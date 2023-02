Einwand aus der Bürgerschaft: Muss die Tempo-20-Regel wieder weg?

Von: Lisa Fischer

Tempo 20 gilt für Rad- und Autofahrer in der Schöngeisinger Straße. Ob das so bleibt, wird überprüft. © WEBER

Zum Tempolimit 20 in der Schöngeisinger Straße in Bruck gibt es viele Meinungen. Die einen sind dafür, andere dagegen. Nun wird überprüft, ob die Geschwindigkeitsbegrenzung wieder aufgehoben werden muss.

Fürstenfeldbruck – Seit fast sechs Monaten gilt in der Schöngeisinger Straße auf dem Abschnitt zwischen Kapuziner- und Ledererstraße Tempo 20. Genauso lange ist die Geschwindigkeitsreduzierung aber auch ein Streitpunkt in der Bevölkerung wie auch im Stadtrat. Nun kam das Thema wieder hoch, diesmal außerplanmäßig in der jüngsten Sitzung des Verkehrsausschusses.

Im Hintergrund laufen weitere Maßnahmen und Untersuchungen, um die für ein Tempo 20 notwendige Aufenthaltsqualität in dem Bereich zu verbessern, sagte Birgit Thron, Leiterin der Straßenverkehrsbehörde. Allerdings gilt es aktuell, sich in Geduld üben.

Tempo 20: Prüfung läuft

Wie die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung mitteilte, wird gerade geprüft, ob die Schöngeisinger Straße weiterhin als Straße mit Aufenthaltscharakter firmieren kann. Ein Bürger habe sich an die Regierung von Oberbayern gewandt, erklärte Birgit Thron. Den Mitgliedern wie gefordert eine Liste der Maßnahmen, die gerade laufen, zukommen zu lassen, lehnte die Leiterin der Verkehrsbehörde ab. „Wir müssen jetzt erst einmal abwarten.“ Zuvor waren Zweifel an der Regelung aufgekommen.

Angestoßen hatte die erneute Debatte Franz Höfelsauer (CSU), als es auf der Tagesordnung im allgemeinen um verkehrsrechtliche und umweltrechtliche Fragen ging. „Können wir das Tempo 20 nicht auf 30 erhöhen?“, lautete seine Frage an die Stadtverwaltung, allen voran OB Erich Raff (CSU) und Birgit Thron. Es gebe viel Ärger vor Ort, sowohl von Bürgern als auch von Geschäftsleuten, sagte Höfelsauer. „Die Radfahrer überholen die Autofahrer, die sich ans Tempolimit halten, rechts, weil es ihnen zu langsam geht. Und auch die Busse fahren schneller, da sie den Fahrplan einhalten müssen.“

Auch Alexa Zierl (ÖDP) berichtete von Gesprächen mit Bürgern, die immer wieder Pkw und Busse wahrnehmen, die sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten würden. „Kann man in dem Bereich nicht in irgendeiner Form die Geschwindigkeit kontrollieren?“, so Alexa Zierl.

Tempo 20: Das Limit auf 30 erhöhen geht nicht

Doch so einfach das Geschwindigkeitslimit erhöhen geht nicht, antwortete Birgit Thron von der Stadtverwaltung. „Für Tempo 30 haben wir in diesem Bereich keine Rechtsgrundlage.“ Das einzige Instrument dort sei Tempo 20.

Der Aufenthaltscharakter sei gegeben, sagte Thron. „Viele Wege, wie der Radweg die Fußgänger vom Viehmarktplatz münden dort.“ Und im Sommer, wenn sich die Bürger auf den Flächen vor den Cafés und anderen Geschäften aufhalten, würde der Aufenthaltscharakter noch mehr steigen. Nebenbei würde die Stadtverwaltung weitere Maßnahmen durchführen, um die Qualität zu erhalten, wie beispielsweise eine Fahrbahnverengung. Auch an dem Thema Parkraumbewirtschaftung sei man dran.

Tempo 20: In der Nacht aufheben?

Aktuell überlege man in der Stadtverwaltung jedoch, ob man ab März das Tempolimit nachts zwischen 20 und 6 Uhr aufhebt. „Da haben die Geschäfte zu“, sagte Birgit Thron. Dagegen protestierte Christian Götz (BBV): „Also wenn das Feedback der Anwohner in der Schöngeisinger Straße eines war, dann, dass es nachts deutlich leiser geworden ist.“ Mit einem Aufheben des Limits sei keinem geholfen. „Die Gegner des Tempo 20 wird man auch nicht befrieden, wenn man es nachts aufhebt“, so Götz.

Bis Ende Februar hängen noch Displays in dem Straßenabschnitt, erklärte Thron. Diese messen den Verkehr sowie die Geschwindigkeit. „Die Auswertung wird dann zeigen, ob nachts die Autofahrer rasen oder nicht“, erklärte die Leiterin der Straßenverkehrsbehörde.

