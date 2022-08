Blaulichtticker für die Region Fürstenfeldbruck: Scheibe an BMW eingeschlagen

Von: Thomas Steinhardt

Polizei im Einsatz. © Daniel Karmann/dpa

Rund um die Uhr sind Polizei und Feuerwehr im Landkreis Fürstenfeldbruck einsatzbereit.

Die Meldungen stammen von den Polizeiinspektionen Fürstenfeldbruck, Germering und Olching, von der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck (zuständig für A8, A99 und A96) sowie dem Polizeipräsidium Oberbayern Nord beziehungsweise beruhen auf Nachfragen.

52 Ortsfeuerwehren gibt es im Landkreis Fürstenfeldbruck.

Ältere Meldungen finden Sie im Ticker bis 25. August

Update 29. August

Unbekannte haben auf dem Parkplatz des Hagebau-Marktes am Samstag die Scheibe eines schwarzen BMW eingeschlagen. Der Besitzer parkte gegen 16.30 Uhr seinen Pkw auf dem Parkplatz in der Gertrude-Blanch-Straße. Als er gegen 17 Uhr zurückkam, stellte er laut Polizei fest, dass die hintere linke Scheibe eingeschlagen war. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Sachschaden: 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter (089) 8 94 15 70 zu melden.

Bei einem Sturz mit seinem Fahrrad in der Kreuzlinger Straße zog sich ein Germeringer eine Platzwunde am Kopf zu. Der Mann war am Samstag gegen 0.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Weg von einer Gaststätte nach Hause und stürzte ohne Fremdeinwirkung, wie die Polizei mitteilt. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Germeringer starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test verlief positiv. Der Mann kam in ein Krankenhaus.

Ein Mann aus dem Landkreis Kelheim verlor am Sonntag auf der Autobahn A 96 Höhe Kreuzlinger Forst die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mann fuhr in Richtung München. Gegen 11.40 Uhr kam er nach rechts von der regennassen Fahrbahn ab, rammte ein Schild und durchbrach einen Wildschutzzaun. Laut Polizei verletzte sich der Fahrer dabei leicht. Außerdem kam es bei Mittelstetten zu einem Unfall. Und in Maisach zu einem Streit. In Puchheim wurden zwei Brände gelegt. Außerdem haben erneut Trickbetrüger zugeschlagen.