Theresianum: Scheidende Mitarbeiterin fordert Mut zur Pflege

Von: Ingrid Zeilinger

Hannelore Seiler war immer mit Herzenswärme für die Bewohner des Theresianums da. © Beer

Eine gute Seele verlässt das Theresianum: 18 Jahre war Hannelore Sailer im Alten- und Pflegeheim Theresianum tätig und ging in ihrem Beruf auf, den sie insgesamt sogar 28 Jahre lang ausgeübt hat. Ende Dezember verabschiedeten sie Leitung, Team und Bewohner in den wohlverdienten Ruhestand.

Fürstenfeldbruck – Am 1. Juli 2003 startete Hannelore Seiler ihren Dienst als Pflegehelferin im Theresianum. Dank vieler eigeninitiierter Fort- und Weiterbildungen kam sie in verschiedensten Bereichen und Stationen zum Einsatz. Sie ist eine Mitarbeiterin vom „alten Schlag“, berichtet Haus-Sprecherin Anita Beer. Sie sei mit Herz bei der Sache, stehe für ihre Werte ein und sei immer da, wenn sie gebraucht werde. So war sie für andere Mitarbeiter stets ein Vorbild.

Beer bezeichnet Hannelore Seiler als Beispiel für eine fürsorgliche und stets freundliche Pflegekraft: unterstützend, aufmunternd und motivierend. Auch in schwierigen Situationen habe sie ihr Lächeln bewahrt und die Bewohner professionell und mit viel Herzenswärme versorgt. Auf die Frage, wie sie trotz teilweise sehr anstrengenden Diensten, Zeitknappheit und Konflikten ihre Motivation und gute Laune behalten hat, sagt Hannelore Sailer: „Ich liebe Herausforderungen.“

Jungen Menschen, die überlegen, den Pflegeberuf zu erlernen, gibt sie folgenden Rat mit auf den Weg: „Sie sollen sich nicht so von den Lehrern und Eltern unter Druck setzen lassen, die ihnen das Gefühl vermitteln, nur mit einer höheren Schulbildung kannst du etwas werden.“ Gerade in der Corona-Krise habe man feststellen müssen, wie wichtig das Handwerk und die sozialen Berufe seien. „Da wünsche ich mir noch mehr ehrliche Aufklärungsarbeit und Motivation von der Politik und allen Verantwortlichen.“ Die jungen Menschen sollten Mut haben und nicht alle negativen Berichte über die Pflege glauben. imu

