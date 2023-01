Blaulichtticker für die Region Fürstenfeldbruck: Radlerin verletzt - Polizei im Einsatz fürs Jugendamt

Von: Thomas Steinhardt

Im Bereich der PI Germering leisteten die Beamten Unterstützung bei einer Inobhutnahme (Beispielfoto). © IMAGO/Maximilian Koch

11. Januar

Eine 71-jährige E-Bikefahrerin ist am Dienstag gegen 15 Uhr an der Hartstraße von einem Auto angefahren worden. Die Frau zog sich dabei eine Rückenprellung zu. Sie war mit ihrem Pedelec von einem Supermarkt-Parkplatz aus auf die Hartstraße gefahren und hatte dabei einen von links kommenden Toyota übersehen. Dieser bremste der Polizei zufolge zwar noch, trotzdem stießen die beiden zusammen. Die Radfahrerin kam zu Fall und stürzte auf den Rücken. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Am Fahrrad war kaum ein Schaden zu sehen. Eventuell ist der Polizei zufolge jedoch der Rahmen verbogen, was einen Totalschaden bedeuten würde. Nach ersten Angaben der Radfahrerin habe sie den Toyota nur übersehen, da dieser ihrer Ansicht nach zu schnell fuhr. Zur Klärung dieser Frage sucht die Germeringer Polizei nun Augenzeugen, die sich unter Telefon (089) 8 94 15 70 melden sollen.

Im Bereich der Dienststelle Germering ist es am Mittwochnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Die Polizei war unterstützend für das Jugendamt Fürstenfeldbruck unterwegs, wie ein Sprecher auf Nachfrage sagte. Ziel war die Inobhutnahme eines Minderjährigen in einer Gemeinschaftsunterkunft. Man könne nie wissen, ob es in einem solchen Fall zu Schwierigkeiten, etwa zu Solidarisierungen, kommt, sagte der Sprecher. Daher das größere Personalaufgebot, bei dem auch Beamte aus Fürstenfeldbruck mit dabei waren.

Ein Münchner hat an einer Kreuzung in Olching einen Unfall verursacht, weil er die „Rechts vor Links“-Vorfahrtsregelung missachtet hat. Das geht aus dem Polizeibericht hervor. Der 46-Jährige war am Dienstagmorgen auf der Feldstraße in Richtung Münchner Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Pfarrstraße stieß er mit dem stadtauswärts fahrenden Wagen eines 87-jährigen Olchingers zusammen. Es entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

Als ein 57-jähriger Puchheimer am Dienstag zu seinem in der Rainerstraße geparkten Auto zurückkam, war der rechte Vorderreifen platt. Bei genauer Betrachtung war eine Einstichstelle erkennbar. Der Volvo war dort seit Sonntagabend abgestellt, wie die Polizei berichtet. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Hinweise unter der Telefonnummer (089) 8 94 15 70.

10. Januar

Ein brennender Porsche hat am Montagmorgen die Feuerwehr in Gröbenzell auf den Plan gerufen. Wie die Brandbekämpfer mitteilen, fing das Auto gegen 10 Uhr in der Gärtnerstraße Feuer. Die Fahrerin konnte sich in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Grund war wohl ein technischer Defekt.

Gelegenheit macht Diebe: Das musste am vergangenen Mittwoch ein Forstarbeiter am Engelsberg bei Fürstenfeldbruck feststellen. Wie die Polizei mitteilt, entwendete ein Unbekannter eine Kettensäge der Marke Stihl aus dem Auto des Mannes, das nicht abgesperrt war. Die Tat passierte zwischen 9 und 11.15 Uhr. Das Gerät hat einen Wert von rund 1200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (0 81 41) 6120.

Einen Schaden in Höhe von rund 20 000 Euro hat ein Betrunkener am frühen Samstagmorgen in Emmering verursacht. Wie die Polizei mitteilt, verlor der 55-Jährige gegen 5.30 Uhr auf der Dachauer Straße am Ortseingang die Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend überfuhr er eine Verkehrsinsel, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in die Leitplanke. Um den angerichteten Schaden kümmerte er sich nicht – und fuhr einfach weiter. Die Flucht endete allerdings schnell. Weil das Auto nicht mehr fuhr, lief der Mann zu Fuß weiter. Die Polizei fand nur das stark beschädigte Auto. Vier Stunden nach dem Unfall hatten die Beamten den Emmeringer ermittelt. Sie statteten dem Mann einen Besuch ab und unterzogen ihn einem Alkoholtest. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Fahrer noch rund 1,1 Promille. Auf den 55-Jährigen kommen jetzt viele Probleme zu. Sein Führerschein wurde sichergestellt. An seinem Wagen entstand laut Polizei ein Schaden von rund 15 000 Euro, an der Leitplanke von rund 5000 Euro.

Ein betrunkener 40-jähriger Maisacher ist am Samstag um 16 Uhr am Parkplatz des Waldsees in Gernlinden gegen einen Baum und eine Laterne gefahren. Er fuhr anschließend einfach weiter. Was er nicht ahnte: Er war beobachtet worden. Der Zeuge verständigte die Olchinger Polizei, die den Verursacher recht schnell ermittelte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille. Er muss sich jetzt der Polizei zufolge für mehrere Straftaten verantworten. Der Sachschaden wird auf einen unteren dreistelligen Eurobereich geschätzt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen eines Unfalls, der sich schon am Donnerstag gegen 13 Uhr in Esting ereignet hat. An der Kreuzung Dachauer-/Philipp-Helmer-Straße wurde ein Fußgänger von einem unbekannten Autofahrer angefahren. Aufgrund seiner leichten Verletzung und eines Schocks verzichtete das Opfer auf den notwendigen Austausch der Personalien. Der Autofahrer entfernte sich deswegen erlaubterweise vom Unfallort. Die Polizei sucht ihn und einen männlichen Zeugen, der mit dem Autofahrer diskutiert hat.

Vier Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 100 000 Euro: Das sind die Folgen eines Unfalles, den ein 34-jähriger Fürstenfeldbrucker am Samstag auf der A 9 bei Langenbruck verursacht hat. Der Autofahrer wechselte gegen 14 Uhr im dichten Reiseverkehr Richtung Berlin von der mittleren auf die linke Spur. Dabei übersah er den Pkw eines 22-jährigen Mannes aus Allersberg. Dieser leitete eine Vollbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem Autoheck des Bruckers nicht mehr verhindern. Hinter den beiden Fahrzeugen befanden sich zwei weitere Fahrzeuge, die nacheinander auf die Unfallstelle auffuhren. In Folge des Unfalls und der Aufräumarbeiten entstand ein bis zu 15 Kilometer langer Rückstau, der bis in die Abendstunden anhielt.

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in der Gilchinger Straße in Alling zwei abgestellte Anhänger beschädigt. An dem einen Anhänger wurde die Elektroleitung durchtrennt, so dass ein Sachschaden von etwa 350 Euro entstanden ist. An einem weiteren Anhänger wurde die Abdeckplane gestohlen. Der Beuteschaden beläuft sich hierbei auf etwa 400 Euro. Wer Hinweise zur Aufklärung geben kann, soll sich unter Telefon (089) 8 94 15 70 bei der Polizei Germering melden.

