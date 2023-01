Streit um Recycling-Firma in Aich bei geplantem Wohngebiet

Fürstenfeldbruck

Gewerbe kontra Wohnungen: Dieses Problem stellt sich in Aich. Die Stadt möchte am Ortsrand Wohnungen bauen. Doch auf dem Nachbargrundstück hat sich die Firma Heifra Recycling in den Hallen der Glaswerke Arnold niedergelassen. Ein schwer zu lösender Konflikt.

Aich – Vor einem Jahr hat Heinrich Gerner die Hallen der ehemaligen Glaswerke Arnold gemietet. Seine Recycling-Firma trennt vor allem gewerblichen Bauschutt und andere Abfälle in seine Rohstoffe – in einer großen Halle, nicht im Freien. Diese Rohstoffe werden dann entsorgt oder wiederverwertet. Zuvor war Heifra Recycling in Emmering, doch dort wurde es zu eng. Das Glaswerke-Areal am Ortsrand von Aich bot sich nahezu an für einen Betrieb, den jeder braucht, aber niemand zum Nachbarn haben möchte. Es habe schon immer Probleme mit Standorten gegeben, sagt Gerner. Jetzt wieder.

Rechtmäßigkeit in Zweifel gezogen

Die Stadt stellt die Rechtmäßigkeit seines Betriebes in Zweifel. Denn sie hat das Nachbargrundstück gekauft und möchte dort ein Wohngebiet ausweisen. „Ich habe nichts gegen sozialen Wohnungsbau“, schickt Heinrich Gerner gleich vorweg. Er ist selbst ein Aicher und weiß um die Probleme, passenden und bezahlbaren Wohnraum zu finden. Er wusste auch von dem geplanten Teilabriss auf dem Gelände der Firma Glaswerke Arnold. Aber: „Ich wusste bis vor dreieinhalb Monaten nichts von dem Grundstücksverkauf und den Plänen für den Wohnungsbau.“

Kein Antrag auf Genehmigung

Das Problem: Als Gerner die Räume mietete, stellte er keinen Antrag für eine emissionsrechtliche Genehmigung. Die Glaswerke hätten höhere Emissionen als sein Betrieb, sagt er. „Daher dachte ich nicht, dass ich eine Genehmigung brauche.“ Offenbar ein Irrtum, wie eine Rathaussprecherin mitteilt: „Eine solche Nutzungsänderung erfordert nach Bayerischer Bauordnung eine Baugenehmigung, da sich andere öffentlich-rechtliche Anforderungen ergeben.“

Zwar wusste Gerner, dass es mit einem Anlieger schon mit der Vorgängerfirma Ärger wegen Lärm gab. „Ich habe damit gerechnet, eine Schallschutzwand zu errichten.“ Aber dass die Stadt nun seinen ganzen Betrieb als minderwertiges Gewerbe in Frage stellt, stört ihn. „Die Stadt Fürstenfeldbruck hat selbst eine Nebenhalle für die Feuerwehr Aich gemietet.“ Die werde nun sogar länger gebraucht, da der Umbau des Feuerwehrhauses länger dauere. Das bestätigt die Stadtsprecherin auch.

Bebauungsplan

Nie sei in diesem Zusammenhang ein Hinweis auf eine fehlende Genehmigung gekommen, sagt Gerner. Das kam erst im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans und des Protests der Aicher gegen die vorgestellten Pläne auf. „Es haben alle gewusst, dass wir da sind und einen Mietvertrag haben“, sagt Gerner. Doch nun sei man nicht gewollt. Das Unternehmen sei der Stadt kein Dorn im Auge, heißt es aus dem Rathaus. „Es ist allerdings Aufgabe der Bauaufsichtsbehörde darauf zu achten, dass öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten sind.“ Inzwischen wurde eine Veränderungssperre über Gerners und das Nachbargrundstück verhängt. Die Stadt prüft mittlerweile auch die Option, eine Nutzungsuntersagung auszusprechen.

Kuh vom Eis bringen

Auch Heinrich Gerner hat den Fall einem Anwalt übergeben. Er habe eigentlich keinen Lust auf Ärger und den Rechtsweg, sagt er. „Wir müssen schauen, dass wir die Kuh vom Eis bringen.“ Ob es eine Chance auf eine einvernehmliche Lösung mit Recylingfirma und Wohnungen gibt, könne man nicht sagen, teilt die Rathaussprecherin mit. „Es ist klarzustellen, dass bei der Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit die bestehende Wohnbebauung maßgebend ist.“ Gerner hofft, dass es eine Einigung gibt. Denn er würde gerne in Aich bleiben. „Ich würde auch gerne Ausbildungsplätze schaffen.“

