Stromgeld für diejenigen, die es wirklich dringend brauchen

Von: Sabine Kuhn

Bei der Präsentation (v.l.): Katrin Rizzi, Geschäftsführerin und Grit Ullmann vom Vorstand der Stiftung. © becker

Eine gemeinsame Spendenaktion mehrerer Akteure soll vom Gießkannenprinzip zu mehr sozialer Gerechtigkeit führen.

Fürstenfeldbruck – Sie sollen die schlimmsten Auswirkungen der Preisexplosion auf dem Energiesektor lindern: die 300 Euro Energiekostenzuschuss, die Bürger vom Staat bekommen haben oder noch bekommen. Allerdings: Das Geld ging an jeden – egal, wie es um die jeweiligen Finanzen bestellt ist. Dieses Gießkannenprinzip empfinden manche als höchst ungerecht. Eine Spendenaktion soll nun Abhilfe schaffen

Geld überwiesen

Einige Landkreisbewohner haben sich aus eigenen Stücken an die Bürgerstiftung für den Landkreis Fürstenfeldbruck gewandt. „Sie haben uns das Geld überwiesen mit der Bitte, es an Menschen weiterzugeben, die es dringen brauchen“, erklärt Katrin Rizzi, Geschäftsführerin der Stiftung. Sie und ihre Mitstreiter waren von der Idee angetan und setzten sich mit dem Sozialamt in Verbindung. Resultat: Die Spendenaktion kann jetzt starten.

So funktioniert´s

Und so funktioniert’s: Wer seinen Energiekostenzuschuss ganz oder teilweise spenden möchte, überweist die entsprechende Summe entweder auf ein Konto der Bürgerstiftung oder der Tagblatt-Hilfsaktion „Kette der helfenden Hände“, Stichwort: Stromgeld. Wer über 200 Euro spendet, gut lesbar die Adresse angeben für eine Spendenquittung. Unter 200 Euro genügt dem Finanzamt der Einzahlungsbeleg.

Zu Gute kommen werden die Spenden Menschen, die Leistungen von Jobcenter oder Sozialamt beziehen. In Frage kommen im Landkreis nach Angaben der Behörden rund 5600 Einzelpersonen beziehungsweise Bedarfsgemeinschaften. Da die Betroffenen die Heizkosten ohnehin erstattet bekommen, sollen die Spenden ihnen helfen, die enorm gestiegenen Stromkosten zu stemmen.

Mit der öffentlichen Hand wurde vereinbart, dass das Stromgeld nicht mit anderen Sozialleistungen verrechnet wird, so Stiftungsgeschäftsführerin Katrin Rizzi. Das Sozialamt unterstützt die Aktion. Den Bedürftigen können Stromkosten zwar gestundet werden, oder sie können ein Darlehen erhalten. Allerdings müssen in beiden Fällen die zusätzlichen Kosten nachträglich entrichtet werden. Das Problem werde somit nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben.

Voraussetzungen

Wer die Stromförderung erhalten möchte, muss im Landkreis wohnen und einen Fragebogen ausfüllen. Letzterer wurde bewusst so einfach wie möglich gehalten. Er steht im Internet auf der Homepage der Bürgerstiftung (www.buergerstiftung-lkr-ffb.de) und er liegt in ausgedruckter Form bei den Tafeln aus. Beigelegt werden muss dem ausgefüllten Formular ein Leistungsbescheid von Jobcenter oder Sozialamt. Zum Nachweis der gestiegenen Stromkosten sind eine Kopie der Anpassung der Abschlagszahlungen des Versorgers beziehungsweise eine Kopie der Jahresrechnung unbedingt mitzuschicken.

Gesammelt werden die Anträge auf Stromzuschuss in der Geschäftsstelle der Bürgerstiftung, Münchner Straße 5, 82256 Fürstenfeldbruck, Mail: info@buergerstiftung-lkr-ffb.de. Pro Bedarfsgemeinschaft ist ein Antrag möglich. Die Aktion dauert bis 31. Januar. Danach werden die Fördergelder verteilt. Die Höhe der einzelnen Zuwendungen richtet sich nach der eingegangenen Spendensumme.

Die Konten

Kette der helfenden Hände: IBAN Sparkasse: DE23700530700008128126;

IBAN VR-Bank: DE93701633700000037788

Bürgerstiftung: IBAN Sparkasse: DE20700530700031475304

IBAN VR-Bank: DE90701633700000000400

