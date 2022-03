Surreale Welten vereint in einem Kunstband

Von: Ingrid Zeilinger

Blumenporträts sind eine Spezialität von Radu-Anton Maier. Auch die Tore, die das Gemälde im neuen Kunstband enthält, kehren in den Werken des rumänischen Künstlers immer wieder. © Weber

In der Corona-Pandemie war die Galerie Raduart wie viele andere geschlossen. Künstler Radu-Anton Maier nutzte die Zeit, um einen lange gehegten Traum wahr werden zu lassen: einen Bildband über die vergangenen 15 Jahre seiner Schaffenszeit. Eine Reise in surreale Welten, die viel Raum für Inspiration lassen.

Fürstenfeldbruck – „Meister der imaginären Welten“ lautet der Titel des Bildbands von Radu-Anton Maier. Er vereint über 100 der beliebtsten Werke des deutsch-rumänischen Künstlers. Und der Name passt. Denn in seinen surrealen, großformatigen Bildern lässt der 86-Jährige mehrere Welten miteinander verschmelzen. So verbindet er etwa Elemente des Aktes mit Blumen. Da liegt eine weibliche Gestalt auf einer Blumenwiese. Doch die Blumen selbst könnten auch Gesichter sein – mit einem Auge. Linien führen über das Bild und darüber hinaus. Sie sollen die Elemente im Werk vernetzen, aber auch mehrere Bilder untereinander.

„Agonie mit Rosen“ ist eines der Werke aus dem neuen Bildband. „Ein Kunstband war immer geplant“, erzählt seine Ehefrau und Galeristin Svetlana Maier. „Aber wir haben nie den richtigen Zeitpunkt gefunden.“ Doch in der Corona-Pandemie ist die Galerie geschlossen – es blieb Zeit für das kreative Schaffen und den Kunstband, den der rumänische Verlag „Tribuna“ mit Sitz in Maiers Geburtsstadt Klausenburg herausgegeben hat.

Alles fing mit einem langen Interview an, das Maier der Tribuna-Redakteurin Ani Bradea gegeben hat. Sie fragte, ob man nicht einen Kunstband herausgeben solle. Mit Unterstützung von Verleger Mircea Armann gelang die Erfüllung des Traums, der Maiers künstlerischen Werdegang in den vergangenen 15 Jahren begleitete. „Ohne den Verlag hätten wir es nicht geschafft“, sagt Svetlana Maier.

Werke aus den Anfangsjahren des Künstlers fehlen. Damals lebte er in Rumänien. Sein moderner Stil galt im kommunistischen System als nicht angepasst und zwang ihn sogar zur Ausreise, nachdem ein Fresko von der Parteiführung abgedeckt wurde (siehe Kasten). Viele Werke sind in Rumänien geblieben, verschwunden oder zerstört worden. Einen Teil konnte er bewahren. Doch der Kunstband widmet sich der späteren Schaffensphase.

Aufgegliedert in die Bereiche Landschaften, Akt, Blumen und Porträts kann der Betrachter eine Reise durch die künstlerische Welt von Radu-Anton Maier unternehmen. Doch so genau lassen sich die Bereiche nicht abgrenzen. Denn wie die Welten verschmelzen auch sie miteinander. Maier symbolisiert dies häufig mit Toren von der einen zur anderen Welt. „Die Bilder sollen jeden Zuschauer zum Nachdenken und zur Inspiration anregen“, sagt der Künstler. Er selbst will nur wenige Worte verlieren, um dem Betrachter nicht zu viel vorzugeben. So enthält der Bildband – neben Vita und dem Interview, mit dem alles begann – zu jedem Kapitel eine kurze Einführung auf Deutsch, Englisch und Rumänisch, um auch ein breites Publikum anzusprechen.

Dann sprechen die Bilder für sich. In jedem steckt viel Arbeit. Zunächst malt Maier Schablonen mit den Hauptmotiven. Dann gestaltet er das Werk mit Airbrush, um es dann mit Farbe, Pinsel und auch den Fingern zu verfeinern. Für seine Blumenporträts etwa verwendet er eine 100 mal 100 Zentimeter große Leinwand, um die einzelne Blume für sich sprechen zu lassen. Linien stehen für Verbindungen, Verwurzelung und Entwurzelung.

Der Bildband ist in der Galerie an der Ledererstraße 12 sowie online erhältlich. Radu-Anton Maier hofft, dass er ihn im Rahmen einer Ausstellung im April auch der Öffentlichkeit präsentieren kann. Und im September will er seine Werke in seiner rumänischen Heimat, im Nationalmuseum in Klausenburg, zeigen. Denn in Rumänien wurde er 2021 mit einem hohen Orden für Kulturverdienste ausgezeichnet.

Infos zum Kunstband

findet man auf der Internetseite https://raduart.com/kunstband/