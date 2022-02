Sturm Roxana wütet in Oberbayern: Umgestürzte Bäume blockieren Straße - Etliche Feuerwehreinsätze

Von: Thomas Steinhardt

In Gröbenzell stürzten mehrere Bäume um. © FFW Gröbenzell

Sturm Roxana hat auch im Landkreis Fürstenfeldbruck seine Spuren hinterlassen. Die Feuerwehren zählten etliche Einsätze. Unter anderem stürzten Bäume um.

Fürstenfeldbruck - Am stärksten betroffen gewesen sein dürfte Gröbenzell. Die Feuerwehr berichtet von acht sturmbedingten Einsätzen. Bauzäune wurden umgeweht - und umfallende Bäume beschädigten einen Pkw, zwei Hausdächer und eine Stromleitung. Im Valeppweg etwa riss der Sturm ein 30 Quadratmeter großes Blechdach auf, das die Einsatzkräfte sichern mussten. Für die Beseitigung der Bäume kamen auch Drehleiter und Seilwinde zum Einsatz, wie die Feuerwehr berichtet. 15 Einsatzkräfte waren zwischen 17 Uhr und 24 Uhr im Einsatz. Auch in Puchheim kam es zu mehreren Einsätzen, unter anderem, weil Bäume auf Autos gefallen waren.

Sturm Roxana in Fürstenfeldbruck: Umgestürzte Bäume blockieren Straßen

In Kottgeisering fielen in der Villenstraße-Süd zwei Bäume um. Sie hingen quer über die Straße und mussten von der Wehr entfernt werden. In Eichenau mussten die Einsatzkräfte mehrere Bauzäune wieder aufstellen, genau wie deren Kollegen in Fürstenfeldbruck, die auch zum Trimmdichpfad ausrücken mussten, wo Äste im Bereich des Parkplatzes herunter gefallen waren.

In diesem Zusammenhang betont die Feuerwehr ganz prinzipiell: Es ist nicht ratsam, bei Sturm in den Wald zu gehen. Zudem musste die Brucker Feuerwehr in der Innenstadt ein umgestürztes Dixie-Klo wieder aufstellen. „Glücklicherweise schien das stille Örtchen noch recht frisch gewesen zu sein, sodass es lediglich beim Zur-Seite-Räumen blieb“, heißt es im Bericht der Feuerwehr FFB. Die Feuerwehr Mittelstetten war bereits am Nachmittag auf die B2 alarmiert worden, wo ein Baum über der Fahrbahn lag.

Brand während Sturm Roxana in Fürstenfeldbruck

Außerdem waren in Bruck in der Innenstadt in einem Treppenhaus Zeitschriften in Brand geraten. Das ganze Treppenhaus war verraucht. Die Anwohner konnten das Haus laut Feuerwehr größtenteils selbst verlassen. Einige klagten über Husten wegen des Qualms. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt. Zudem schlugen in der Zeit des Sturms mehrere Brandmeldeanlagen an - eine in einer Tiefgarage wegen Zigarettenrauchs.

Sturm Roxana wütet in Fürstenfeldbruck - Bauzäune umgeweht

Und weil die Feuerwehr eh schon unterwegs war, räumten die Einsatzkräfte in der Innenstadt auch noch ein paar Baubarken zu Seiten - sehr zur Belustigung der Gäste eines nahe gelegenen Burger-Restaurants, wie es im Bericht der Feuerwehr heißt. Außerdem hatte der Wind auch Bauzäune an der Baustelle fürs neue Feuerwehrhaus in Bruck umgelegt. Diese Zäune hatten aber Polizisten schon wieder aufgestellt.

