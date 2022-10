Vor der Wahl zum Landtag: Dreikampf bei den Grünen im Stimmkreis Bruck-Ost

Von: Tobias Gehre, Ulrike Osman

Bei den Grünen ist ein Dreikampf um die Kandidatur für die Landtagswahl 2023 entbrannt. Nachdem der langjährige Abgeordnete Martin Runge nicht mehr im Stimmkreis FFB Ost antritt, werfen Jan Halbauer, Sabeeka Gangjee-Well und Andreas Birzele ihren Hut in den Ring.

Fürstenfeldbruck – Über viele Jahre war im Stimmkreis Fürstenfeldbruck Ost klar, wer für die Grünen um das Landtagsmandat kämpft. Martin Runge, Mitte der 90er Jahre zum ersten Mal ins Parlament gewählt, galt lange Zeit als grünes Schlachtross im Kreis. Doch jetzt hat Runge genug. Bei der Wahl 2023 tritt er nicht mehr an. Damit ist der Weg frei für neue Kandidaten. Und von denen gibt es gleich drei.

Musik-Managerin

Erst vor Kurzem warf Türkenfelds Dritte Bürgermeisterin Sabeeka Gangjee-Well ihren Hut in den Ring. Sie will sich im Landtag für Energiewende und Klimaschutz, bezahlbares Wohnen sowie Ortsentwicklungen ohne Flächenfraß und zusätzliche Versiegelung einsetzen. Als Mitbegründerin einer Bürgerinitiative, aus der später der Verein Dorfentwicklung wurde, kämpfte sie gegen eine Supermarktansiedlung im Außenbereich und ein befürchtetes nicht-ortsangebundenes Gewerbegebiet. 2014 wurde Gangjee-Well erstmals in den Gemeinderat gewählt. „Die Arbeit im Landtag würde mich reizen, um mich mit meinen kommunalpolitischen Erfahrungen nun an bayernweiter Schaltstelle für positive Veränderungen einzusetzen“, sagt Gangjee-Well, die im indischen Kalkutta geboren wurde und seit 1990 in Bayern lebt. In ihrer Heimat sowie in Los Angeles, München und Augsburg studierte sie Politik- und Geisteswissenschaften, Philosophie und Theologie.

Gangjee-Well arbeitet als Managerin der Musikkabarettgruppe „Hans Well & Wellbappn“ und ist in zahlreichen Ehrenämtern aktiv. Neben einer zügigen Umsetzung der Energiewende will sich die 54-Jährige für eine Änderung des Landesentwicklungsplans einsetzen, um dem Flächenfraß Einhalt zu gebieten. Auch gegen Rechtsextremismus und für mehr Chancengleichheit bei Beschäftigung, adäquater Bezahlung und gesellschaftlicher Teilhabe will sie sich einsetzen.

Politik-Wissenschaftler

Ihr Konkurrent Jan Halbauer kennt das Parlament bereits sehr gut. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Landtagsbüro von Martin Runge. Im Kampf um die Kandidatur setzt der 38-Jährige vor allem auf die Themen Klimaschutz, Mobilität sowie Natur- und Artenschutz. „Wir brauchen mehr Windkraftanlagen in Bayern, mehr Photovoltaik auf unseren Dächern und auch mehr Photovoltaikanlagen im Freiland“, so der Brucker. Außerdem brauche es eine „echte Verkehrswende“. Halbauer will sich etwa für Fahrrad-Schnellwege, einen weiteren Ausbau des ÖPNV und mehr Regionalzug-Halte einsetzen. Daneben fordert Halbauer, das Arten- und Biotopschutzprogramm in Bayern weiter auszubauen.

Schreinermeister

Der Dritte im Bund ist Andreas Birzele aus Hörbach. Der Schreinermeister will sich für das Handwerk stark machen. „Wer montiert die vielen Luftwärmepumpen, die Photovoltaikanlagen, die Wärmedämmungen, die neuen Fenster, die Ladestationen für Elektroautos?“, fragt er rhetorisch auf seiner Internetseite. Vor allem müsse die Förderung der Ausbildung im Handwerk verbessert werden. Es könne nicht sein, dass Meisterlehrgänge großteils selbst finanziert werden müssen, während Studienkosten vom Staat getragen würden.

Wer für die Grünen ins Rennen geht, entscheidet sich in knapp zwei Wochen. Am Montag, 7. November, findet in Puchheim die Aufstellungsversammlung statt.

