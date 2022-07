Großereignis im Landkreis Fürstenfeldbruck: Testlauf vor der Rad-EM

Von: Peter Loder

Start an der Klosterkirche: die Radler Wilfried Bichler (v.l.), Thomas Stannecker, Denise Schindler, Alfred Völk, Ewald Strohmeier und Tagblatt-Reporter Peter Loder. © Weber

In knapp einem Monat steht Fürstenfeldbruck und dem westlichen Landkreis ein sportliches Großereignis bevor: Die Europameisterschaft der Radsportler, quasi eine Tour de Bruck. Tagblatt-Reporter Peter Loder ist die Strecke schon einmal vorab geradelt.

Landkreis – „Leute, kommt raus, das wird eine echte Hausnummer“, sagt Ewald Strohmeier, bayerisches Radsport-Urgestein aus Wartenberg bei Erding über das bevorstehende Ereignis. Er ist sich sicher: „Der Dimension ist sich ein Großteil der Bevölkerung noch gar nicht bewusst.“

Rad-EM: Er hat die Route ausgetüftelt

Strohmeier hat die Route ausgetüftelt, auf der ein Großteil der gerade noch bei der Tour de France schwitzenden Profi-Weltstars ihren Europameister suchen. Jedes Land darf je zwei Teilnehmer ins Frauen- und Männer-Rennen schicken. Für Deutschland werden das voraussichtlich die gerade in Frankreich für Furore sorgenden Lennard Kämna und Nils Politt sein. Das in Bruck steigende Zeitfahren ist Teil einer dreitägigen EM-Tour durchs Voralpenland mit München als Zielort. Die Veranstaltung ist Teil der mehrere Sportarten umfassenden European Championships 2022.

Zusammen mit Weltmeisterin und Paralympic-Medaillengewinnerin Denise Schindler war Peter Loder auf dem 24 Kilometer langen Rundkurs unterwegs. Außerdem dabei: Brucks einstige bayerische Radsport-Größen Thomas Stannecker und Alfred Völk sowie Strohmeier und der ehemalige Bayernrundfahrt-Organisator Wilfried Bichler (Olching).

Wo haben die Fans den besten Blick?

Das Testfahr-Sextett hat sich die heißesten Stunden des Tages für die Probefahrt ausgesucht. Um 12 Uhr mittags geht’s da los, wo am 17. August die Kameras für die auf dem ganzen Kontinent ausgestrahlte Liveübertragung stehen werden: Das Podium, von dem der Einzelstart im Zeitfahren erfolgt, steht direkt am Portal zur Klosterkirche. Motto: Europa blickt auf Fürstenfeld.

Rad-EM: Die erste Herausforderung

Durch die schmale Klo- sterstüberl-Passage geht’s links gleich zur ersten Herausforderung: Die kurze und knackige Engelsberg-Steigung rauf nach Gelbenholzen wird „ein echter Kraftakt“, schnauft die weltcup-erprobte Denise Schindler, als sie mit Tempo 30 auf ihrem Hightech-Flitzer am akku-unterstützten Reporter vorbeizischt. Die von Strohmeier ausgetüftelte Streckenführung mit einer „Bergankunft“ gleich nach dem Start ist für ein Zeitfahren zwar eher ungewöhnlich, doch „die Straßen sind nun mal wie sind“, so Strohmeier. Der auf kurzem Weg erreichbare Engelsberg ist daher gerade für Brucker Zuschauer ein idealer, aber nicht unbedingt bequemer Beobachtungspunkt.

Rad-EM: Auf nach Holzhausen

Denn links und rechts der Piste ist das Waldterrain dicht bewachsen und steil. Weiter geht’s kurz bergab durch Gelbenholzen am Pfaffinger Kircherl vorbei zum Mini-Anstieg nach Biburg. Auf der Tour durch Biburg und Holzhausen rät Denise Schindler ihren EM-Kollegen „das Tempo halten“, um sich mit 60 Sachen auf die einzig längere Abfahrt vorzubereiten. Es ist tatsächlich ein Höllenritt, den nur ganz Mutige ungebremst zurücklegen, „aber für Profis eigentlich ganz einfach ist“, wie Denise Schindler milde lächelnd erklärt. Sie schätzt, dass die Asse am 17. August mit mehr als 80 Sachen runterbrettern werden. Weshalb der Husch-und-weg-Standort für Zuschauer gänzlich ungeeignet ist.

Über Schöngeisings Amperbrücken geht’s an der ehemaligen Post-Wirtschaft links weg in Richtung Bahnhof. Dort steht bereits jetzt ein Riesentransparent, das auf das EM-Spektakel hinweist. Die Straße ist breit und leicht ansteigend genug, um den Assen in die Augen zu schauen und deren Qual-Modus auszuloten.

Absoluter Höhepunkt ist dann der Anstieg nach Landsberied. Strohmeier erwartet, dass die Felder links und rechts der Straße mit Hunderten von Wohnmobilen zugeparkt sein werden. Vor allem die radsport-verrückten Fans aus Italien und der Schweiz werden sich die besten Standorte schon einige Tage vor dem Rennen sichern.

Der Tipp des Experten

Stanneckers Experten-Tipp: Wer früh genug da ist, hat am Landsberieder Berg die beste Perspektive. Von Süd nach Nord durch den Ort führt die Route dann links auf den ohnehin für Autos gesperrten Radweg schnurgerade nach Jesenwang.

Schnaufend geht’s links in die Feldstraße und dort entlang von schmucken Einfamilienhäusern zur Staatsstraße. Die Anlieger sollten sich am 17. August darauf gefasst machen, dass sie nicht uneingeschränkt Zufahrt zu ihrem Grundstück haben. Strohmeier bittet um Verständnis: „So eine Europameisterschaft ist ein einmaliges Ereignis, das nie mehr wieder kommt.“

Die dann bis nach Bruck benötigte Staatsstraße wird am 17. August ab 11 Uhr bis spät in den Abend für den kompletten Verkehr gesperrt. Weshalb der dann am Willibaldskirchlein stehende Blitzer samt TV-Kamera nicht die Autofahrer drangsaliert, sondern den Rennfahrern die Zwischenzeit signalisiert.

Busfahrer spendet eine kalte Dusche

Beim Testlauf war die fünfköpfige Zweirad-Kolonne von Autofahrern aber nicht gern gesehen. Ob absichtlich oder nicht: Jedenfalls betätigte ein Busfahrer in dem Moment, als er endlich überholen konnte, seine Scheibenwaschanlage. Doch statt verärgert, reagierte der hauptsächlich durchnässte, aber auch verschwitzte Wilfried Bichler mit cooler Dankes-Geste auf die kalte Dusche.

Am Renntag ist dieser Abschnitt für Zuschauer nicht unbedingt attraktiv, aber vielleicht doch irgendwie aufregend, wenn jeder einzelne Fahrer samt eigener Eskorte mit Team-Fahrzeug und Kamera-Motorrad zu beobachten ist. Lang genug dafür ist die Route vorbei an Aich und Puch, ehe es am Brucker Waldfriedhof im Kreisverkehr nach rechts in die Cerveteristraße geht. Der Straßenteiler an der Einfahrt zur Rothschwaiger Straße ist dann die letzte heikle Linksabbieger-Stelle, ehe es kerzengerade auf die endlos lange Zielgerade vorbei an der Bernhardkirche runter zum Ziel am Kloster geht.

