Ukraine-Krieg: Über 1000 Flüchtlinge jetzt offiziell registriert

Von: Thomas Steinhardt

Die Feuerwehr hat in Eichenau Feldbetten aufgestellt. © FFW Eichenau

Der Krieg in der Ukraine hat weitreichende Auswirkungen. Viele Brucker helfen, gleichzeitig kommen viele Flüchtlinge in die Region.

Russland hat die Ukraine angegriffen

In Bruck herrscht große Hilfsbereitschaft

In der Region werden Flüchtlinge aufgenommen

18. März: In der Budriohalle in Eichenau sind mittlerweile Feldbetten für etwa 170 Geflohene aufgestellt worden. Beim Landratsamt sind inzwischen 1042 Personen als Flüchtlinge aus der Ukraine registriert, wobei die Online-Formulare noch nicht vollständig ausgezählt sind, wie die Kreisbehörde berichtet. In privaten Unterkünften sind etwa 900 Geflohene untergekommen, in dezentralen 142. In der Unterkunft am Fliegerhorst leben derzeit 675 Personen aus der Ukraine, wobei es sich hier nur um eine kurzzeitige Unterbringung handele. Für Sonntag oder spätestens Montag werden an die 50 weitere Geflüchtete erwartet, die in Maisach und Gelbenholzen Obdach finden sollen. Aktuelles zum Krieg berichtet merkur.de.

17. März: Beim Landratsamt Fürstenfeldbruck sind mittlerweile 614 Geflüchtete aus der Ukraine offiziell registriert. Privat untergekommen sind 472 Personen. In den dezentralen Heimen leben 142 Ukrainer, in der Unterkunft am Fliegerhorst 762.

Kassenautomat macht Probleme

Bei der Aufnahme von Flüchtlingen gibt es im Landkreis offenbar Schwierigkeiten. Wie Alexa Zierl (ÖDP) im Ausschuss für Integration, Soziales, Jugend und Sport der Stadt Fürstenfeldbruck berichtete, warten die Geflüchteten aus der Ukraine offenbar seit längerem auf ihre Papiere und auch Geld. Laut Integrationsreferent Willi Dräxler funktioniere die Auszahlung nicht. OB Erich Raff bestätigte dies. Er habe auch gehört, dass es im Amt Probleme gebe. Man werde darauf drängen, dass im Landratsamt für diese Themen ein Ansprechpartner bereitgestellt werde.

Ein Aufnahme-Lager für Flüchtlinge © Beispielfoto: Sven Hoppe

Das Landratsamt betont, dass man zunächst zwischen dem Fliegerhorst einerseits und den dezentralen sowie privaten Unterkünften andererseits zu unterscheiden habe, wie eine Sprecherin auf Nachfrage erklärt. Im Fliegerhorst würden alle eintreffenden Personen sofort registriert, die Auszahlung von Leistungen erfolge spätestens am nächsten Arbeitstag im Büro vor Ort. Personen aus privaten Unterkünften und dezentralen Unterkünften müssten ebenfalls registriert werden. Hierin liege häufig das Problem. Flüchtlinge, die noch nicht registriert seien, könnten auch keine Leistungen erhalten. Nach der Registrierung seien zuletzt Termine mit einer drei bis vier-tägigen Wartezeit vergeben worden.

Dies liege schlicht daran, dass aufgrund technischer Probleme keine Auszahlungen über die Kassenautomaten erfolgen könne. „Wir arbeiten jedoch mit Hochdruck seit einer Woche an der Instandsetzung und hoffen, diese noch heute abschließen zu können“, sagte die Sprecherin am Donnerstag. Da insoweit eine Prognose jedoch nicht sicher erfolgen könne, hätten die Sachbearbeiter aktuell Termine mit Vorlauf vergeben.

In manchen Supermärkten kommt es zu Hamsterkäufen von Speiseöl. Das trifft auch Pizzabäcker

16. März: Die erste Turnhalle ist mit Flüchtlingen belegt worden. Zunehmend stellt sich die Frage nach der Beschulung von geflohenen Kindern und Jugendlichen. Die mit dem Krieg zusammenhängende Energiekrise beschäftigt auch Politiker des Kreistags. Außerdem bereiten sich die Tafeln auf einen Ansturm vor.

15. März: Das Landratsamt erwartet weitere Flüchtlinge aus der Ukraine. Als Unterkünfte werden nun die Budriohalle in Eichenau, das KJR-Haus in Gelbenholzen und das Sportzentrum Adelshofen eingerichtet. Die dezentrale Ankunftseinrichtung in Maisach an der Emmy-Noether-Straße 1, hat offiziell ihren Betrieb aufgenommen. Im ehemaligen Hotel Hasenheide sind ebenfalls Flüchtlinge untergebracht, Vertreter der Feuerwehr haben in München geholfen. Und die Volkshochschule in Bruck bietet kostenlose Deutsch-Kurse an.

14. März: Das Landratsamt in Fürstenfeldbruck verzeichnet offiziell 950 Geflüchtete aus der Ukraine. Davon sind 439 in der Unterkunft am Fliegerhorst untergebracht, 117 dezentral in den Unterkünften des Landratsamts und 394 privat. Die Eichenauer Budriohalle wird nach Einschätzung des Landratsamts voraussichtlich am Mittwoch mit Flüchtlingen belegt werden. Am Münchner Hauptbahnhof sind 6500 Geflüchetete angekommen. Viele Feuerwehrleute aus der Region, auch aus FFB, helfen in München mit.

11. März: Die Zahl der beim Landratsamt offiziell registrierten Flüchtlinge aus der Ukraine ist auf 885 gestiegen. In der Unterkunft im Fliegerhorst sind 439 Personen untergebracht, dezentrale Plätze haben 55 Flüchtlinge, privat sind 394 Ukrainer untergekommen. Ob und wie viele geflohene Personen im Landkreis leben sind, sich aber noch gemeldet haben, ist unklar. In den Heimen des Landratsamt sind noch 177 Plätze frei. Für diesen Freitagnachmittag werden 100 Neuankömmlinge erwartet. Unterdessen formieren sich Asylhelferkreise. Außerdem hat das Landratsamt verschiedene Sporthallen auf ihre Eignung geprüft. Unter anderem geht es dabei um die Budrio-Halle in Eichenau, die im Bedarfsfall sehr schnell belegt werden könnte.

Vor dem Brucker Rathaus weht die ukrainische Flagge. © Stadt FFB

10. März: Inzwischen sind 653 Flüchtlinge aus der Ukraine im Landkreis offiziell registriert. In der Unterkunft am Fliegerhorst sind 326 Personen untergebracht, dezentral sind es 55. Privat ein Dach überm Kopf gefunden haben 272 Geflüchtete. Auch infolge der Ukraine-Krise steigen die Sprit-Preise. Das Landratsamt hat eine telefonische Hotline für Flüchtlinge eingerichtet. Sie ist unter der Nummer (08141) 519 7788 zu erreichen (Montag bis Freitag je von 8 bis 16 Uhr).

Impfungen für Geflüchtete Im Brucker Impfzentrum muss man jetzt keinen Termin mehr vereinbaren. Der Ärztliche Leiter, Dr. Matthias Skrzypczak, weist darauf hin, dass auch für alle Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine die Möglichkeit einer Impfung ohne Termin im Impfzentrum besteht. Teilweise sind seiner Erfahrung nach die Flüchtenden ungeimpft, andere hätten einen in der EU nicht zugelassenen Impfstoff erhalten. Gemäß den Vorgaben des RKI werde nun diesen Menschen eine Möglichkeit geboten, sich schnell durch eine Impfung zu schützen und auch die notwendigen und anerkannten Impfnachweise zu erhalten. Impfungen sollen auch in den Unterkünften angeboten werden.

9. März: Mittlerweile sind 532 Ukraine-Flüchtlinge offiziell beim Landratsamt gemeldet. Davon sind im Fliegerhorst 326 Personen untergebracht, 55 weiterhin in dezentralen Unterkünften. Privat sind 151 untergekommen. Wie von der Regierung gefordert, werde derzeit eine dezentrale Erstanlaufstelle (dEA) für rund 110 Personen eingerichtet, berichtet das Landratsamt. Dort werden die von der Regierung zukünftig zugewiesenen Personen registriert. Sie bleiben dort, bis sie eine längerfristige Unterkunft bekommen. Die Erstanlaufstelle befindet sich in Maisach. Die bisherigen Bewohner der Unterkunft sind in andere Heime umverteilt worden. Die privaten Angebote werden nun an eine zentrale Stelle im Innenministerium weiter gegeben.

8. März: Mittlerweile haben 128 aus der Ukraine geflohene Personen Kontakt mit der Ausländerbehörde im Landkreis Fürstenfeldbruck aufgenommen. Sie wurden registriert. 55 von ihnen sind in staatlichen Unterkünften in Olching und Puchheim untergebracht, 73 haben privat ein Quartier gefunden. Diese Zahlen können allerdings nur die Menschen erfassen, die von sich aus Kontakt mit dem zuständigen Landratsamt aufgenommen haben. Ob und wie viele der Ukraine-Flüchtlinge dies nicht oder noch nicht getan haben, ist der Kreisbehörde naturgemäß nicht bekannt. 120 Unterkünfte für die Ankommenden wurden dem Landratsamt bisher von Privatpersonen gemeldet, die diese zur Verfügung stellen. Dazu kommen Angebote über Wohnmöglichkeiten, die in den Gemeinden gesammelt und auch bereits vermittelt wurden. Für Neuankömmlinge standen am Dienstag 227 Plätze in dezentralen Asylbewerber-Unterkünften zur Verfügung. Unterdessen ist ein weiterer Konvoi, der Hilfsgüter transportiert hat, wieder zurück in der Großen Kreisstadt. Auch in Eichenau will man helfen. Außerdem erzählt eine Frau die Geschichte ihrer Flucht.

Kontakt für Flüchtlinge Wer sich als Kriegsflüchtling im Landkreis Fürstenfeldbruck aufhält, wird gebeten, das unten verlinkte Kontaktformular auszufüllen. Dies ermöglicht und erleichtert dem Landratsamt Fürstenfeldbruck die Kontaktaufnahme bei Unterstützungsbedarf. Daher werden die betroffenen Personen gebeten, sich mit dem folgenden Formular bei der Ausländerbehörde Fürstenfeldbruck anzumelden. Die Einreise und der Kurzaufenthalt von bis zu 90 Tagen sind grundsätzlich ohne Visum zulässig. Nach Ablauf dieses Zeitraums kann die Verlängerung des Aufenthalts um weitere 90 Tage geprüft werden. Hierzu wenden sich ukrainische Staatsbürger bitte an die Ausländerbehörde des Landratsamtes Fürstenfeldbruck. Bei mit Visum eingereisten ukrainischen Staatsangehörigen, deren Visum oder befristete Aufenthaltserlaubnis ausläuft, kann – sofern keine spezielle Regelung greift – ein Aufenthalt von weiteren 90 Tagen geprüft werden. Hier geht´s zum Kontakformular.

Einwohner des Landkreises, die mögliche Unterbringungsplätze für Geflüchtete zur Verfügung stellen können werden gebeten, sich beim Landratsamt per E-Mail an asylbewerberunterbringung@lra-ffb.de zu melden.

Im Landkreis gibt es verschiedene Hilfsangebote.