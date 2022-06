Schluss nach sechs Monaten: Vereinswirt und Vorstand im Clinch - sogar Polizei rückte an

Von: Peter Loder

Erst im Oktober hatte Robert Groß mit Lebensgefährtin Tina das Vereinsheim des SV Puch übernommen. (Archivfoto) © Metzler

Im Oktober übernahm Robert Groß als Wirt das Vereinsheim des SV Puch. Ein halbes Jahr später kündigte er nun den Vertrag. Hinter den Kulissen gab es oft Streit.

Puch – Nach nur einem halben Jahr steht der SV Puch wieder ohne Vereinswirt da. Nach Meinungsverschiedenheiten mit der Vorstandschaft hat der auch als „Ochinga Fischbroda“ bekannte Robert Groß zum 1. Juni seinen erst im Oktober auf fünf Jahre abgeschlossenen Vertrag gekündigt. Die bevorstehende Trennung verläuft nicht ohne Nebengeräusche.

Der aus Olching stammende Groß nennt für seinen Entschluss in dem Kündigungsschreiben offiziell „wirtschaftlichen Gründe“. Doch hinter den Kulissen gibt es ein Zerwürfnis. Dem stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins, Günther Dallmair, wirft der Wirt „unqualifizierte Aussagen und Äußerungen“ vor. Diese verbalen Auseinandersetzungen spitzten sich zuletzt derart zu, dass die Polizei gerufen werden musste, um einen erneut aufgeflammten Streit zu schlichten. Dallmair erklärte gegenüber dem Tagblatt, dass er alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurückweist: „Ich bin mir keiner Schuld bewusst und habe auch niemand beleidigt.“

Noch bevor Robert Groß am Vatertag mit der letzten Steckerlfisch-Aktion seinen Abschied in Puch eingeläutet hat, ist die schriftlich eingereichte Kündigung zum 1. Juni beim Präsidium eingetroffen. Vereins-Chef Uli Eichhorn reagierte „wie vom Blitz getroffen“. Das von Groß „Zur Pucher Einkehr“ umgewidmete Vereinsheim sei unter dessen Leitung „besser gelaufen als in den Jahren zuvor“. Er könne den Schritt deshalb nicht nachvollziehen, erklärte Eichhorn. Er werde aber nicht auf Einhaltung des Vertrages pochen: „Das bringt uns nicht weiter.“

Die Nachfolgersuche sei eine echte Herausforderung. „Aber wir arbeiten daran.“ Groß kündigte unterdessen an, sich eine „größere und lukrativere Gaststätte“ suchen zu wollen.

