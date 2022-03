Elektro-Taxler wollen Schnell-Ladesäule

Von: Peter Loder

Brucks erstes reines E-Taxi hat sich Christian Weidinger im vergangenen Jahr angeschafft. © Archiv

Die Zahl der E-Autos in Fürstenfeldbruck steigt. Auch zwei vollelektrische Taxis fahren bereits durch die Stadt. Die Taxifahrer fordern nun eine Schnellladestation, um lange Ausfallzeiten durch Ladepausen zu vermeiden.

Fürstenfeldbruck – Vor einem Jahr ist Florian Drechsler als erster Taxifahrer in Bruck auf die E-Schiene abgebogen. Seitdem kutschiert er die Kundschaft in einem vollelektrischen Kia durch den Landkreis. Mit Christian Weidinger ist nun ein zweiter E-Auto-Chauffeur dazu gekommen. Die übrigen 32 noch mit Benzin oder Diesel fahrenden Kollegen betrachten das Kilowatt-Duo als „Testballon“, ehe sie entscheiden, ob auch sie den Umstieg wagen.

Nun werben die beiden E-Taxler um den Bau einer Schnelllade-Station. Eine sogenannten Hypercharger-Anlage mit einer Leistung von 150 bis 350 Kilowattstunden werde benötigt, um einen auch für den Unternehmer rentablen Mehrschichtbetrieb rund um die Uhr anbieten zu können.

Bis zu 30 Minuten Dauer

Zum Schnellladen ihrer Fahrzeuge müssen die Taxifahrer 20 bis 30 Minuten einplanen. Danach reicht der Sprit aus der Steckdose wieder für knapp 400 Kilometer. Doch bislang sind dafür stets längere unbezahlte Extratouren bis nach Puchheim, Germering oder Bergkirchen nötig. Dort gibt es bereits derartige Hypercharger-Stationen.

Das größte Einzugsgebiet von Brucks Taxen liege jedoch im nordwestlichen Landkreis, berichten die Fahrer. Dort und in der Kreisstadt selbst stehen allerdings nur Ladesäulen mit geringeren Kilowatt-Leistungen, was längeres Warten und damit größere Ausfallzeiten bedeutet. Weil die „haushaltsüblichen“ Stationen zudem regelmäßig von Privatfahrzeugen blockiert seien, könnten Taxiunternehmer die Standzeiten zum Laden nicht verlässlich planen.

Als Standort für einen Hypercharger kann sich der in Aich lebende Florian Drechsler das neue Stadtwerke-Gelände im Westen der Kreisstadt vorstellen. Mit einer speziellen Ladekarte oder Zufahrtsberechtigung könnten dort dann auch Busfahrer oder Fuhrunternehmer mit elektro- oder hybrid-betriebenen Fahrzeugen diesen Hyper-Service nutzen.

Um angesichts steigender Spritkosten weitere Kollegen für den Umstieg auf Elektromobilität zu begeistern, könne der Bau einer Schnelllade-Station zudem einen erheblichen Beitrag zur Beschleunigung des Technologiewechsels im Brucker Taxigewerbe leisten, glaubt Drechsler. Gleichzeitig würde eine nachhaltige ökologische öffentliche Personenbeförderung unter ökonomischen Rahmenbedingungen ermöglicht.

Einen entsprechenden Unterstützer-Antrag haben Drechsler und Weidinger an den Umweltbeirat der Stadt geschickt. Die Anschaffung für eine Schnelllade-Station würden sich laut Drechsler auf rund 40 000 Euro belaufen. Hinzu kämen Kosten für Tiefbau- und Anschlussarbeiten in gleicher Höhe, was für die Stadtwerke aber aufgrund von Eigenleistungen deutlich günstiger zu bekommen wäre.

