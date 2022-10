Tempo-20-Zone: Stadt will nachbessern - und Displays aufstellen

Von: Ingrid Zeilinger

Das betreffende Stück der Schöngeisinger Straße. © Weber

Die Tempo-20-Schilder an der Schöngeisinger Straße in Bruck sollen sichtbarer werden. Außerdem sollen Geschwindigkeitsmessgeräte aufgestellt werden.

Nachdem die Staatsstraße 2054 im August dieses Jahres abgestuft werden konnte und damit offiziell an die Stadt Fürstenfeldbruck überging, sei es möglich, eine wesentliche Maßnahme aus dem Verkehrsentwicklungsplan umzusetzen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Für einige Straßen der Innenstadt mit einem hohen Einzelhandels- oder Gastronomieanteil sieht dieser unter anderem die Einführung eines verkehrsberuhigten Geschäftsbereiches vor.

In einem ersten Schritt habe daher der Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Tiefbau für die Schöngeisinger Straße zwischen der Lederer- und Kapuzinerstraße die Einführung der Tempo 20-Zone beschlossen. Die Maßnahme erhöhe die Lebens- und Aufenthaltsqualität in diesem Bereich. Der Fuß- und Radverkehr profitiere durch die höhere Attraktivität und Verkehrssicherheit, was auch dem Einzelhandel und der Gastronomie zugutekommt, so die Stadt.

Die Verwaltung beabsichtige, durch beidseitige Beschilderung hinsichtlich der Sichtbarkeit nachzubessern und durch die Aufstellung von Geschwindigkeitsmessgeräten (Displays) auf die geänderte Situation hinzuweisen, so die Stadtverwaltung.

