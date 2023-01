Blaulichtticker für die Region Fürstenfeldbruck: Glatteis-Unfälle und Rätsel um Schweine-Ohren

Von: Thomas Benedikt, Thomas Steinhardt

Rund um die Uhr sind Polizei und Feuerwehr im Landkreis Fürstenfeldbruck einsatzbereit. Wohin sie unterwegs sind und warum, erfahren Sie im Blaulicht-Ticker.

Die Meldungen stammen von den Polizeiinspektionen Fürstenfeldbruck, Germering und Olching, von der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck (zuständig für A8, A99 und A96) sowie dem Polizeipräsidium Oberbayern Nord beziehungsweise beruhen auf Nachfragen.

52 Ortsfeuerwehren gibt es im Landkreis Fürstenfeldbruck.

27. Januar

Glatte Straßen sind am Donnerstag Radfahrerinnen und mehreren Autofahrern auf der A 96 zum Verhängnis geworden. Gegen 10 Uhr stürzte eine 69-Jährige in der Von-Branca-Straße. Sie klagte anschließend über Schmerzen an der Hüfte. Zur selben Zeit erwischte es auch eine Radlerin in der Anzengruberstraße. Sie hatte danach Schmerzen im Unterschenkel. Beide Frauen begaben sich selbst zum Arzt. Wesentlich schlimmer erwischte es einen 29-Jährigen auf der A 96 bei Igling (Landkreis Landsberg). Der Mann wollte laut Polizei nach einem Unfall helfen, wurde dann aber von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt. Ein weiterer Helfer, ein 19-Jähriger – wurde am Knie verletzt. Die A 96 musste zwei Stunden gesperrt werden. Die beteiligten Fahrzeuge wurden von der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Bei einem weiteren Unfall bei Landsberg aufgrund von Glätte wurden drei Personen verletzt. Ein Auto war in einen Unfallwagen gekracht. Einfach weitergefahren ist der Fahrer eines hellen SUV. Er war ebenfalls bei Landsberg ins Rutschen geraten, wodurch ein anderer Fahrer in die Leitplanke krachte.

Eine gewisse Aufregung herrschte am Donnerstagabend in Bruck am Asambogen. Dort lagen Schweine-Ohren herum. Es kam die Befürchtung auf, dass es sich um gezielt ausgelegte Giftköder für Hunde handeln könnte. Die Brucker Polizei aber gibt Entwarnung: Es habe sich um zwei getrocknete Schweine-Ohren gehandelt, wie man sie als Tiernahrung kaufen kann, sagte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage. Es gebe keinerlei Hinweise auf Gift.

Ein Feuer in einem Logistikzentrum in Geiselbullach hat am Mittwoch die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Dort hatte ein Kabelkanal Feuer gefangen. Die Beschäftigten reagierten laut Feuerwehr vorbildlich. Sie verständigten per Handfeuermelder die Feuerwehr und evakuierten das gesamte Gebäude. Parallel dazu leiteten sie erste Löschmaßnahmen mit Feuerlöschern ein und unterbrachen die Stromzufuhr in dem betroffenen Bereich. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten nur noch Nachlösch- und Kontrollarbeiten durchführen.

Mit 1,16 Promille im Blut hat sich ein 47-Jähriger am Mittwochabend in Germering hinter das Steuer seines Firmenwagens gesetzt. Eine Streife der Polizei stoppte den Mann und bemerkte sofort, dass der Fahrer nicht mehr nüchtern war. Der Germeringer musste sich einer Blutuntersuchung unterziehen. Sein Führerschein und der Schlüssel für sein Fahrzeug wurden sichergestellt. Abhängig vom Ergebnis der Blutuntersuchung wird er nun länger nicht fahren dürfen. Außerdem erwartet den Mann ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Weil er unsicher und in Schlangenlinien auf einem Elektroroller in Puchheim war, wurde ein 46-jähriger Puchheimer in der Nacht auf Donnerstag von der Polizei kontrolliert. Die Beamten lagen richtig. Sie bemerkten, dass der Mann nach Alkohol roch. Außerdem stellten sie „drogentypische Ausfallerscheinungen“ fest. Deshalb gingen die Polizisten davon aus, dass der Mann noch andere berauschende Substanzen zu sich genommen hatte. Den Mann erwartet jetzt voraussichtlich ein mehrmonatiges Fahrverbot und eine Geld- oder sogar Haftstrafe.

Jemand hat den Wagen eines Olchingers an der Hauptstraße angefahren. Wie die Polizei mitteilt, stand der Opel Mokka am Mittwoch zwischen 17 und 22.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Gaststätte. Als der 40-jährige Eigentümer zurückkehrte, entdeckte er, dass die linke Fahrzeugseite kaputt war. Der Schaden beläuft sich auf rund 6000 Euro. Der Verursacher entfernte sich laut Polizei, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Zeugen, die den Unfall gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Olching unter der Telefonnummer (0 81 42) 29 30 zu melden.

Bei einem Unfall am Mittwochmittag in Maisach ist ein Sachschaden von rund 8000 Euro entstanden. Laut Polizeibericht wollte eine Olchingerin (20) mit ihrem Pkw von der Linden- in die Hauptstraße einbiegen, übersah dabei aber das Auto einer Gröbenzellerin (63), die Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand.

23. Januar

Das war ein schlechter Scherz: Ein Unbekannter hat am Samstag zwischen 12.30 und 13 Uhr das Türschloss einer Wohnung in der Luitpoldstraße 2 mit einem Klebstoff unbrauchbar gemacht. Der 42-jährige Bewohner stellte beim Verlassen der Wohnung fest, dass sich der von innen steckende Schlüssel nicht mehr entfernen lässt. Als er sich dies näher ansah, bemerkte er, dass das Schloss von außen zugeklebt worden war. Er verständigte die Polizei. Die hofft jetzt auf Zeugen, die etwas zur Aufklärung des Vorfalles beitragen können. Sie sollen sich unter Telefon (089) 8 94 15 70 bei der örtlichen Polizeiinspektion melden.

Eine 79-jährige Germeringerin ist beim Einkaufen Opfer eines Diebstahls geworden. Sie befand sich am Samstag zwischen 9.30 und 9.45 Uhr im AEZ in den Germeringer Einkaufspassagen (GEP), als ihr der Dieb unbemerkt aus dem Einkaufswagen den Geldbeutel nahm. Mögliche Zeugen sollen sich mit der Polizeiinspektion Germering in Verbindung setzen.

Zwei Bauarbeitern ist es zu verdanken, dass ein unfallflüchtiger Autofahrer recht schnell ermittelt wurde. Wie die Polizei mitteilt, war der 77-jährige BMW-Fahrer beobachtet worden, wie er in der Alpenstraße den Audi eines 62-jährigen Gröbenzellers anfuhr und dann das Weite suchte. Die Zeugen notierten sich das Kennzeichen und verständigten den Geschädigten, als dieser zu seinem kaputten Auto zurückkam.

Die Feuerwehr Mammendorf im Einsatz. © FFW Mammendorf

Schaden in Höhe von rund 1000 Euro verursachte ein Autofahrer, der am Donnerstag gegen 19.20 Uhr in der Olchinger Straße mit seinem Anhänger einen entgegenkommenden Passat beschädigte. Der Verursacher fuhr einfach weiter.

19. Januar

Am großen Wertstoffhof in Mammendorf ist am Dienstag ein Müllfahrzeug in Brand geraten. Die örtliche Feuerwehr rückte aus und konnte den Brand schnell löschen. Insgesamt waren 16 Feuerwehrleute mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Noch während die Helfer mit dem Müllwagen-Brand beschäftigt waren, wurden sie erneut alarmiert. Die Brandmeldeanlage an der Schule in Türkenfeld hatte ausgelöst. Dabei handelte es sich allerdings um einen Fehlalarm, sodass die Brandbekämpfer wieder abrücken konnten.

Mit rund 1,1 Promille hat sich ein 39-Jähriger am Dienstagabend in Olching ans Steuer gesetzt. In der Feursstraße kam er zu weit nach rechts und touchierte zwei geparkte Fahrzeuge. Die Polizei bemerkte schnell den Grund für den Unfall. Der Olchinger musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 22 000 Euro.

Einbrecher haben in der Nacht auf vergangenen Samstag ein Wohnhaus in Landsberied heimgesucht – während die Bewohner schliefen. Wie die Kriminalpolizei mitteilt, drangen die Täter zwischen 0.40 Uhr und 7.30 Uhr über eine Terrassentüre in das Gebäude an der Feldstraße ein. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume nach Beute. Die Einbrecher nahmen Bargeld sowie Kreditkarten mit. Anschließend flüchteten sie zu Fuß durch mehrere benachbarte Grundstücke. Im Verlauf der Ermittlungen fand die Polizei heraus, dass die Verbrecher versucht hatten, auch in andere Gebäude einzudringen. Dabei scheiterten sie allerdings. Zeugen, die in der Nacht zum Samstag auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern der Kriminalpolizei unter Telefon (0 81 41) 61 20 in Verbindung zu setzen.

Aufregung am Maisacher Bahnhof: Zeugen hatten der Polizei am Montagabend Jugendliche gemeldet, die offenbar mit einer Schusswaffe hantierten. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass es sich um eine so genannte Soft-Air-Pistole handelte. Ein 15-Jähriger hatte sie dabei. Der Bursche wurde samt seiner Pistole auf die Wache gebracht. Dort holte ihn seine Mutter ab. Jetzt prüft die Polizei, ob es sich bei der Pistole um eine so genannte Anscheinswaffe handelt – also ob sie in Form und Größe leicht mit einer echten Waffe verwechselt werden kann.

17. Januar

Ein Betrunkener hat am Freitagabend auf der B 471 einen Unfall verursacht. Laut Polizei kam der Mann mit seinem Auto an der Ausfahrt Fürstenfeldbruck- West von der Fahrbahn ab und krachte in die Böschung. Der Mann hatte 1,6 Promille. Er kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Schaden liegt bei rund 20 000 Euro.

Alles andere als nüchtern war am Freitagabend ein 45-Jähriger, als er sich ans Steuer seines Wagens setzte. Im Moorenweiser Ortsteil Windach krachte der Mann mit seinem Pkw gegen eine Mauer. Anschließend flüchtete er. Nach 45 Minuten kehrte der Moorenweiser aber reumütig zum Unfallort zurück und stellte sich. Er hatte 2,4 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Am Auto und an der Mauer entstand nur geringer Schaden.

Ein Unbekannter hat am Samstagmittag im Brucker Theresianumweg versucht, ein Fahrrad zu stehlen. Allerdings wurde er von dessen Besitzerin überrascht. Er flüchtete laut Polizei mit einem anderen Rad, ließ dieses jedoch an der Hauptstraße stehen und stieg in einen Bus. Ob das zurückgelassene Rad auch gestohlen ist, ist noch unklar. Der Mann ist etwa 1,75 Meter groß. Er trug braune, abgetragene Kleidung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck unter Telefon (0 81 41) 61 20 zu melden.

15. Januar

Gleich zwei Fälle im Zusammenhang mit Marihuana beschäftigten die Polizei am Wochenende in Gröbenzell. Am Samstag staunte eine 20-jährige Gröbenzellerin nicht schlecht, als sie vor ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eine transparente Dose mit Marihuana fand. Sie meldete den ungewöhnlichen Fund und übergab die Dose mit samt Rauschgift der Polizei. Die Dose wird nun kriminaltechnisch untersucht. Die Polizei hofft, DNA-Spuren oder Fingerabdrücke zu finden, um den uneigennützigen Drogendealer zu ermitteln.

Bereits am Freitag hatten Zivilbeamte zwei Mädchen bei den Toiletten des Bürgerzentrumsertappt. Die 15- und 13-Jährige versuchten zwar davonzulaufen, wurden von den Polizisten aber schnell erwischt. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten Marihuana bei den Jugendlichen. Das Rauschgift wurde den Teenagern abgenommen. Die 15-Jährige erwartet nun eine Anzeige, das 13-jährige Mädchen ist noch nicht strafmündig. Die Erziehungsberechtigten wurden verständigt, waren aber nicht bereit, ihre Kinder direkt vom Tatort abzuholen. Das Jugendamt wurde informiert – auch wegen des Verhaltens der Eltern.

Mehrere Polizeibeamte der Inspektion Germering waren nötig, um am Samstagvormittag einen alkoholisierten 35-Jährigen in Alling zu bändigen. Zunächst war der Mann aufgefallen, als er nach einem Streit im Straßenverkehr einem 44-Jährigen ins Gesicht schlug. Dabei verletzte der 35-Jährige das Opfer und beschädigte auch dessen Brille. Als dann die hinzugerufenen Polizisten den Sachverhalt aufnehmen wollten, wurden auch sie von dem Betrunkenen bedroht und beleidigt. Den 35-Jährigen erwarten nun wegen der Vorfälle gleich mehrere Strafverfahren.

Bei dem Versuch, in einer Tiefgarage einzuparken, hat ein Senior am Samstag in Germering einen Unfall gebaut. Für viel Aufregung bei den Einsatzkräften hat am Samstag in Germering ein eigentlich nützliches technisches Hilfsmittel gesorgt.

13. Januar

Das wohl bisher größte Abenteuer ihres Lebens hat eine Katze am Mittwoch in Olching erlebt. An einem seiner ersten Tage als Freigänger kletterte das Tier auf einen Baum – und fand keinen Weg mehr zurück. Alle Versuche der Besitzerin, die Katze zum Abstieg zu bewegen, scheiterten. So rief die Halterin die Olchinger Feuerwehr. Die rückte mit der Drehleiter an, packte die Katze in eine Transportbox und konnte das Tier schließlich an die erleichterte Besitzerin übergeben. Ob die Katze beim nächsten Ausflug vorsichtiger ist, wird sich zeigen.

Die Geiselbullacher Feuerwehr muss wegen ihrer Nähe zur A 8 häufig zu Unfällen auf der Autobahn ausrücken. Am Donnerstagmorgen war es wieder soweit. Gegen 7.30 Uhr hatte es auf der Eschenrieder Spange kurz vor dem Allacher Tunnel gekracht. Dort waren aus noch ungeklärter Ursache zwei Autos kollidiert. Zwei Insassen wurden verletzt und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand nach Angaben der Feuerwehr erheblicher Schaden. Die Geiselbullacher Feuerwehr räumte und sicherte die Unfallstelle. Es kam zu erheblichen Behinderungen.

11. Januar

Eine 71-jährige E-Bikefahrerin ist am Dienstag gegen 15 Uhr an der Hartstraße von einem Auto angefahren worden. Die Frau zog sich dabei eine Rückenprellung zu. Sie war mit ihrem Pedelec von einem Supermarkt-Parkplatz aus auf die Hartstraße gefahren und hatte dabei einen von links kommenden Toyota übersehen. Dieser bremste der Polizei zufolge zwar noch, trotzdem stießen die beiden zusammen. Die Radfahrerin kam zu Fall und stürzte auf den Rücken. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Am Fahrrad war kaum ein Schaden zu sehen. Eventuell ist der Polizei zufolge jedoch der Rahmen verbogen, was einen Totalschaden bedeuten würde. Nach ersten Angaben der Radfahrerin habe sie den Toyota nur übersehen, da dieser ihrer Ansicht nach zu schnell fuhr. Zur Klärung dieser Frage sucht die Germeringer Polizei nun Augenzeugen, die sich unter Telefon (089) 8 94 15 70 melden sollen.

Im Bereich der Dienststelle Germering ist es am Mittwochnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Die Polizei war unterstützend für das Jugendamt Fürstenfeldbruck unterwegs, wie ein Sprecher auf Nachfrage sagte. Ziel war die Inobhutnahme eines Minderjährigen in einer Gemeinschaftsunterkunft. Man könne nie wissen, ob es in einem solchen Fall zu Schwierigkeiten, etwa zu Solidarisierungen, kommt, sagte der Sprecher. Daher das größere Personalaufgebot, bei dem auch Beamte aus Fürstenfeldbruck mit dabei waren.

Ein Münchner hat an einer Kreuzung in Olching einen Unfall verursacht, weil er die „Rechts vor Links“-Vorfahrtsregelung missachtet hat. Das geht aus dem Polizeibericht hervor. Der 46-Jährige war am Dienstagmorgen auf der Feldstraße in Richtung Münchner Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Pfarrstraße stieß er mit dem stadtauswärts fahrenden Wagen eines 87-jährigen Olchingers zusammen. Es entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

Als ein 57-jähriger Puchheimer am Dienstag zu seinem in der Rainerstraße geparkten Auto zurückkam, war der rechte Vorderreifen platt. Bei genauer Betrachtung war eine Einstichstelle erkennbar. Der Volvo war dort seit Sonntagabend abgestellt, wie die Polizei berichtet. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Hinweise unter der Telefonnummer (089) 8 94 15 70.

10. Januar

Ein brennender Porsche hat am Montagmorgen die Feuerwehr in Gröbenzell auf den Plan gerufen. Wie die Brandbekämpfer mitteilen, fing das Auto gegen 10 Uhr in der Gärtnerstraße Feuer. Die Fahrerin konnte sich in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Grund war wohl ein technischer Defekt.

Gelegenheit macht Diebe: Das musste am vergangenen Mittwoch ein Forstarbeiter am Engelsberg bei Fürstenfeldbruck feststellen. Wie die Polizei mitteilt, entwendete ein Unbekannter eine Kettensäge der Marke Stihl aus dem Auto des Mannes, das nicht abgesperrt war. Die Tat passierte zwischen 9 und 11.15 Uhr. Das Gerät hat einen Wert von rund 1200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (0 81 41) 6120.

Einen Schaden in Höhe von rund 20 000 Euro hat ein Betrunkener am frühen Samstagmorgen in Emmering verursacht. Wie die Polizei mitteilt, verlor der 55-Jährige gegen 5.30 Uhr auf der Dachauer Straße am Ortseingang die Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend überfuhr er eine Verkehrsinsel, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in die Leitplanke. Um den angerichteten Schaden kümmerte er sich nicht – und fuhr einfach weiter. Die Flucht endete allerdings schnell. Weil das Auto nicht mehr fuhr, lief der Mann zu Fuß weiter. Die Polizei fand nur das stark beschädigte Auto. Vier Stunden nach dem Unfall hatten die Beamten den Emmeringer ermittelt. Sie statteten dem Mann einen Besuch ab und unterzogen ihn einem Alkoholtest. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Fahrer noch rund 1,1 Promille. Auf den 55-Jährigen kommen jetzt viele Probleme zu. Sein Führerschein wurde sichergestellt. An seinem Wagen entstand laut Polizei ein Schaden von rund 15 000 Euro, an der Leitplanke von rund 5000 Euro.

Ein betrunkener 40-jähriger Maisacher ist am Samstag um 16 Uhr am Parkplatz des Waldsees in Gernlinden gegen einen Baum und eine Laterne gefahren. Er fuhr anschließend einfach weiter. Was er nicht ahnte: Er war beobachtet worden. Der Zeuge verständigte die Olchinger Polizei, die den Verursacher recht schnell ermittelte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille. Er muss sich jetzt der Polizei zufolge für mehrere Straftaten verantworten. Der Sachschaden wird auf einen unteren dreistelligen Eurobereich geschätzt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen eines Unfalls, der sich schon am Donnerstag gegen 13 Uhr in Esting ereignet hat. An der Kreuzung Dachauer-/Philipp-Helmer-Straße wurde ein Fußgänger von einem unbekannten Autofahrer angefahren. Aufgrund seiner leichten Verletzung und eines Schocks verzichtete das Opfer auf den notwendigen Austausch der Personalien. Der Autofahrer entfernte sich deswegen erlaubterweise vom Unfallort. Die Polizei sucht ihn und einen männlichen Zeugen, der mit dem Autofahrer diskutiert hat.

Vier Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 100 000 Euro: Das sind die Folgen eines Unfalles, den ein 34-jähriger Fürstenfeldbrucker am Samstag auf der A 9 bei Langenbruck verursacht hat. Der Autofahrer wechselte gegen 14 Uhr im dichten Reiseverkehr Richtung Berlin von der mittleren auf die linke Spur. Dabei übersah er den Pkw eines 22-jährigen Mannes aus Allersberg. Dieser leitete eine Vollbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem Autoheck des Bruckers nicht mehr verhindern. Hinter den beiden Fahrzeugen befanden sich zwei weitere Fahrzeuge, die nacheinander auf die Unfallstelle auffuhren. In Folge des Unfalls und der Aufräumarbeiten entstand ein bis zu 15 Kilometer langer Rückstau, der bis in die Abendstunden anhielt.

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in der Gilchinger Straße in Alling zwei abgestellte Anhänger beschädigt. An dem einen Anhänger wurde die Elektroleitung durchtrennt, so dass ein Sachschaden von etwa 350 Euro entstanden ist. An einem weiteren Anhänger wurde die Abdeckplane gestohlen. Der Beuteschaden beläuft sich hierbei auf etwa 400 Euro. Wer Hinweise zur Aufklärung geben kann, soll sich unter Telefon (089) 8 94 15 70 bei der Polizei Germering melden.

