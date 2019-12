Die Tönnchen stehen bereit: So funktioniert die Biomüll-Offensive

Mehr Strom und mehr Dünger aus Bio-Abfällen: Das will der Landkreis ab dem 1. Januar mit Änderungen in der Abfallwirtschaft erreichen. Vor allem entfällt der Bonus für Leute, die selbst kompostieren – und alle bekommen Gutscheine für die braunen Bio-Sackerl.

Fürstenfeldbruck – Der Änderung, die am 1. Januar in Kraft tritt, sind mehrere Debatten im Kreistag vorangegangen – und zwar zu einer Zeit, als Greta Thunberg zumindest in der Region Bruck noch unbekannt war. Hintergrund ist der Wunsch, mehr Bioabfall für die energetische Weiterverwendung zu gewinnen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema.

Was bedeutet der Wegfall des Eigenkompostierbonus?

Etwa die Hälfte der Bürger bekommt den Bonus. Sie haben angegeben, Bioabfall auf dem eigenen Grundstück zu kompostieren. Dieser Bonus fällt weg. Niemand muss deswegen aber mehr bezahlen. Vielmehr werden die Gebühren für alle auf das bisher für Eigenkompostierer geltende Niveau um 20 Prozent gesenkt. Der Landrat selbst war von der Neuregelung nicht wahnsinnig begeistert, muss sie aufgrund geltender Beschlüsse jetzt aber umsetzen.

Natürlich darf jeder selbst weiter kompostieren. Das sei vor allem bei Gartenabfällen sinnvoll, die man freilich auch abgeben kann. Beide Systeme könnten sich ergänzen, heißt es beim Aballfwirtschaftsbetrieb des Landkreises (AWB).

Wie funktioniert die Biomüll-Sammlung?

Eigentlich im Wesentlichen wie bisher. Neu ist allerdings, dass alle Bürger Gutscheine für die kostenpflichten Bio-Sackerl bekommen (Eigentümer direkt vom AWB, Mieter von der Hausverwaltung oder vom Vermieter). Damit kann man die Sackerl kostenlos an den großen Wertstoffhöfen und weiteren Ausgabestellen abholen. Man kann zwischen verschiedenen Größen und Materialien (Altpapier oder Stärke) wählen. Der AWB hofft, dass damit mehr Leute dieses System nutzen und weniger Biomüll (gilt als hochenergetisch) im Restmüll landet.

Und wohin mit den Säcken?

Die Sackerl kann man zur wöchentlichen Abholung einfach auf die Straße stellen. Allerdings zerfleddern sie gerne, zumal der Inhalt ja oft feucht ist. (Angeblich wurden schon mal Wildschweine gesichtet, die sich an den Sackerln gütlich taten.) In größeren Wohneinheiten gibt es oft die Möglichkeit, die Säcke in eine große braune Tonne zu geben. Wer diese Möglichkeit nicht hat, kann sich beim AWB das aus der Mitte des Kreistags heraus gedanklich kreierte Bio-Tönnchen kaufen. Das Tönnchen umfasst 35 Liter. Es kostet 20 Euro und ist erhältlich an den großen Wertstoffhöfen in Bruck, Germering (Starnberger Weg), Gröbenzell, Mammendorf und beim AWB.

Was gehört in den Bio-Abfall?

Entsorgt werden darin Gemüse- und Salatabfälle, Obstreste und Obstschalen (auch Zitrus), Eier- und Nussschalen, Kaffeesatz und Teebeutel, Brot- und Backwarenreste, verdorbene Lebensmittel, Essensreste (roh oder gekocht, auch Fleisch und Fisch), Schnittblumen und Topfpflanzen, kleine Mengen an Laub und Grasschnitt.

Was passiert mit Bioabfall?

Nach der Sammlung wird er in eine Vergärungsanlage in Volkenschwand (Kelheim) gefahren. Aus dem Abfall wird Biogas und via Blockheizkraftwerk Strom und Wärme. Aus den Gärprodukten wird Dünger hergestellt. Der von einigen Kreisräten geforderte Bau einer eigenen Vergärungsanlage gilt als nicht wirtschaftlich.

Wie geht es weiter?

Mitte 2020 soll der Restmüll wie schon 2019 erneut untersucht werden. Bis dahin hofft man, den Biomüll-Anteil verringert zu haben.