Tag der offenen Tür in der neuen Feuerwache in Fürstenfeldbruck

Von: Thomas Steinhardt

Die neue Feuerwache in Bruck. © Weber

Die neue Feuerwache in Bruck stellt sich vor: Am Samstag, 1. Juli, findet ein Tag der offenen Tür mit großem Programm statt.

Fürstenfeldbruck - Das zweite Feuerwehrhaus an der Flurstraße in Fürstenfeldbruck ist schon seit einiger Zeit in Betrieb. Nun wird es im Rahmen eines Tags der offenen Tür am Samstag, 1. Juli, offiziell der Bevölkerung vorgestellt. Die Bürger können von 13 bis 17 Uhr die Räumlichkeiten besichtigen und Fragen stellen. Es gibt eine Fahrzeugausstellung, verschiedene Übungen und Hausführungen.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Parkmöglichkeiten sind ausgeschildert, es wird aber empfohlen, zu Fuß oder mit dem Rad zu kommen. Nach der Eröffnung des Tags um 13 Uhr findet um 13.15 Uhr beispielsweise eine Vorführung statt, wie man Menschen über eine Drehleiter rettet. Um 14 Uhr ist vorgesehen, eine Fettexplosion vorzuführen, um 15 Uhr folgt ein Verkehrsunfall. Um 16 Uhr wird ein Wohnungsbrand simuliert. Den ganzen Tag über sind Hausführungen geboten, Kinderspiele mit der Jugendfeuerwehr, ein Infostand der Brandschutzerziehung mit Feuerlöschtraining.

Der Bau der zweiten Feuerwache war unter anderem deshalb nötig geworden, weil vom Standort des ursprünglichen Hauses im Brucker Westen die Rettungsfristen unter Umständen nicht im ganzen Stadtgebiet nicht eingehalten werden können.

