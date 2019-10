Straßen sollen fahrradfreundlicher werden - Anträge lassen Stadt-Verwaltung stöhnen

Fürstenfeldbruck

Eine „gefühlte Unsicherheit“ hält die Leute davon ab, mit dem Radl zu fahren – so die Beobachtung von Alexa Zierl. Daher will die Stadträtin das Radeln in der Kreisstadt sicherer machen. Ihre Anträge sorgen aber auch für Unmut in der Verwaltung.