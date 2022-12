Stollenprüfung: Diesmal gab es auch Exoten

Von: Lisa Fischer

Hatten viel Freude bei der Prüfung (v.l.): Kreishandwerksmeister Franz Höfelsauer, Stollenprüfer Manfred Stiefel und der Puchheimer Bäcker Maximilian Hünsche. © weber

Im Kassenraum der Sparkasse wurden am Mittwochvormittag wieder Weihnachtsstollen vergoldet – zumindest auf dem Papier.

Fürstenfeldbruck – 32 Gebäcke hatten sechs Bäcker aus dem Landkreis – Nau, Hünsche, Reicherzer, Rackl, Wimmer und Drexler – zur alljährlichen Prüfung eingereicht. Neben den klassischen Nuss-, Mohn- und Früchtestollen gab es auch ein paar Exoten.

Der Puchheimer Bäcker Maximilian Hünsche reichte seinen „Maxis Macadamia Stollen“ ein, die Jesenwanger Bäcker Josef und Ulrich Drexler einen „Babystollen“.

Der ausgebildete Brotprüfer Manfred Stiefel – er darf auch Stollen bewerten – zeichnete 24 Stollen mit der Note „sehr gut“ aus, sieben erhielten die Note „gut“. Neu in diesem Jahr: Ein Feingebäck hat die Prüfung nicht bestanden.

„Der Stollen war zu lange gebacken“, erklärt Stiefel. Dadurch habe das Weihnachtsgebäck eine Kruste erhalten und schmecke bitter. Es erinnere eher an einen Keks und nicht an einen Stollen, so das Urteil des Experten.

Bei der mehrstündigen Prüfung im Foyer der Sparkasse konnten in diesem Jahr auch wieder Passanten vorbeikommen und probieren. „Das ist ja wie Weihnachten und Neujahr zusammen“, sagte ein Mann, dem Kreishandwerksmeister Franz Höfelsauer mehrere Stücke Stollen zum Probieren in die Hand drückte. In den vergangenen zwei Jahren fand die Prüfung während des Lockdowns unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Büro der Kreishandwerkschaft statt.

Gemeinnützig sei die Stollenprüfung noch dazu, erklärt Höfelsauer. „Jeder Betrieb hat zwei bis drei Stollen mehr abgegeben. Diese spenden wir ans Altenheim Theresianum.“

Für Manfred Stiefel vom Deutschen Brotinstitut geht die Stollensaison langsam zu Ende. Seit Oktober prüft er schon Weihnachtsgebäck in ganz Bayern und auch in Teilen von Baden-Württemberg. Insgesamt 900 Stollen mussten sich seinen kritischen Sinnesorganen stellen. lif

