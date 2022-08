Blaulichtticker für die Region Fürstenfeldbruck: Diebe stehlen Wechselrichter von Solaranlage - großer Sachschaden

Von: Thomas Steinhardt

Update 31. August

Unbekannte Diebe haben zwischen Samstagnachmittag und Montagvormittag 21 Wechselrichter von zwei Solarfeldern nördlich der A96 bei Windach (Kreis Landsberg) gestohlen. Die Polizei gibt den Wert des Diebesguts mit knapp 100 000 Euro an. Der Schaden am Zaun, der Verkabelung und der Wechselrichterhalterungen beläuft sich auf etwa 20 000 Euro. Die zuständige Polizei Landsberg am Lech bittet unter Telefon (08191) 9320 um sachdienliche Hinweise.

Der Fahrer eines weißen Transporters hat am Samstag gegen 22 Uhr in der Buchenauer Straße ein geparktes Auto angefahren. Zeugen beobachteten, wie der Mann anhielt und die Fahrertüre öffnete. Dann schaltete er nach Zeugenaussagen die Beleuchtung seines Fahrzeugs aus und entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Diesen beziffert die Polizei auf rund 3000 Euro. Hinweise werden auf der Inspektion und unter Telefon (0 81 41) 61 20 entgegen genommen.

Drei unbekannte Täter sind am Sonntag gegen 3 Uhr auf zwei in der Julie-Mayr-Straße geparkte Autos gestiegen. Dabei demolierten sie die Fahrzeuge. Hinweise an die Polizei, Telefon (0 81 41) 61 20.

In der Theodor-Heuss-Straße ist am Sonntag gegen 19.05 Uhr ein Altpapiercontainer in Brand geraten. Die Brucker Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Schaden entstand laut Polizei nicht.

Ein 71-Jähriger auf einem Quad ist am Montagnachmittag in Türkenfeld bei einem Unfall verletzt worden. Laut Polizei missachtete ein 34-jähriger Türkenfelder an der Kälberwiese mit seinem Opel die Vorfahrt des Quad-Fahrers. Der durch den Unfall verletzte 71-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen liegt bei rund 4000 Euro.

Eine böse Überraschung erlebte ein Autofahrer in Kottgeisering. Am vergangenen Wochenende wurde sein Wagen aufgebrochen und eine geringe Menge Bargeld gestohlen. Laut Polizeibericht beläuft sich der Sachschaden durch den Aufbruch auf insgesamt rund 4000 Euro.

Update 30. August

Eine Fraktur des linken Unterarms sowie Prellungen und Abschürfungen an den Knien hat sich ein Radfahrer am Sonntagmittag zwischen Rottbach und Überacker zugezogen. Laut Polizei war der 47-Jährige aus dem Landkreis Dachau auf einem Radweg unterwegs, als er auf einer Brücke die Kontrolle über sein Rad verlor. Grund für den Sturz war offenbar der nasse und glitschige Holzbelag auf der Brücke.

Jemand hat sich mit der Spraydose an der Gröbenzeller Turnhalle ausgetobt. Laut Polizei sprühte ein bislang unbekannter Täter Graffitis auf das Gebäude. Das passierte zwischen vergangenem Freitag, 13 Uhr, und Samstag, 7 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon (0 81 42) 29 30 zu melden.

Eine 44-jährige Gröbenzellerin hat ihre Handtasche am Freitag gegen 16.30 Uhr auf eine Bank vor einer Bäckerei an der Kirchenstraße abgestellt. Als sie sich rund zehn Minuten entfernte und die Handtasche stehen ließ, nutzte ein Dieb die Gelegenheit. Er stahl 500 Euro aus der Geldbörse. Die Frau bemerkte das später beim Einkaufen. Hinweise unter Telefon (0 81 42) 29 30.

Ein Olchinger ist am vergangenen Freitagnachmittag mit seinem Motorrad in ein Schaufenster an der Schulstraße gekracht, was die ein oder andere Spekulation hervorrief. Immerhin wurde in diesem Bereich erst kürzlich Tempo 30 vom Landratsamt gekippt. Die Stadt Olching hatte es eben wegen erhöhtem Unfallaufkommen in der lang gezogenen Kurve verhängt. Doch eine Rückfrage bei der Polizei ergibt: Es handelte sich klar um einen Fahrfehler und nicht um erhöhte Geschwindigkeit. Der Motorradfahrer hätte in der Kurve zur Dachauer Straße beschleunigt und dabei die Kontrolle über sein Gefährt verloren. Der 49-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden liegt bei 6000 Euro.

Update 29. August

Unbekannte haben auf dem Parkplatz des Hagebau-Marktes am Samstag die Scheibe eines schwarzen BMW eingeschlagen. Der Besitzer parkte gegen 16.30 Uhr seinen Pkw auf dem Parkplatz in der Gertrude-Blanch-Straße. Als er gegen 17 Uhr zurückkam, stellte er laut Polizei fest, dass die hintere linke Scheibe eingeschlagen war. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Sachschaden: 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter (089) 8 94 15 70 zu melden.

Bei einem Sturz mit seinem Fahrrad in der Kreuzlinger Straße zog sich ein Germeringer eine Platzwunde am Kopf zu. Der Mann war am Samstag gegen 0.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Weg von einer Gaststätte nach Hause und stürzte ohne Fremdeinwirkung, wie die Polizei mitteilt. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Germeringer starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test verlief positiv. Der Mann kam in ein Krankenhaus.

Ein Mann aus dem Landkreis Kelheim verlor am Sonntag auf der Autobahn A 96 Höhe Kreuzlinger Forst die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mann fuhr in Richtung München. Gegen 11.40 Uhr kam er nach rechts von der regennassen Fahrbahn ab, rammte ein Schild und durchbrach einen Wildschutzzaun. Laut Polizei verletzte sich der Fahrer dabei leicht. Außerdem kam es bei Mittelstetten zu einem Unfall. Und in Maisach zu einem Streit. In Puchheim wurden zwei Brände gelegt. Außerdem haben erneut Trickbetrüger zugeschlagen.