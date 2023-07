Subkultur bereit fürs große Open Air im Alten Schlachthof

Von: Andreas Daschner

Das Team von der Subkultur mit OB Christian Götz (l.) an der fest installierten Bar. Sie wird dauerhaft auf dem Areal des Alten Schlachthofs bleiben und von der Subkultur genutzt. © Andreas Daschner

Weniger Bands, aber mehr Musik bietet das Subkultur-Open-Air am 28. und 29. Juli im Alten Schlachthof. Neu sind eine zweite Bühne und eine dritte Bar.

Fürstenfeldbruck – Der Aufbau läuft nach Plan. „Wir liegen heuer sogar etwas besser im Zeitplan als in den Vorjahren“, sagt Subkultur-Chef Adrian Best. Pünktlich zum Start des beliebten Festivals wird alles fertig sein, verspricht er. Eine der drei Bars steht ohnehin bereits – und wird auch nach dem Open Air bleiben. Sie befindet sich direkt vor dem Zugang zum Innenbereich. „Die ist jetzt fest installiert“, berichtet Best.

Dort werden beim Festival Bier und Softdrinks ausgeschenkt. Zwei weitere Bars werden zusätzlich aufgebaut: die „Almbar“ mit Spritzgetränken und die Kassette, die so heißt, weil dafür das ehemalige Kassenhäuschen umfunktioniert wurde. Dort wird es beim Open Air erfrischende Slushies geben. Für Essen sorgt das Kebab Haus aus Maisach, das mit seinem Dönerstand anreist. Für Vegetarier gibt es Falafel und Pommes.

Neben der Almbar befindet sich gleich die zweite Bühne, die den DJs vorbehalten ist. Die sorgen für Stimmung während der Umbaupausen, von denen es heuer weniger geben wird. „Wir haben bewusst ein kleineres Lineup gewählt, obwohl sich viele Bands beworben haben, die hier spielen wollten“, sagt Vize-Vorsitzende Magdalena Kurz. Und Beirat Jonas Schmidl ergänzt: „Wenn es weniger Umbaupausen gibt, können die einzelnen Bands länger spielen.“

Am Freitag treten vier Bands auf: die Grandma’s Boys, die Moonies, The Birdwatchers – eine Band mit ehemaligen und aktuellen Subkultur-Beiratsmitgliedern, die sich eigens für das Open Air wieder formiert hat – sowie Rosa Blut. Am Samstag spielen Adam Usi, Los Jeles, The Strange Seeds, Cheerio Joe und Marvpaul. Von Hip-Hop über Psychedlic und Punk, bis hin zu Techno und südamerikanischen Rhythmen ist für jeden Geschmack etwas geboten.

Am Samstag findet um 14 Uhr außerdem wieder das beliebte Völkerballturnier auf dem Hof des Alten Schlachthofs statt. Wer noch mitspielen will, kann sich per E-Mail an voelkerball@subkultur-ffb.de bewerben. Die Mindestgröße der Teams liegt bei fünf Mitspielern, Einzelbewerber versuchen die Subkultur-Verantwortlichen in bestehenden Teams unterzubringen oder zu neuen Teams zusammenzufassen.

Die 13 Beiratsmitglieder und rund fünf weitere Helfer aus der Subkultur werkeln noch kräftig am Aufbau des Festival-Geländes. Bereits nach dem Frühjahrsprogramm haben die organisatorischen Vorbereitungen fürs Open Air begonnen. Und auch die fest installierte Bar entstand in diesem Zeitraum. „Damit haben wir etwas Substanzielles für die kommenden Jahre geschaffen“, sagt Best. Beiratsmitglied Sophie Frisch war zum ersten Mal dabei und ist begeistert vom Teamgeist bei der Subkultur. „Man kann sich nicht vorstellen, wie viel Zeit und Arbeit reingesteckt wird“, sagt sie. „Alle haben für die Tage vor dem Open Air extra Urlaub genommen.“

OB Christian Götz ist sich sicher, dass sich der Aufwand wieder lohnen wird. „Das Subkultur-Open-Air ist der perfekte Abschluss für den Feste- und Kultursommer.“ Er selbst sei seit vielen Jahren immer wieder dabei. „Das Festival zeigt, wie wichtig es ist, die Subkultur als Ankernutzer hier auf dem Schlachthofgelände zu haben.“

Das Festival findet am Freitag, 28., und Samstag, 29. Juli, jeweils von 16 bis 23 Uhr auf dem Hof des Alten Schlachthofs statt. Danach wird bis 2.30 Uhr mit DJs im Innenbereich weitergefeiert. Am Samstag findet um 14 Uhr außerdem das Völkerballturnier statt.