Tattoo-Convention in Fürstenfeldbruck: Diese Kunst geht unter die Haut

Tätowierer Oli bei der diffizilen Arbeit hinter dem Ohr eines Kunden. © Peter Weber

Zum mittlerweile dritten Mal fand jetzt die Tattoo-Convention Fürstenfeldbruck statt. Rund 100 Tätowierer aus ganz Deutschland waren gekommen und zeigten, was sie können.

Fürstenfeldbruck – Für Freunde der Körperkunst war es ein besonderes Event. Nach einer coronabedingten Pause fand dieses Wochenende die dritte Tattoo-Convention Fürstenfeldbruck statt. Laut Veranstalter Jürgen von Discomakers ist die Brucker Messe die größte im süddeutschen Raum. Mit der Tenne des Veranstaltungsforums , in der die Messe abgehalten wurde, habe man zudem eine außergewöhnliche Location. Die sei einfach nur der „Hammer“.

In dieser „Hammer-Location“ erwarteten die Gäste rund 100 Tattoo-Künstlern. Vertreten waren zudem Piercer und Merchstände die Kleidung, Schmuck und Accessoires anboten. Um das Publikum bei Laune zu halten, gab es zudem ein Showprogramm, bestehend aus einer Poledance-Show und der Artistik des Kugelmagiers Ruven Nagel. Den kennt der ein oder andere womöglich von seinem Auftritt beim RTL-Supertalent.

Tattoo-Artist Ozzy vom Studio Headzone Tattoo aus der Kreisstadt skizziert den Rücken einer Frau. © Peter Weber

Für die Künstler selbst gab es in einem zweitägigen Wettbewerb einiges an Pokalen zu gewinnen. Sie konnten in verschiedenen Kategorien wie Bestes Schwarz-weiß-Tattoo oder Bestes Farbtattoo antreten. Voraussetzung dafür: Das Kunstwerk musste komplett vor Ort gestochen werden. Für Tattoofreunde also eine wunderbare Gelegenheit, sich gleich auf der Messe verzieren zu lassen. Unentschlossene konnten sich stattdessen ein temporäres „Tattoo“ aufsprühen lassen, um erst mal zu schauen, ob ihnen diese Form der Körperkunst zusagt.

Keine Option für Rene Schroll. Der 41-jährige Eichenauer weiß ganz genau, was seine Haut zieren soll und deshalb lässt er sich direkt vor Ort stechen. Die Idee kam ihm in Folge eines Motorradunfalls: „Jetzt nerven mich zu viele Leute was ich machen soll und was nicht.“ Und seine Antwort darauf kann künftig jeder von seinen Fingerknöcheln ablesen: „SHUT UP“

Wie man den passenden Künstler findet, erklärt Claudia Engel. Sie betreibt mit ihrem Mann „Schöne“ das Gröbenzeller Studio Engels Stich. Ihr Tipp: „Wenn man weiß, welches Motiv man will, sollte man gezielt nach einem Künstler suchen, der diese Stilrichtung macht.“ Bei einem Beratungstermin könne man dann schauen, ob es auch zwischenmenschlich passe.

Rene Schroll (l.) ließ sich vor Ort ein Tattoo stechen. Der Künstler seiner Wahl nennt sich „Schöne“ und arbeitet im Gröbenzeller Studio Engels Stich. © Peter Weber

Für Tätowierer waren die letzten Jahre nicht ganz einfach. Ilka von Meerstich Tattoo, die extra aus Kiel anreisten, erzählt, dass sie „Corona zwar gut überbrücken konnten, aber es schon schwierig gewesen sei.“ Auch Kevin Sachse, 33, der Inhaber von Headzone Tattoo in Fürstenfeldbruck, erklärt, dass er dank staatlicher Coronahilfen ganz gut durch die Pandemie kam.

Aber obendrauf kamen noch EU-Verbote, die Tätowierfarben betreffen. Die Beschränkungen gehen auf die EU-Chemikalienverordnung REACH zurück, die bestimmte Binde- und Konservierungsmittel verbietet. Die ist seit Januar in Kraft. Laut Kevin Sachse hätten die Farbhersteller dafür zwar „guten Ersatz“ im Angebot, aber ab 2023 werden zudem zwei Farbpigmente verboten, und dafür gäbe es bisher noch keine Lösung.

Von Patrick Tietz