Erdgaspreiserhöhung

Strom, Gas und Wasser: Stadtwerke müssen Preise teils drastisch erhöhen

Von: Thomas Steinhardt

Steigende Kosten für Energie: Wie lässt sich jetzt noch rasch Geld sparen? (Symbolbild) © Christian Ohde/imago

Den Kunden der Brucker Stadtwerke stehen zum 1. Januar 2023 deutliche Preissteigerungen ins Haus. Die Erhöhungen betreffen sowohl Wasser als auch Strom und Gas.

Fürstenfeldbruck - Die seit Jahresbeginn deutlich gestiegene Nachfrage nach Energie, der Krieg in der Ukraine und die höheren Rohstoffpreise führten zu einer drastischen Verteuerung an den verschiedenen Handelsmärkten, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke vom Dienstag. Als Konsequenz dieser Entwicklung heben die Stadtwerke Fürstenfeldbruck die Verbraucherpreise für Strom, Gas und Wasser zum 1. Januar 2023 an.

„Leider verteuern sich unsere Tarife mit dem Neujahr 2023. Obwohl wir mit unserer langfristig angelegten Beschaffungsstrategie bei Strom und Gas den Preisanstieg dämpfen konnten – führt die aktuelle Situation auf den Beschaffungsmärkten dennoch zu einer deutlichen Preisanpassung für beide Energieträger“, sagt Jan Hoppenstedt, Geschäftsführer der Stadtwerke Fürstenfeldbruck. „Ähnlich verhält es sich beim Trinkwasser. Für eine hohe Trinkwasserqualität müssen wir in unsere Infrastruktur investieren, um die Sicherheit und die Versorgung auf diesem Niveau zu halten. Dies wird immer wichtiger – insbesondere vor dem Hintergrund zunehmend trockener Sommermonate.“

Strompreise in der Grund- und Ersatzversorgung



In der Grund- und Ersatzversorgung erhöht sich der Arbeitspreis beispielsweise im Stadtgebiet Fürstenfeldbruck von derzeit 30,58 Cent je Kilowattstunde (ct/kWh) um 12,72 Cent auf 43,30 ct/kWh. Ebenso steigt der Grundpreis von aktuell 98,04 Euro/Jahr auf 105,18 Euro/Jahr. Die Preise enthalten die gestiegenen Netzentgelte sowie die höheren Umlagen, auf die der regionale Versorger keinen Einfluss hat, so die Stadtwerke. Zu dieser Preisveränderung sollen alle Kunden des Versorgungsunternehmens in den nächsten Tagen ein persönliches Schreiben erhalten, das die Kostensteigerung detailliert aufführt.

Musste ein drei bis vier Personenhaushalt mit einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 3.500 kWh im Jahr 2022 mit Gesamtkosten von annähernd 1200 Euro kalkulieren, so werden für denselben Energieverbrauch im kommenden Jahr rund 1650 Euro veranschlagt, also 450 Euro mehr. Dies bedeutet eine monatliche Mehrbelastung von 41 Euro bei elf Abschlagszahlungen, so die Stadtwerke.

Erdgaspreiserhöhung



Ebenso verteuert sich der Gaspreis zum Jahreswechsel. Je nach Vertrag steigt der Arbeitspreis um circa zehn ct/kWh. Neben den Beschaffungspreisen kommt eine Bilanzierungsumlage von 0,57 Cent für die Privathaushalte hinzu. Im Weiteren fordert der Staat eine Speicherumlage von 0,059 Cent; allerdings bleibt der CO 2 -Preis unverändert.

„Ein Durchschnittshaushalt mit drei bis vier Personen verbraucht im Jahr eine Gasmenge von circa 24 000 kWh. Hierfür muss im kommenden Jahr mit einem Gesamtpreis von rund 4100 Euro gerechnet werden. Im Vorjahr beliefen sich die Kosten auf nur 1775 Euro für die gleiche Verbrauchsmenge“, erläutert Hoppenstedt weiter. „Die Senkung der Umsatzsteuer für Erdgas auf sieben Prozent wurde bei unserer Preisbildung mitberücksichtigt.“ Allerdings seien die von der Bundesregierung angekündigten Entlastungen – die Gaspreisbremse – bei den derzeitigen Erdgaspreisen noch nicht berücksichtigt. Sobald diese konkretisiert und gesetzlich geregelt seien, würden diese schnellstmöglich und in vollem Umfang an die Kunden weitergegeben.

Wasserpreise für das Stadtgebiet Fürstenfeldbruck, Gelbenholzen, Lindach und Pfaffing

Aufgrund des hohen Fixkostenanteils in der Trinkwasserversorgung sowie den gestiegenen Strom-, Material- und Baustellenkosten verteuern sich die Trinkwasserpreise von aktuell 1,08 Euro auf 1,65 Euro pro Kubikmeter. Der Grundpreis erhöht sich gemäß der Tabelle: Bei einer Zählergröße Q3 beispielsweise steigt der Kreis von derzeit 40 auf dann 62 Euro.

„Eine Anhebung der Trinkwasserpreise seit 2021 war nun unumgänglich, damit weiterhin das Trinkwasser in gewohnter Qualität bei den Verbrauchern aus dem Wasserhahn fließt“, so Hoppenstedt weiter. „Zugleich investieren wir für eine störungsfreie Versorgung mehrere Millionen Euro in unsere Wasserinfrastruktur.“

Im Trinkwasserversorgungsgebiet verantwortet der regionale Versorger ein Wasserverteilnetz von mehr als 120 Kilometern. Damit das hohe Versorgungsniveau langfristig gewährleistet werden könne, müssten jährlich rund zwei Prozent des Leitungsnetzes erneuert werden – also alte Rohrleitungen gegen neue ausgetauscht werden. Durch diese Erneuerungsmaßnahmen reduzierten sich gleichzeitig die ungewünschte Wasserversickerung durch Leckagen von vormals 13 bis 15 Prozent auf aktuell acht bis zehn Prozent.

Appell an die Kunden

Im Zuge der genannten Preiserhöhungen müssen sich die Kunden der Stadtwerke auf höhere monatliche Belastungen einstellen. Die von der Regierung angekündigten Hilfen werden jedoch nur einen Teil der Mehrkosten kompensieren können, so die Stadtwerke. Hierzu äußert sich Hoppenstedt besorgt: „Die Befürchtungen der Bürger kann ich sehr gut nachvollziehen, dass Energiekosten nicht mehr bewältigt werden können.“ Daher appelliert er an den Kundenkreis: „Sollte jemand in finanzielle Schwierigkeiten bei den neuen Abschlagszahlungen oder bei Nachzahlungen zur Jahresverbrauchsabrechnung kommen, dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf und setzen Sie nicht eigenmächtig die Zahlungen aus. Wir helfen eine adäquate Lösung zu finden, die für beide Seiten vertretbar ist.“

Das Kundencenter steht von Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, Donnerstag bis 17 Uhr und Freitag bis 12 Uhr für Kundenfragen zur Verfügung. Zudem kann es telefonisch unter 08141 401 111 erreicht werden.

