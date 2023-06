Theater 5 zeigt die Nibelungen auf modern

Ein Selfie der Helden gehört auch zur modernen Version der Nibelungen, die das Theater 5 aufführt. © Klaus Schräder

Beim Theater 5 steht die nächste Premiere an: Die Schauspieler widmen sich der großen Geschichte der Nibelungen - in einer modernen Fassung.

Fürstenfeldbruck – Heiße Liebe und eiskalte Rache, sprichwörtliche Treue und blutiger Verrat: Die Schauspieler Andreas Beer, Eva Gieseler, Sascha Lachmann, Christoph Leibold, Trudel Meier-Staude, Aline Pronnet, Moritz Rieker und Matthias Weber vom Theater 5 zeigen, dass die Geschichte der Nibelungen aktueller ist den je. Sie feiern mit dem Stück „Die Nibelungen reloaded“ in der Textfassung von Thomas Koppelt Premiere.

Kapitalismuskritik, Genderfragen und dazu ein wenig heldenhafter Held und ein erstaunlich sympathischer Bösewicht, die sich auf die Suche nach dem Rheingold machen – das alles erwartet die Zuschauer in der Neuen Bühne auf dem Klosterareal. Dabei sind all die großen Figuren um Siegfried, Gunther, Hagen und natürlich die heldenhaften Frauen Brunhild, Krimhild und Co. zu sehen.

Premiere ist am Freitag, 30. Juni, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr), in der Neuen Bühne. Eine weitere Vorstellung folgt am Samstag, 1. Juli, ebenfalls 20 Uhr. Weitere Aufführungstermine und Informationen zum Stück findet man auf der Internetseite www.theater5.de. Karten für 15 Euro (ermäßigt acht Euro) gibt es ab sofort im Vorverkauf beim Kartenservice Fürstenfeld am Veranstaltungsforum und per E-Mail an vorverkauf@fuerstenfeld.de.