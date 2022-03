Ticker zum Ukraine-Krieg: Flüchtlinge kommen nach Bruck - viele Hilfsaktionen

Von: Thomas Steinhardt

Vor dem Brucker Rathaus weht die ukrainische Flagge. © Stadt FFB

Der Krieg in der Ukraine hat weitreichende Auswirkungen. Viele Brucker helfen, gleichzeitig kommen viele Flüchtlinge in der Region.

Russland hat die Ukraine angegriffen

In Bruck herrscht große Hilfsbereitschaft

In der Region werden Flüchtlinge aufgenommen

9. März: Mittlerweile haben 128 aus der Ukraine geflohene Personen Kontakt mit der Ausländerbehörde im Landkreis Fürstenfeldbruck aufgenommen. Sie wurden registriert. 55 von ihnen sind in staatlichen Unterkünften in Olching und Puchheim untergebracht, 73 haben privat ein Quartier gefunden. Diese Zahlen können allerdings nur die Menschen erfassen, die von sich aus Kontakt mit dem zuständigen Landratsamt aufgenommen haben. Ob und wie viele der Ukraine-Flüchtlinge dies nicht oder noch nicht getan haben, ist der Kreisbehörde naturgemäß nicht bekannt. 120 Unterkünfte für die Ankommenden wurden dem Landratsamt bisher von Privatpersonen gemeldet, die diese zur Verfügung stellen. Dazu kommen Angebote über Wohnmöglichkeiten, die in den Gemeinden gesammelt und auch bereits vermittelt wurden. Für Neuankömmlinge standen am Dienstag 227 Plätze in dezentralen Asylbewerber-Unterkünften zur Verfügung. Unterdessen ist ein weiterer Konvoi, der Hilfsgüter transportiert hat, wieder zurück in der Großen Kreisstadt. Auch in Eichenau will man helfen. Außerdem erzählt eine Frau die Geschichte ihrer Flucht.

Kontakt für Flüchtlinge Wer sich als Kriegsflüchtling im Landkreis Fürstenfeldbruck aufhält, wird gebeten, das unten verlinkte Kontaktformular auszufüllen. Dies ermöglicht und erleichtert dem Landratsamt Fürstenfeldbruck die Kontaktaufnahme bei Unterstützungsbedarf. Daher werden die betroffenen Personen gebeten, sich mit dem folgenden Formular bei der Ausländerbehörde Fürstenfeldbruck anzumelden. Die Einreise und der Kurzaufenthalt von bis zu 90 Tagen sind grundsätzlich ohne Visum zulässig. Nach Ablauf dieses Zeitraums kann die Verlängerung des Aufenthalts um weitere 90 Tage geprüft werden. Hierzu wenden sich ukrainische Staatsbürger bitte an die Ausländerbehörde des Landratsamtes Fürstenfeldbruck. Bei mit Visum eingereisten ukrainischen Staatsangehörigen, deren Visum oder befristete Aufenthaltserlaubnis ausläuft, kann – sofern keine spezielle Regelung greift – ein Aufenthalt von weiteren 90 Tagen geprüft werden. Hier geht´s zum Kontakformular.

Einwohner des Landkreises, die mögliche Unterbringungsplätze für Geflüchtete zur Verfügung stellen können werden gebeten, sich beim Landratsamt per E-Mail an asylbewerberunterbringung@lra-ffb.de zu melden.

