich unliebsame Nachwirkungen. In vielen Orten werden heuer weniger Sternsinger unterwegs sein als früher. „Sieben Kinder brauchen wir noch, dann haben wir zehn Gruppen beieinander“, rechnet Doris Dormann aus Landsberied kurz vor dem Dreikönigstag vor. Bis zuletzt wollen sie und ihre Mitstreiter weitersuchen, um noch Freiwillige zu motivieren. „Wir geben unser Bestes“, sagt die Pfarrgemeinderätin und fügt hinzu: „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“

Auch in Bruck weniger Kinder

In Bruck ist die Situation ähnlich. „Es sind viel weniger Kinder, die mitmachen“, bedauert Britta Korsawe-Kiemer aus der Pfarrei St. Magdalena. Statt acht bis zehn Gruppen, wie vor der Pandemie, haben sich nur vier Sternsinger-Teams zusammengefunden. Unter ihnen sind viele Jüngere, so dass jede Gruppe nur an einem der beiden Tage unterwegs ist. „Es wird sonst zu anstrengend für die Kinder“, so Korsawe-Kiemer.

Froh ist sie darüber, dass einige „Altsternsinger“ – Jugendliche, die eigentlich schon aufgehört hatten – reaktiviert werden konnten. Sie übernehmen die Besuche in den Seniorenheimen.

In der Pfarrgemeinde St. Bernhard werden sich insgesamt 15 Kinder auf den Weg machen. „Früher waren es 25“, sagt Koordinatorin Ursula Hebrang. Dass durch Corona zwei Jahre lang keine neuen Sternsinger nachgewachsen sind, mache sich jetzt bemerkbar.

Für die Gläubigen bedeutet das: Nicht mehr jeder kann verlässlich mit einem Besuch der Sternsinger rechnen. Wer sichergehen will, dass die Kinder in den Gewändern der Heiligen Drei Könige bei ihm klingeln, hat die Möglichkeit sich anzumelden. „Ansonsten werden die Straßen abgegangen, so weit man kommt“, so Hebrang.

Dass mit weniger Sternsinger-Personal die gleichen Gebiete abgedeckt werden können wie früher, ist in der Stadt nachvollziehbarerweise kaum möglich. Anders in Landsberied – hier soll wie eh und je an jeder Tür geläutet werden. „Selbst wenn wir die fehlenden Kinder nicht mehr zusammenbekommen, werden wir das hinkriegen“, ist Doris Dormann überzeugt.

Die Großen sind weg, die kleinen noch nicht da

„Die Großen fallen weg, die Kleinen sind noch nicht da“, berichtet Claudia Platzdasch aus Gernlinden. Auch hier werden weniger Gruppen unterwegs sein – wohl nur sechs statt früher acht. Das liegt aber nicht allein an Corona, glaubt die Pfarrgemeinderätin. Sondern auch daran, dass der Dreikönigstag in diesem Jahr der Auftakt zu einem langen Wochenende ist und viele Familien dies für einen Kurztrip nutzen. „Wenn der 6. Januar der letzte Tag der Weihnachtsferien ist, ist es leichter.“

Keine Super-Katastrophe

16 Gruppen von drei bis fünf Kindern beteiligen sich in Olching an der Sternsingeraktion. „Die Tendenz, dass es ein bisschen weniger wird, war auch vor Corona schon zu sehen und setzt sich jetzt fort, aber es ist keine Super-Katastrophe“, fasst Kaplan Robert Daiser die Situation zusammen.

Durch die pandemiebedingte Pause sei allerdings vieles kein so selbstverständlicher Teil des Jahres mehr wie früher.

Positives aus Türkenfeld

Positive Nachrichten kommen aus Türkenfeld. „Bei uns sieht es sehr gut aus“, sagt Edeltraud Konrad, die seit 2006 die Sternsinger betreut. „Es gehen an jedem der beiden Tage acht Gruppen mit je vier Kindern im Alter zwischen sieben und 14 Jahren.“

Wie kommt’s, dass der Negativ-Trend ausgerechnet vor der 3800-Einwohner-Gemeinde Halt macht? „Den Kindern macht es Spaß“, so die Betreuerin. „Sie merken, wie sehr sich manche Leute auf sie gefreut haben.“ Neue Sternsinger wachsen nicht nur innerhalb der katholischen Gemeinde nach – Edeltraud Konrad macht auch in der Schule Werbung.

Mitmachen dürfen alle Kinder, unabhängig davon, welcher Konfession sie angehören oder ob sie getauft sind. Auch könne man sich in Türkenfeld möglicherweise besser mit der Aktion identifizieren, glaubt die Betreuerin. Denn das im Ort gesammelte Geld wandert nicht in den großen Spendentopf des Kindermissionswerks, sondern geht direkt an das Schulprojekt St. Zoe in Uganda. Dessen Initiator, Pfarrer John Kyazze, ist mit Türkenfeld eng verbunden - und sogar schon mit den Sternsingern durch die Straßen gezogen.

