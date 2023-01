Subkultur geht mit bewährtem Team ins nächste Konzertjahr

Von: Ingrid Zeilinger

Adrian Best. © mm

Adrian Best bleibt Vorsitzender von Subkultur. Corona und der Ukrainekrieg prägten die vergangene Saison.

Fürstenfeldbruck – Der Verein Subkultur blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Auf der Jahresversammlung – erneut in hybridem Format, um möglichst vielen Mitgliedern eine aktive Teilnahme zu ermöglichen – wurden zudem mögliche Verbesserungen und Änderungen, sowie erste Pläne für das kommende Jahr diskutiert.

Der Vorsitzende Adrian Best wurde nach seiner ersten Saison mit 50 Ja-Stimmen wiedergewählt. Als seine Stellvertreterinnen fungieren Katharina Williams (28 Stimmen) und Magdalena Kurz (35 Stimmen). Dem Vorstand steht ein zehnköpfiger Beirat zur Seite. Wiedergewählt wurden Jonas Schmidl, Florian Daxer, Daniel Stupar, Alexander Westphal, Carl Reitberger, Max Spieler und Leon Schubert. Neu im Beirat sind Laura Grünaug, Sophie Frisch und Tina Jäger. Der Subkultur Beirat verabschiedet sich von Eva Maria Hornung, Sebastian Schäfer und Thomas Heiß, die aus Zeitgründen und anderen Verpflichtungen nicht erneut zur Wahl angetreten sind.

Das Jahr 2022 war das erste Jahr seit der Corona Pandemie, in dem der Verein sowohl eine Frühjahrs- und eine Herbstkonzertreihe als auch das beliebte Subkultur Open Air im Juli veranstalten konnte. Dies wurde unter anderem durch Corona-Testungen vor Ort ermöglicht. Das Geschehen im Schlachthof wurde aber auch durch die aktuellen Weltgeschehnisse beeinflusst. Die Mitglieder veranstalteten einen Spendenflohmarkt für den Verein Brucker helfen der Ukraine. Zudem führte die Neue Bühne Bruck im Alten Schlachthof das Theaterstück „You Can’t see Hell from Paradise“ auf, welches das Thema des Ukrainekrieges behandelt. Im musikalischen Bereich wurden 22 Konzertabende und das zweitägige Open Air mit rund 900 Besuchern ausgerichtet.

In der Diskussion wurde konstruktiv über mögliche Verbesserungen der Vereinsarbeit gesprochen. Die Mitglieder brachten sich vor Ort und online aktiv ein. Direkt im Anschluss an die Vollversammlung fand die erste Sitzung des neu gewählten Vorstands und Beirats statt, bei der diese Vorschläge und deren Umsetzung besprochen wurden. Nun geht es für alle in die Vorbereitung der Konzertsaison 2023. Das Frühjahrsprogramm beginnt am 11. März.

