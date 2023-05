Zweifel an Rechtmäßigkeit: Tempo-20-Zone wird überprüft

In der Schöngeisinger Straße in Fürstenfeldbruck gilt Tempo 20. Zu Recht?

Fürstenfeldbruck

Von Lisa Fischer schließen

Seit Oktober gilt auf einem Teilstück in der Schöngeisinger Straße Tempo 20. Das gefällt nicht jedem.

Fürstenfeldbruck - Kritik wurde in der Vergangenheit in der Bevölkerung und im Stadtrat laut. Ein Bürger hatte sich daraufhin Anfang des Jahres an die Regierung Oberbayern gewandt und die Rechtmäßigkeit der Tempo-20-Regelung angezweifelt. Wie Birgit Thron, Leiterin der Straßenverkehrsbehörde, jetzt im Verkehrsausschuss mitteilte, würden sich zuständige Mitarbeiter der Regierung Oberbayern nach Pfingsten mit der Brucker Stadtverwaltung treffen und die Lage vor Ort ansehen.

Dann erst würde eine Entscheidung gefällt werden, ob das Geschwindigkeitslimit berechtigt ist oder nicht.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.