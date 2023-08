Subkultur feiert trotz Sauwetter Open Air im Alten Schlachthof

Zwei Tage Party mit vielen Bands

Gewitter und wolkenbruchartiger Regen konnte die Musikfans nicht aufhalten: Das Open Air der Subkultur am Alten Schlachthof war wieder gut besucht.

Fürstenfeldbruck – Am ersten Abend konnte die Subkultur rund 480 Gäste begrüßen. Und auch am zweiten Festivalabend war am Alten Schlachthof viel los. Subkultur-Vorsitzender Adrian Best ist mehr als zufrieden mit dem zweitägigen Festival. „Die Leute sind trotz des teilweise starken Regens fleißig da geblieben.“ Nur das jährliche Völkerballturnier musste etwas gekürzt werden. So fand – anders als sonst – nur ein „großes Finale“ statt.

Zwei Monate hat das Team der Subkultur das Festival geplant. Für die Helfer eine stressige Zeit, die sich laut Adrian Best aber lohnt. „Wir freuen uns über so viele Besucher und dass alles friedlich verläuft“, sagt Best. „Es ist auch schön, dass man einfach mal entspannt die Bands genießen kann.“

Carina Würtinger und Valentin Melzer sind zu Gast auf dem Open Air im Alten Schlachthof. Vor allem die Preise findet Carina Würtinger angenehm. „Ein Bier für drei Euro bekommt man auf Partys nicht mehr oft.“ Sie sei immer wieder aufs Neue begeistert vom Festival. „Es gibt zwar eigentlich jedes Jahr Regen, aber es ist immer wieder cool hier“, so Würtinger. Für Valentin Melzer ist vor allem das zeitlose Ambiente besonders. „Das Festival mit allem drum und dran überzeugt einen einfach immer wieder.“

Den Besuchern ist an den beiden Tagen einiges geboten. Neben den Auftritten der unterschiedlichsten Bands, die von Passau bis Hessen angereist sind, können die Gäste in einem Bällebad entspannen oder sich kulinarisch mit Döner, Pommes und Co. verwöhnen lassen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Valentin Bodendörfer aus Fürstenfeldbruck besucht das Festival an beiden Tagen. Er ist von den Bands begeistert. Unter anderem spielen Grandma´s Boys, Rosa Blunt, Cheerio Joe oder Marv Paul. Vor allem die Band Birdwatchers, die ihr zehnjähriges Bandjubiläum auf dem Open Air feiert, gefällt ihm sehr gut. „Es macht einfach Spaß hier, da halb Bruck kommt“, sagt Valentin Bodendörfer.

Die drei Freunde Olivia Koste, Johanna Reisaus und Andreas Richter genießen ebenfalls die gute Stimmung. „Es ist einfach sehr schön gemacht hier. Mit viel Liebe zum Detail“, sagt Johanna Reisaus. „Es ist wirklich toll mit seinen Freunden in so einer entspannten Atmosphäre zu feiern und es sich gutgehen zu lassen“, schwärmt Olivia Koste. Und so wird trotz durchwachsenem Wetter bis tief in die Nacht gefeiert – mit guter Musik der Bands und zu später Stunde legen DJs auf. Antonia Plamann