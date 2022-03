Stichverletzung nach Streit in Disco

Von: Helga Zagermann

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Bei einer Streitigkeit in einer Münchner Disco ist ein 20-Jähriger aus dem westlichen Landkreis verletzt worden. Er kam mit Stichverletzungen in eine Klinik. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Westkreis/München – Die gefährliche Körperverletzung, so der derzeitige Tatbestand, passierte am Sonntag in Laim, im Raucherbereich einer Disco an der Landsberger Straße. Der 20-Jährige war dort mit Bekannten. Aus bislang unbekannten Gründen geriet die Gruppe um den 20-Jährigen in eine verbale Streitigkeit mit einer anderen Gruppe. Dann nahm der 20-Jährige einen Mann in den Schwitzkasten.

Ein anderer Mann ging den 20-Jährigen jedoch von hinten an, zog einen spitzen Gegenstand aus einer hinteren Hosentasche und stach damit auf den unteren Rücken des 20-Jährigen ein. Dann steckte er den Gegenstand wieder ein. Die Gruppen wurden vom Sicherheitsdienst der Disco getrennt. Es wurden der Rettungsdienst und die Polizei gerufen. Der 20-Jährige kam mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus.

Die Beschreibung

Vor Ort konnte kein Täter ermittelt werden. Nun hofft die Polizei auf Hinweise. Gesucht wird der Mann, der den 20-Jährigen verletzt hat: Er ist etwa 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß, kräftig, hat Stirnglatze, kurze Haare, Vollbart und eine Tätowierung am rechten Arm; er war bekleidet mit blauer Jeans, weißen Sneakern, dunkelgrünem Shirt mit schwarzen Streifen im Schulterbereich und er trug eine Brille. Zudem wird der in den Schwitzkasten Genommene gesucht, ein weiterer Mann, der schlichten wollte, und einer, der nach dem Täter trat. Hinweise an das Polizeipräsidium München, Kommissariat 25, Telefon (089) 2 91 00.

