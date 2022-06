Theater-Projekt im Alten Schlachthof: Die ungefilterte Sicht des Krieges

Von: Lisa Fischer

Teilen

Wollen Schicksale und Perspektiven des Ukraine-Krieges zeigen: Tim Freudensprung (l.) und George Jamburia. © Freudensprung

Ein Theater-Projekt im Alten Schlachthof bringt Protagonisten aus der Ukraine und Russland zusammen auf die Bühne. Premiere ist schon am Mittwochabend.

Fürstenfeldbruck – Auf der Bühne im Alten Schlachthof treffen am heutigen Mittwoch und morgigen Donnerstagabend verschiedene Perspektiven und Schicksale des Ukraine-Kriegs aufeinander. Darunter die Geschichte einer ukrainischen Geflüchteten und eines jungen russischen Oppositionskämpfers.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

„Vom Paradies sieht man die Hölle nicht“ lautet der Arbeitstitel des Theaterstücks, das genau genommen keines ist. Denn: Die Handlung ist nicht fiktiv, es sind wahre Begebenheiten. Regisseur ist der 27-jährige Brucker Tim Freudensprung (Neue Bühne Bruck), der Ensemble-Mitglied am Maxim-Gorki-Theater in Berlin ist. Dramaturg ist sein Studienkollege George Jamburia (29). Im Interview erzählen sie, was die Zuschauer alles erwartet.

Herr Freudensprung, wie ist die Idee zum Projekt entstanden?

Freudensprung: Nachdem der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, habe ich nach langem Überlegen Alexander Schmiedel angerufen, weil ich mich gefragt habe: Was kann die Kultur anbieten in solchen Zeiten? Denn es ist immer eine weiße, europäische Perspektive der Geschehnisse, die wir in den Nachrichten mitbekommen. Wir haben versucht, einen Raum zu erzeugen, in denen die einzelnen Perspektiven einfach aufeinander treffen.

Das ist Ihnen mit dem Projekt gelungen?

Freudensprung: Ja. Wir haben zum Beispiel eine ukrainische Geflüchtete mit dabei. Und einen jungen, russischen Oppositionskämpfer, Konstantin.

Jamburia: Er musste mit 18 sein Land verlassen, ist zuerst vor der russischen Regierung nach Odessa geflüchtet. Jetzt musste er erneut vor dem Militär flüchten.

Wie sind Sie auf die Leute und ihre Schicksale gestoßen?

Freudensprung: Eher zufällig, über Bekannte und Hörensagen. Es sind alles Privatpersonen, die auf der Bühne ihre Geschichte erzählen.

Jamburia: Denn darum geht es. Dass wir ohne den ständigen Informationsfluss versuchen, den einzelnen Persönlichkeiten Raum zu geben.

Das heißt, auf der Bühne werden Monologe vorgetragen?

Freudensprung: Es sind eher fragmentarische Monologe, aber trotzdem interaktiv. Denn vielleicht geht der eine mal in seiner Geschichte auf den anderen ein. Es geht aber nicht darum, dass jeder seine Sicht der Dinge äußert. Vielmehr werden die Personen das eigene Schicksal teilen und erzählen, was der Ukraine-Krieg mit uns gemacht hat.

Wenn alle Personen auf der Bühne ihre eigene Geschichte erzählen, gab es dann überhaupt Drehbuch und Proben?

Jamburia: Wir sind seit ungefähr einem Monat dran, haben uns in fünf Zoom-Sitzungen zusammengesetzt. Seit Samstag proben wir in Bruck den ganzen Tag.

Freudensprung: Und wir arbeiten in vier Sprachen: Russisch, Ukrainisch, Deutsch und Französisch. Auf Russisch und Ukrainisch werden wir auch während der Vorstellung eine Übersetzung an die Wand projizieren.

Kann der Besuch im Alten Schlachthof für den Zuschauer nicht eher ein beklemmendes Gefühl auslösen?

Freudensprung: Ich glaube eher, dass der Abend Kraft gibt, mit der Situation umzugehen, dass so etwas Schreckliches, wie der Krieg, gerade passiert.

Jamburia: So ging es uns zumindest bei den Proben und auch den anderen Beteiligten. Wir denken, dass wir es schaffen, das ans Publikum weiterzugeben.

Die Vorstellung beginnt heute, Mittwoch, 29. Juni, und am Donnerstag, 30. Juni, jeweils um 19.30 Uhr im Alten Schlachthof. Einlass ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um Spenden für das „SOS Kinderdorf Ukraine“ wird gebeten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.