Corona-Testzentren schränken Öffnungszeiten ein

Die Corona-Testzentren haben künftig an weniger Tagen geöffnet.

Die Corona-Testzentren des Landkreises in Fürstenfeldbruck und Germering schränken ihre Öffnungszeiten ein. Grund: Immer weniger Menschen lassen sich testen.

Landkreis - Das Testzentrum Fürstenfeldbruck, Zenettistraße 13, ist künftig Dienstag und Donnerstag von 8 bis 18 Uhr sowie Samstag von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Das Zentrum in Germering, Kerschensteiner Straße 147a, ist Montag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 18 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 17 Uhr offen.

Geringere Nachfrage nach Tests

Die Reduzierung des Testbetriebs erfolgt aufgrund des derzeit stark rückläufigen Testaufkommens, teilt das Landratsamt mit. Während zu Spitzenzeiten im März noch durchschnittlich knapp 780 Testungen am Tag vorgenommen worden seien, hätten sich in der ersten Augustwoche im Durchschnitt nur gut 100 Personen pro Tag an den beiden Testzentren testen lassen.

Durch die abwechselnde Öffnung seiner beiden Testzentren bietet das Landratsamt den Bewohnern des Landkreises aber nach wie vor täglich eine Testmöglichkeit an. Die geänderten Öff-nungszeiten gelten bis auf Weiteres und können bei einem Anstieg des Testbedarfs jederzeit wieder ausgeweitet werden, teilt die Kreisbehörde mit. Zudem bestehe auch weiterhin die Möglichkeit, sich bei Vorliegen eines Testgrundes bei privaten Teststellen sowie einigen Ärzten und Apotheken im Kreis testen zu lassen.

Außerdem wird die Online-Anmeldung für PCR-Testungen an den beiden Testzentren im Landkreis im Laufe der Woche auf ein einfacheres System umgestellt. Eine vorherige Registrierung bei einem Drittanbieter – wie bisher – wird dann nicht mehr nötig sein. Die QR-Codes zur Anmeldung vor Ort sowie die Links auf der Webseite des Landratsamtes unter www.lra-ffb.de/corona-testzentren) werden dazu entsprechend angepasst.