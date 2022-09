Update 27. September

Blaulichtticker für die Region Fürstenfeldbruck: Unfall auf der B2 im morgendlichen Berufsverkehr

Von: Thomas Steinhardt, Ingrid Zeilinger

Rund um die Uhr sind Polizei und Feuerwehr im Landkreis Fürstenfeldbruck einsatzbereit. Wohin sie unterwegs sind und warum, erfahren Sie im Blaulicht-Ticker.

Die Meldungen stammen von den Polizeiinspektionen Fürstenfeldbruck, Germering und Olching, von der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck (zuständig für A8, A99 und A96) sowie dem Polizeipräsidium Oberbayern Nord beziehungsweise beruhen auf Nachfragen.

52 Ortsfeuerwehren gibt es im Landkreis Fürstenfeldbruck.

Ältere Meldungen finden Sie im Ticker bis 25. August

Update 29. September

Mitten im morgendlichen Berufsverkehr hat am Donnerstag ein Unfall auf der B 2 den Verkehr lahm gelegt. Es kam zu Staus. Zu dem Unfall kam es gegen 7 Uhr am Hoflacher Berg zwischen der Anschlußstelle Alling und der Abzweigung nach Wagelsried. Ein 34-jähriger Landwirt aus Germering hatte mit seinem Pkw-Anhänger-Gespann eine Panne und musste in Fahrtrichtung Fürstenfeldbruck am rechten Fahrbahnrand anhalten, so die Polizei. Ein 30-jähriger Hausmeister aus Gräfelfing fuhr mit seinem Skoda Fabia dahinter und bremste geistesgegenwärtig ab. Allerdings reagierte der mit seinem Mercedes Vaneo hinter ihm fahrende 28-jährige Germeringer zu spät. Um einen Zusammenstoß mit dem Skoda zu verhindern, lenkte der Mann seinen Wagen auf die Gegenspur, wo ihm aber 77-jähriger Pensionist mit seinem Ford Ecosport entgegenkam, und kollidierte mit dem Ford. Der Aufprall war so heftig, dass beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Für die Bergung musste die B 2 für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. „Wie durch ein Wunder blieben die Beteiligten unverletzt“, heißt es im Bericht der Polizei. Die Feuerwehr Alling war vor Ort, um den Verkehr zu regeln.

Ein plötzliches Lenkmanöver eines Paketzustellers endete am Mittwoch mit einem Crash. Der 58-Jährige war um 20.30 Uhr mit einem Mercedes Vito auf der linken Spur der Spange Richtung Planegg unterwegs. Kurz vor der Kreuzung mit der Hartstraße fiel ihm plötzlich ein, dass er in diese einbiegen musste. Der Paketzusteller zog nach rechts. Einen Münchner (50) im Mercedes-Kleinlaster auf der rechten Spur übersah er dabei. Der Vito kollidierte mit dem Heck des Kleinlasters, kam von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen sowie einen Leitpfosten. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit rund 15 000 Euro an.

Auf dem Heimweg vom Oktoberfest nutzte ein 48-jähriger Germeringer einen Elektro-Roller. Dass um 0.20 Uhr noch Polizei unterwegs war, hatte er wohl nicht geglaubt. Deshalb hatte er den so genannten E-Scooter auch benutzt, obwohl er Alkohol getrunken hatte. Allerdings fuhr der 48-Jährige in der St.-Jakob-Straße dann prompt doch in eine Verkehrskontrolle. Die Polizisten rochen natürlich sofort die Fahne des Rollerfahrers. Ein freiwilliger Alkohol-Test bei dem Mann ergab über 0,8 Promille. Dem Germeringer drohen deshalb nun eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit, Punkte in der Verkehrssünderkartei und ein Fahrverbot.



Update 27. September

Mit einem betrunkenen Einbrecher hatte es ein 63-jähriger Gröbenzeller am Montagmorgen zu tun. Wie diezuständige Polizei in Olching mitteilt, entdeckte der Mann gegen 8.45 Uhr in seinem Schuppen einen Unbekannten. Dieser trug eine Arbeitsjacke sowie die Schuhe des Gröbenzellers. Der perplexe Anwohner informierte einen Nachbarn, der wiederum die Polizei alarmierte. Der Unbekannte blieb bis zum Eintreffen der Beamten vor Ort und friedlich. Wie sich herausstellte, war der 27-Jährige betrunken. Die Kleidung und die Schuhe gab er zurück. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

Ein Motorradfahrer aus dem Landkreis ist am Sonntagnachmittag bei einem Unfall in München schwer verletzt worden. Laut Polizei war der 57-Jährige auf seiner Honda im Luise-Kiesselbach-Tunnel unterwegs, als ihn ein unbekanntes Auto beim Spurwechsel touchierte. Dadurch stürzte der Motorradfahrer und schlitterte mehrere Meter weit über die Fahrbahn. Der Mann wurde in eine Klinik gebracht. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Schaden liegt bei mehreren 100 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es in den Nachmittagsstunden zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Update 26. September

Bei einem Verkehrsunfall in Olching am Dienstag, 20. September, wurde eine 22-jährige Passantin verletzt. Wie es zu dem Unfall kam und wer der andere Unfallbeteiligte war, konnte bisher noch nicht geklärt werden. Wie die Polizei mitteilt, ist bekannt, dass die junge Ukrainerin gegen 10 Uhr die Feursstraße überqueren wollte. Dabei wurde sie von einem Anhänger, der von einem Pkw gezogen wurde, erfasst. Der Fahrer des Pkw hielt jedoch nicht an. Weder Kennzeichen vom Auto noch vom Anhänger sind bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Telefon (0 81 42) 29 30 zu melden.

Eine Frau wurde am Freitag gegen 13 Uhr Zeugin eines Unfalls in der Schloßstraße in Olching. Sie konnte beobachten, wie der Fahrer eines BMW den linken Außenspiegel eines geparkten Pkw abfuhr und sich entfernte. Da sie den BMW verfolgte, konnte sie sich das Kennzeichen merken und der Polizei melden. Als die Beamten an der Unfallstelle eintrafen, fehlte vom beschädigten Auto jedoch jede Spur. Die Polizei bittet den Geschädigten, sich unter Telefon (0 81 42) 29 30 zu melden.

Bei einem Unfall in der Rosenstraße in Germering entstand ein Sachschaden in Höhe von 1300 Euro. Der Verursacher entfernte sich jedoch unerkannt vom Unfallort. Der 53-jährige Besitzer des Mercedes Sprinter hatte diesen am Donnerstag, 22. September, gegen 17 Uhr auf Höhe Hausnummer 42 abgestellt. Als der Germeringer am nächsten Tag um 7.15 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, war die linke Fahrzeugseite zerkratzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon (089) 8 94 15 7 0.

Eine 52-jährige Radlerin aus München zog sich bei einem Unfall in Germering mehrere Prellungen und Schürfwunden zu. Die Frau war laut Polizei am Donnerstag, 22. September, gegen 18 Uhr auf der Ludwigstraße unterwegs. An der Kreuzung Hörwegstraße missachtete sie die Rechts-vor-Links-Vorfahrt einer 36-jährigen Autofahrerin aus Germering. Die Radlerin prallte mit dem Auto zusammen und stürzte. Am Fahrrad entstand ein Schaden von 50 Euro, am Pkw in Höhe von 500 Euro.

2000 Euro Schaden verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Industriestraße in Germering. Dort hatte ein 19-Jähriger aus Gräfelfing am Freitag, 23. September, gegen 9 Uhr seinen Pkw der Marke BMW auf Höhe Hausnummer 8 abgestellt. Als er gegen 18 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte der Gräfelfinger fest, dass dieser auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt war. Die Polizei Germering bittet, sachdienliche Hinweise unter Telefon (089) 8 94 15 70 mitzuteilen.

Update 20. September

In einem Regionalzug hat ein 34-Jähriger in der Nacht auf Sonntag eine 31-Jährige sexuell belästigt. Laut Polizei umschloss der Mann das Knie der Frau mit seinen Beinen und beleidigte sie. Ein anderer Passagier kam der 31-Jährigen zu Hilfe. Er wurde von dem 34-Jährigen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg bedroht. Am Bahnsteig des Mammendorfer Bahnhofs nahm sich zunächst eine Streife der Landespolizei des Mannes an. Später kam die zuständige Bundespolizei hinzu. Die Beamten ermitteln jetzt gegen den 34-Jährigen wegen wegen sexueller Belästigung, Beleidigung und Bedrohung.

Ein Paketdienstfahrer aus Fürstenfeldbruck hat am Samstag auf der Salzburger Autobahn bei Otterfing einen Unfall verursacht. Laut Polizei musste eine 29-Jährige aus Brannenburg gegen 12.35 Uhr mit ihrem VW auf dem linken Fahrstreifen abbremsen. Der 21-jährige Packerlfahrer reagierte zu spät und krachte mit seinem Mercedes Vito in den VW. Durch den Aufprall wurde der 35-jährige Ehemann, der als Beifahrer im VW saß, leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf etwa 12 000 Euro. Durch die Bergungsarbeiten kam es zu einem etwa zehn Kilometer langen Stau mit Verzögerungen von bis zu einer Stunde.

Zwischen Loitershofen und Nassenhausen ist am frühen Sonntagabend ein Traktor umgekippt. Dabei wurde laut Polizei der Fahrer verletzt. Die Mammendorfer Feuerwehr versorgte den Mann bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Zudem sicherten die Helfer die Unfallstelle ab. Insgesamt waren mehr als 20 Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Der Verletzte musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Weil er einem BMW-Fahrer die Vorfahrt genommen hat, hat ein 39-Jähriger am Sonntagvormittag in Puchheim einen Unfall verursacht. Laut Polizei wollte der Mann von der Sprengerinstraße in die Allinger Straße abbiegen. Dabei übersah er den BMW eines 42-jährigen Puchheimers. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von rund 17 000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Update 12. September

Dieser Unfall war nicht alltäglich: In der Nähe von Alling wurde ein Pony, das einen Anhänger zog, auf dem zwei Personen saßen, von einem frei laufenden Hund erschreckt. Als das Pony deswegen durchging, fiel einer der Mitfahrenden vom Wagen. Wie die Polizeiinspektion mitteilt, zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der zweite Fahrgast konnte den Anhänger rechtzeitig verlassen. Das führerlose Pony streifte mit dem Anhänger noch zwei geparkte Autos, ehe es eingefangen und beruhigt werden konnte.

Ein unbekannter Autofahrer hat einen in der Puchheimer Anzengruberstraße geparkten VW Golf angefahren. Anschließend hat er sich aus dem Staub gemacht, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die zuständige Germeringer Polizei schätzt den an der Fahrertür verursachten Schaden auf rund 300 Euro. Wer etwas zur Aufklärung der Unfallflucht beitragen kann, soll sich bei der Inspektion unter der Telefonnummer (089) 8 94 15 70 melden.

Eine böse Überraschung erfuhr die Besitzerin eines grauen Opel, als sie am Freitag zu ihrem am S-Bahnhof in Maisach geparkten Fahrzeug kam: Ein Unbekannter hatte zwischen 16.15 und 17.45 Uhr offensichtlich beim Ausparken ihr Auto gestreift und war einfach weitergefahren. Den Schaden schätzt die Polizei Olching auf rund 200 Euro. Wer etwas gesehen hat, soll sich unter Telefon (0 81 42) 2930 melden.

Schaden in Höhe von rund 1000 Euro hat ein unfallflüchtiger Autofahrer auf dem Parkplatz des Supermarkts an der Heckenstraße verursacht. Er fuhr am Samstag zwischen 10.30 und 13.20 Uhr gegen das linke Heck eines dort abgestellten gelben Fords. Die Polizei Olching hofft auch hier auf mögliche Zeugen, die etwas zur Aufklärung beitragen können

Update 9. September

Ein 66-Jähriger aus dem Landkreis ist bei einem Unfall mit seinem Motorrad am Mittwoch schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Mann mit einer 19-Jährigen in Brunnthal (Kreis München) unterwegs, als er von einem Opel gerammt wurde. Der 66-Jährige hatte Vorfahrt. Bei dem Zusammenprall wurde auch die Beifahrerin leicht verletzt.

Ein 94-Jähriger ist am Mittwochabend in Olching beim Versuch, auf sein Rad aufzusteigen, gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, fiel der Mann auf sein rechtes Knie, so dass er nicht mehr aufstehen konnte. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht.

Eine 60-jährige Radlerin aus Germering ist am Mittwoch von einem Auto angefahren worden. Sie musste mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Vorfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr. Eine 55-jährige Autofahrerin aus Penzberg wollte von der Spange aus nach rechts in die Münchner Straße einbiegen und übersah dabei die Radfahrerin. Diese stürzte zu Boden. Noch bevor Passanten den Notruf absetzten konnten, kam eine Streifenbesatzung der Polizei am Ort des Geschehens vorbei – sie war gerade auf dem Weg zu einem anderen Verkehrsunfall. Die Beamten kümmerten sich um die verletzte Frau. Der Unfall, zu dem sie wenig später weiterfuhren, erwies sich nur als Parkrempler mit Sachschaden. Außerdem hat ein Lkw auf der Lindauer Autobahn eine Stütze verloren. In Bruck kam es zu einem schweren Arbeitsunfall. Und auf der A8 krachte es in einer Nacht zweimal.

Update 6. September

Mit zwei stark betrunkenen Verkehrsteilnehmern hatte es die Brucker Polizei am Wochenende zu tun. In der Nacht auf Samstag stürzte in der Schöngeisinger Straße eine Radfahrerin. Sie erlitt eine Kopfverletzung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Frau hatte knapp 2,1 Promille. Die 52-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Am Sonntagnachmittag stoppte die Polizei dann einen Mopedfahrer in der Münchner Straße. Der Mann hatte rund 1,7 Promille. Deshalb musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Das Prozedere dürfte dem Mann nicht unbekannt gewesen sein. Laut Polizei wurde er bereits vor zwei Monaten mit einem ähnlich hohen Alkoholpegel auf einem Moped gestoppt. Den 58-Jährigen erwartet nun abermals ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat einen geparkten Wagen angefahren und einen Schaden von rund 5000 Euro verursacht. Laut Polizei ereignete sich das Ganze zwischen Freitag gegen 18 Uhr und Sonntag, 14.30 Uhr, in Gröbenzell. Als der Besitzer zu seinem blauen VW Touran am Wacholderweg, Höhe Hausnummer 5a, zurückkehrte, entdeckte er Dellen und Kratzer an der linken Fahrzeugseite. Eine Nachricht wurde hingegen nicht hinterlassen. Die Polizei bittet Zeugen sich unter Telefon (0 81 42) 29 30 zu melden. gar

Update 4. September

Aufgrund der tief stehenden Sonne hat ein 57 Jahre alter Allinger am Freitag gegen 18.35 Uhr in Germering an der Kreuzung Münchner Straße/Staatsstraße 2544 beim Abbiegen einen Radfahrer übersehen. Der 16-Jährige kam zu Sturz und erlitt leichte Verletzungen. Eine Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. Am Ford entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Ein 79-jähriger Puchheimer hat am Samstagvormittag ein Graffiti an seiner Garage festgestellt. Die Polizei entdeckte weitere Schmierereien am Sichtschutz eines Zauns, an einer Hüttenwand und einem weiteren Gebäude im Bereich Johannisweg, Loheweg und Grillweg. Sie wurden vermutlich in der Nacht auf Samstag aufgebracht. Die Tags variieren. Hinweise unter Telefon (089) 8 94 14 70.

Ein 44-jähriger Eichenauer ist am Samstag gegen 20 Uhr im Bereich Haupt-/Allinger Straße mit einer Vierergruppe in Streit geraten. Im Handgemenge wurde er von zwei Personen ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt. Das Quartett flüchtete. Die Fahndung blieb erfolglos. Ein Rettungsdienst versorgte den 44-Jährigen und brachte ihn ins Krankenhaus. Die Polizei Germering bittet um Hinweise.

Ein Zeuge beobachtete am Freitag, wie sich ein BMW-Fahrer schwer tat, in einer Hofeinfahrt in der Schraystraße zu wenden. Als er den Mann ansprach, bemerkte der 41-Jährige Alkoholgeruch und verständigte die Polizei. Beamte führten mit dem 66-jährigen Polen einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von über drei Promille. Die Polizisten stellten den Führerschein sicher und ordneten eine Blutentnahme im Krankenhaus an.

Unbekannte haben zwischen Montag, 29., und Dienstag, 30. August, auf einem frei zugänglichen Grundstück in der Unteren Bahnhofstraße 70 Europaletten gestohlen. Das Gelände, das einem 46-jährigen Germeringer gehört, liegt zwischen der Domonter- und Ludwig-Thoma-Straße. Der Wert der Paletten wird auf 1400 Euro geschätzt. Die Polizei Germering bittet um Hinweise unter Telefon (089) 8 94 15 70.

Ein Einbruchsalarm rief einen 49-jährigen Puchheimer am Samstag gegen 21.40 Uhr zu seinem Geschäft in der Dornierstraße in Gilching. Er entdeckte auf der Rückseite eine eingeworfene Fensterscheibe und sah vier jugendliche Personen durch die Büsche flüchten. Eine Fahndung blieb erfolglos. Die Täter haben das Geschäf wohl nicht betreten und nichts gestohlen. Der Schaden liegt im hohen dreistelligen Bereich.

Update 2. September

Ein betrunkener Radfahrer auf der Autobahn hat am Dienstagabend die Polizei in Atem gehalten. Autofahrer meldeten den Mann der Polizei gegen 23.45 Uhr. Da war er auf der A8 in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz darauf fuhr er laut Zeugen sogar als Geisterfahrer auf der gleichen Spur in die andere Richtung.

Mehrere Streifen machten sich auf die Suche – zunächst ohne Erfolg. Etwa 20 Minuten später wurde der Radler wieder gesehen – diesmal auf der A 99 im Aubinger Tunnel. Auch dort konnte er sich nicht für eine Richtung entscheiden und war teils als Geisterfahrer unterwegs.

Erst an der Anschlussstelle Freiham konnte die Polizei dem Treiben ein Ende setzen. Als Beamte den 62-Jährigen zur Rede stellten, merkten sie sofort, warum der Mann eine solche Odyssee hingelegt hatte. Der Mann war betrunken, beim Absteigen verlor er das Gleichgewicht und fiel gegen die Leitplanke. Ein Alkoholtest ergab 1,4 Promille. Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren entgegen der Fahrtrichtung sowie Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. tog

Ohne Kennzeichen war ein Betrunkener am Mittwoch gegen 20 Uhr mit seinem Auto unterwegs. Als eine Streife den Wagen stoppte, bemerkten die Beamten, dass der Mann getrunken hatte. Ein Alkoholtest brachte einen Wert von 1,3 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt. Auch für das Fahren ohne Zulassung und Versicherung wird sich der 50-Jährige verantworten müssen.

Ein bislang unbekannter Täter hat die Heckscheibe eines Autos eingeschlagen. Der Wagen parkte laut Polizei am Dienstag ab Mittag an der Nordendstraße in Puchheim. Er gehört einer 66-jährigen Rentnerin aus Puchheim. Als sie am Mittwoch kurz vor Mitternacht zu ihrem Pkw zurückkam, bemerkte sie den Schaden. Dieser wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Germeringer Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon (089) 8 94 15 70.

Der Wagen eines Münchners wurde in Gröbenzell angefahren. Der 47-Jährige hatte den schwarzen VW Passat am Mittwoch auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Danziger Straße abgestellt. Zwischen 12 und 12.45 Uhr wurde das Auto an der Stoßstange hinten links angefahren. Es entstand ein Schaden von rund 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Olching unter Telefon (0 81 42) 29 30 zu melden.

Update 1. September

Das neue Solarfeld der Brucker Stadtwerke nördlich der A96 bei Windach ist noch nicht in Betrieb, aber schon von Dieben heimgesucht worden (Erstmeldung vom Vortag). Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich. Die unbekannten Täter verschafften sich laut Polizei zwischen Samstagnachmittag und Montagvormittag Zutritt zum umzäunten Gelände und entwendeten 21 Wechselrichter im Wert von knapp 100 000 Euro. Dazu kommen Schäden am Zaun, der Verkabelung und den Wechselrichterhaltungen von rund 20 000 Euro. „Das ist dreist und sehr ärgerlich“, sagt Stadtwerke-Sprecherin Monika Lidmila. Derzeit ist die Anlage in der Fertigstellung, daher treffe der finanzielle Schaden die Baufirma. Die muss nun rasch Ersatz auftreiben. Denn das Solarfeld mit rund 5000 Solarmodulen und einer Gesamtleistung von 2300 Kilowattpeak soll Mitte November in Betrieb gehen. Ob es zu einer Verzögerung kommt, sei noch nicht klar, so Lidmila.

Update 31. August

Unbekannte Diebe haben zwischen Samstagnachmittag und Montagvormittag 21 Wechselrichter von zwei Solarfeldern nördlich der A96 bei Windach (Kreis Landsberg) gestohlen. Die Polizei gibt den Wert des Diebesguts mit knapp 100 000 Euro an. Der Schaden am Zaun, der Verkabelung und der Wechselrichterhalterungen beläuft sich auf etwa 20 000 Euro. Die zuständige Polizei Landsberg am Lech bittet unter Telefon (08191) 9320 um sachdienliche Hinweise.

Der Fahrer eines weißen Transporters hat am Samstag gegen 22 Uhr in der Buchenauer Straße ein geparktes Auto angefahren. Zeugen beobachteten, wie der Mann anhielt und die Fahrertüre öffnete. Dann schaltete er nach Zeugenaussagen die Beleuchtung seines Fahrzeugs aus und entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Diesen beziffert die Polizei auf rund 3000 Euro. Hinweise werden auf der Inspektion und unter Telefon (0 81 41) 61 20 entgegen genommen.

Drei unbekannte Täter sind am Sonntag gegen 3 Uhr auf zwei in der Julie-Mayr-Straße geparkte Autos gestiegen. Dabei demolierten sie die Fahrzeuge. Hinweise an die Polizei, Telefon (0 81 41) 61 20.

In der Theodor-Heuss-Straße ist am Sonntag gegen 19.05 Uhr ein Altpapiercontainer in Brand geraten. Die Brucker Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Schaden entstand laut Polizei nicht.

Ein 71-Jähriger auf einem Quad ist am Montagnachmittag in Türkenfeld bei einem Unfall verletzt worden. Laut Polizei missachtete ein 34-jähriger Türkenfelder an der Kälberwiese mit seinem Opel die Vorfahrt des Quad-Fahrers. Der durch den Unfall verletzte 71-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen liegt bei rund 4000 Euro.

Eine böse Überraschung erlebte ein Autofahrer in Kottgeisering. Am vergangenen Wochenende wurde sein Wagen aufgebrochen und eine geringe Menge Bargeld gestohlen. Laut Polizeibericht beläuft sich der Sachschaden durch den Aufbruch auf insgesamt rund 4000 Euro.

Update 30. August

Eine Fraktur des linken Unterarms sowie Prellungen und Abschürfungen an den Knien hat sich ein Radfahrer am Sonntagmittag zwischen Rottbach und Überacker zugezogen. Laut Polizei war der 47-Jährige aus dem Landkreis Dachau auf einem Radweg unterwegs, als er auf einer Brücke die Kontrolle über sein Rad verlor. Grund für den Sturz war offenbar der nasse und glitschige Holzbelag auf der Brücke.

Jemand hat sich mit der Spraydose an der Gröbenzeller Turnhalle ausgetobt. Laut Polizei sprühte ein bislang unbekannter Täter Graffitis auf das Gebäude. Das passierte zwischen vergangenem Freitag, 13 Uhr, und Samstag, 7 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon (0 81 42) 29 30 zu melden.

Eine 44-jährige Gröbenzellerin hat ihre Handtasche am Freitag gegen 16.30 Uhr auf eine Bank vor einer Bäckerei an der Kirchenstraße abgestellt. Als sie sich rund zehn Minuten entfernte und die Handtasche stehen ließ, nutzte ein Dieb die Gelegenheit. Er stahl 500 Euro aus der Geldbörse. Die Frau bemerkte das später beim Einkaufen. Hinweise unter Telefon (0 81 42) 29 30.

Ein Olchinger ist am vergangenen Freitagnachmittag mit seinem Motorrad in ein Schaufenster an der Schulstraße gekracht, was die ein oder andere Spekulation hervorrief. Immerhin wurde in diesem Bereich erst kürzlich Tempo 30 vom Landratsamt gekippt. Die Stadt Olching hatte es eben wegen erhöhtem Unfallaufkommen in der lang gezogenen Kurve verhängt. Doch eine Rückfrage bei der Polizei ergibt: Es handelte sich klar um einen Fahrfehler und nicht um erhöhte Geschwindigkeit. Der Motorradfahrer hätte in der Kurve zur Dachauer Straße beschleunigt und dabei die Kontrolle über sein Gefährt verloren. Der 49-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden liegt bei 6000 Euro.

Update 29. August

Unbekannte haben auf dem Parkplatz des Hagebau-Marktes am Samstag die Scheibe eines schwarzen BMW eingeschlagen. Der Besitzer parkte gegen 16.30 Uhr seinen Pkw auf dem Parkplatz in der Gertrude-Blanch-Straße. Als er gegen 17 Uhr zurückkam, stellte er laut Polizei fest, dass die hintere linke Scheibe eingeschlagen war. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Sachschaden: 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter (089) 8 94 15 70 zu melden.

Bei einem Sturz mit seinem Fahrrad in der Kreuzlinger Straße zog sich ein Germeringer eine Platzwunde am Kopf zu. Der Mann war am Samstag gegen 0.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Weg von einer Gaststätte nach Hause und stürzte ohne Fremdeinwirkung, wie die Polizei mitteilt. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Germeringer starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test verlief positiv. Der Mann kam in ein Krankenhaus.

Ein Mann aus dem Landkreis Kelheim verlor am Sonntag auf der Autobahn A 96 Höhe Kreuzlinger Forst die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mann fuhr in Richtung München. Gegen 11.40 Uhr kam er nach rechts von der regennassen Fahrbahn ab, rammte ein Schild und durchbrach einen Wildschutzzaun. Laut Polizei verletzte sich der Fahrer dabei leicht. Außerdem kam es bei Mittelstetten zu einem Unfall. Und in Maisach zu einem Streit. In Puchheim wurden zwei Brände gelegt. Außerdem haben erneut Trickbetrüger zugeschlagen.