Ehrenamtlich für den Schutz der Bevölkerung beim THW aktiv

Von: Dieter Metzler

Vor Ort und auch international leistet das Brucker THW humanitäre Soforthilfe. Der Ortsbeauftragte Philipp Donath ist stolz auf das gute Klima in seinem Ortsverband. © dm

Von der ersten Minute an, die Philipp Donath mit dem Technischen Hilfswerk in Fürstenfeldbruck in Kontakt gekommen ist, ist er begeistert. Als 17-Jähriger beigetreten, ist der heute 33-Jährige mittlerweile zum dritten Mal als Ortsbeauftragter wiedergewählt worden. Er ist die gute Seele des Ortsverbands.

Fürstenfeldbruck – Ein Schulfreund nahm ihn im Jahr 2006 zum ersten Mal mit zum Technischen Hilfswerk (THW). Der damals 17-jährige Philipp Donath war schnell begeistert und vor allem überzeugt von dem, was er da auf dem THW-Gelände in der Brucker Hasenheide vorfand. Der Realschüler musste nicht lange überlegen und unterschrieb die Beitrittserklärung beim Ortsverband.

Seitdem ist der heute 33-jährige Brucker nicht nur ehrenamtliches Mitglied, sondern ein überzeugter THW’ler, der mit Herz und Seele bei der Hilfsorganisation seinen Dienst versieht. Hoch motiviert stieg Donath, der im Zivilberuf bei einem großen Automobilhersteller in München arbeitet, schnell zur Führungskraft beim Brucker THW auf. „Ich wurde als Neuling gleich sehr gut aufgenommen“, erinnert er sich.

Von Einsatzspektrum und Technik begeistert

Neben der Kameradschaft faszinierten ihn das breite Einsatzspektrum und die Technik. Gleich nach der Grundausbildung absolvierte er verschiedene weitere Lehrgänge, erzählt Donath. Schon 2009, also nur drei Jahre später, wurde dem Brucker die Leitung der „Fachgruppe Infrastruktur“ übertragen. Das Team kommt zum Einsatz, wenn Gefahr durch Elektrizität, Wasser oder Gas besteht.

Seine Führungsqualitäten fanden allseits Anerkennung und so schenkten die Führungskräfte im Ortsverband dem jungen Donath im Jahr 2013 ihr Vertrauen, als der langjährige THW-Ortsbeauftragte Franz Bretz aus Altersgründen nicht mehr kandidierte. Sie wählten Donath an die Spitze des Ortsverbands.

Im vergangenen September trat der 33-Jährige bereits seine dritte Amtszeit an. „Als Ortsbeauftragter leitet man nicht nur den Ortsverband, sondern repräsentiert das THW vor Ort“, so Donath. „Man vertritt die Interessen und fördert das Ansehen des THW. Man ist der erste Ansprechpartner für das Landratsamt und andere Behörden sowie für andere Hilfsorganisationen.“ Insgesamt 800 bis 1000 Stunden ehrenamtliche Arbeit leiste er im Jahr.

Das THW sei eigentlich kein Verein in herkömmlichem Sinne. „Wir sind eine Einrichtung des Bundes“, erläutert der 33-jährige Donath. „Wir sind dabei zuständig für den zivilen Bevölkerungsschutz.“

THW hilft vor Ort und international

Ausgerüstet mit Spezialgeräten und hohem technischen Wissen leistet das THW nicht nur vor Ort, sondern auch häufig international, humanitäre Soforthilfe. „In jüngster Vergangenheit hatten wir viele Krisen zu bewältigen“, berichtet Donath. So zum Beispiel die Erkundung und Ertüchtigung möglicher Notunterkünfte für Flüchtlinge.

„Üblicherweise unterstützen wir die Feuerwehr und andere Hilfsorganisationen bei Unfällen oder Naturkatastrophen“, sagt Donath. „Wir übernehmen aber nie die Einsatzleitung über die anderen, sondern nur über unsere eigenen Einsatzkräfte.“ Der Ortsbeauftragte erwähnt dabei, dass das THW nie von Privatpersonen angefordert werden kann, sondern ausschließlich von Behörden und anderen Hilfsorganisationen.

Als eine Herzensangelegenheit bezeichnet Donath den jährlichen „Girlsday“. „Wir haben uns die Nachwuchsarbeit auf die Fahne geschrieben“, sagt er. Man sei immer auf der Suche nach neuen Mitgliedern und Helfern.

Das Schönste an den 16 Jahren beim THW sind für Donath bisher die zwischenmenschlichen Begegnungen, sowohl im Team als auch mit der Bevölkerung. Und stolz ist er auf seinen Ortsverband. „Unser Klima passt, und ich kann mich auf alle verlassen“, lobt Donath.

Seile, Schaufeln und Bekleidung waren die erste Ausrüstung des Ortsverbands

Im Oktober 1952 wurde die erste Versammlung des THW FFB im damaligen Bichlerbräu in der Hauptstraße abgehalten. Lorenz Kiener war der erste Ortsbeauftragte des THW FFB. Die erste Unterkunft war ein 16 Quadratmeter großer Raum im alten Schlachthof auf der Lände. Die Ausrüstung umfasste Seile, ein Notstromaggregat, Schaufeln und natürlich Bekleidung. 1955 kam ein 13-Mann-Ruderboot dazu.



Im Jahr 1960 zogen der Ortsverband um. Das THW erhielt durch die Stadt neue Räume im Kloster Fürstenfeld. Bei einem großen Einsatz im September 1963 leisteten sechs Mann über 2500 Einsatzstunden, als sie beim Erdbeben in Skopje, im damaligen Jugoslawien, vor Ort unterstützten. 1966 erfolgte der nächste Umzug des THW in die Räume der Brauerei im Gerblkeller.



Nachdem das THW 1967 den Starnberger Kameraden bei der Sprengung des altersschwachen Kamins der Andechser Brauerei Hilfe leistete und 1968 mit ersten Fahrzeugen ausgestattet wurde, bekam der Ortsverband seinen ersten Bergungszug. 1972 erfolgte der nächste und bislang letzte Umzug: Seitdem befindet sich der THW-Standort Am Hardtanger in der Hasenheide. 1992 wurde ein Neubau eröffnet mit separatem Garagentrakt. Aktuell verfügt der Ortsverband über einen Technischen Zug mit einer Bergungsgruppe, sowie Fachgruppe Notversorgung/-instandsetzung und einer Fachgruppe Infrastruktur. dm



Steckbrief: Gründung: 1952; Mitglieder: 71 Einsatzkräfte, darunter 10 Jugendliche und 13 Frauen; Beitrag: Mitglieder zahlen keinen Beitrag; Kontakt: Philipp Donath, Ortsvorsitzender; Internet: www.ov-fuerstenfeldbruck.thw.de

