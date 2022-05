Thomas Karmasin zum Sprecher der bayerischen Landkreise gewählt

Von: Thomas Steinhardt

Fürstenfeldbrucks langjähriger Landrat Thomas Karmasin hat ein weiteres Amt: Er ist zum Sprecher der bayerischen Landkreise gewählt worden.

Fürstenfeldbruck - Nach der Berufung von Christian Bernreiter (CSU) ins bayerische Kabinett wählte der Landkreistag am Mittwoch einen neuen Präsidenten. Thomas Karmasin gewann die Wahl. Karmasin ist seit 2014 Erster Vizepräsident beim Bayerischen Landkreistag. Er wurde im Rahmen der Landkreisversammlung des Bayerischen Landkreistags in Prien a. Chiemsee mit 119 Stimmen von insgesamt 120 abgegebenen gültigen Stimmzetteln zum Präsidenten des Bayerischen Landkreistags gewählt. Beim Deutschen Landkreistag in Berlin ist Karmasin Vorsitzender im Verfassungs- und Europaausschuss. Auch beim Bayerischen Landkreistag ist der ehemalige Rechtsanwalt seinem Thema treu geblieben und ist Vize-Vorsitzender des Ausschusses für Recht und Bildung.

Bernreiter hatte das Präsidentenamt seit 2014 inne, er war bis zu seiner Kabinettsberufung Landrat in Deggendorf.

Der Bayerische Landkreistag ist einer der vier Kommunalen Spitzenverbände in Bayern. Neben dem Bayerischen Landkreistag sind dies der Bayerische Gemeindetag, der Bayerische Städtetag und der Bayerische Bezirkstag. Die 71 bayerischen Landkreise haben sich freiwillig zu diesem Kommunalen Spitzenverband zusammengeschlossen. Wesentliches Ziel des Landkreistags ist es, die kommunale Selbstverwaltung auf der Kreisebene zu sichern und zu stärken. Eines der aktuellen Themen dürfte die Zuständigkeit der Landkreise für die Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge sein.

