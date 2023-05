Neuregelung vor Regierungsbesuch: Tempo 20 nur noch zu Geschäftszeiten

Fürstenfeldbruck

Am Tempo 20 in der Schöngeisinger Straße in Bruck scheiden sich die Geister. Jetzt gibt es eine Änderung.

Fürstenfeldbruck – Am Tempo 20 in der Schöngeisinger Straße scheiden sich die Geister. Die einen sind froh über weniger Lärm und mehr Aufenthaltsqualität. Den anderen geht es zu langsam voran. Nun versucht die Stadt, einen rechtssicheren Weg zu finden, bis die Regierung die Regelung beurteilt: Tempo 20 gilt nur noch werktags von 6 bis 20 Uhr.

Mehr Sicherheit

Im vergangenen Oktober hatte die Stadt Tempo 20 in der Schöngeisinger Straße zwischen Lederer- und Kapuzinerstraße eingeführt. Damit wollte man die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer erhöhen, für mehr Aufenthaltsqualität in Gaststätten und Cafés sorgen, den Menschen mehr Gelegenheit zum Bummeln geben und den Läden damit zu mehr Kundschaft verhelfen. Doch schnell wurde Kritik an der Regelung laut. Manche zweifelten an der Rechtmäßigkeit. Ein Bürger wandte sich sogar an die Regierung von Oberbayern. Die schaltete sich daraufhin ein. Nach den Pfingstferien kommen Vertreter nach Bruck, um sich ein Bild von der Lage zu machen.

Auch im Verkehrsausschuss war das Tempolimit immer wieder Thema. Das Problem: Da es in der Straße keine Schutzbefohlenen gibt, die etwa in Schule oder Kita gehen, darf man das Tempo nicht einfach auf 30 Stundenkilometer drosseln, erklärt Verkehrsreferent Mirko Pötzsch (SPD). Die einzige Option blieb der Verkehrsberuhigte Geschäftsbereich, in dem eine Geschwindigkeit unter 30 Stundenkilometern gelten muss – so kam Ordnungsamtsleiterin Birgit Thron auf Tempo 20 und ordnete es an.

Rechtsgrundlage?

„Wenn die Läden zu haben, ist möglicherweise die Rechtsgrundlage nicht da“, erklärt eine Stadtsprecherin. Aus diesem Grund bat Thron im Verkehrsausschuss, die Regelung auf 6 bis 20 Uhr zu begrenzen. Die Stadträte billigten dies – und die Zusatzschilder wurden aufgehängt. „Es geht tatsächlich ums Bummeln und einkaufen“, erklärt Pötzsch die stillschweigende Zustimmung.

Diese Regelung wird nach den Pfingstferien den Vertretern der Regierung von Oberbayern präsentiert – zusammen mit den geplanten Umbaumaßnahmen, unter anderem der Verlegung und barrierefreien Bushaltestelle stadteinwärts. Dann erhofft man sich eine endgültige Beurteilung, ob Tempo 20 bleiben kann, oder nicht.

