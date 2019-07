Taxifahrer erfasst Fußgänger - der erleidet lebensgefährliche Verletzungen

Ein Taxifahrer (38) aus dem Landkreis Fürstenfeld hat in München auf der Leopoldstraße mit seinem Wagen einen Mann erfasst und dabei schwerst verletzt. Der Fußgänger war unvermittelt auf die Fahrbahn getreten.

München/Fürstenfeldbruck - Am Montag fuhr der 38-Jährige gegen 1.10 Uhr mit seinem Taxi die Leopoldstraße in München stadtauswärts. Ein männlicher Fußgänger, dessen Identität bislang nicht festgestellt werden konnte, befand sich zu dieser Zeit im Bereich des Fahrbahnteilers auf Höhe des Bus- und U-Bahnhofes Münchner Freiheit. Er wollte die Fahrbahn in östlicher Richtung überqueren. Der bislang Unbekannte trat unvermittelt und ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten, auf die Fahrbahn, berichtet die Polizei. Der Taxifahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste den Mann frontal. Mehrere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer konnten den Verkehrsunfall beobachten.

Der Fußgänger wurde durch den Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Taxi entstand ein Schaden von rund 4500 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Leopoldstraße für rund drei Stunden stadtauswärts gesperrt werden. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen. Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Telefon 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.