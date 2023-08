Töpfermarkt im Veranstaltungsforum: Reger Zuspruch - aber Trends sind zweitrangig

Von: Hans Kürzl

Teilen

Reger Zulauf: Besucher bummelten über den Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt auf dem Veranstaltungsforum Fürstenfeld. © Peter Weber

Lieber Qualität als Quantität: Das ist die klare Ansage der Veranstalter, wenn es um den Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt im Veranstaltungsforum geht. Das kommt an: Die Besucher strömten zahlreich auf das Gelände. Modetrends spielen dabei aber kaum eine Rolle.

Fürstenfeldbruck – Ob lieber weiß mit farbiger Verzierung oder bunt in besonderer Form? Für Ausstellerin Ines Segger aus Bockenheim an der Weinstraße spielt das für die Herstellung ihrer Schüsseln oder Irrlichter eine eher untergeordnete Rolle. „Mein Angebot ist sehr vielseitig“, erklärt sie. Doch dann fügt sie hinzu: „Mein persönlicher Trend ist der, dass ich herstelle, was mir gefällt.“ Damit komme sie seit vielen Jahren auch beim Markt in Fürstenfeldbruck gut an. Die einen Kunden suchen dabei etwas Praktisches, die anderen etwas Schönes.

„Mein Trend ist, was mir gefällt“: Ausstellerin Ines Segger punktet mit diesem Motto seit Jahren. © Peter Weber

Auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken

So wie Gabi und Wolfgang Sachmann aus Fürstenfeldbruck, die sehr gerne jedes Jahr über den Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt im Veranstaltungsforum bummeln. „Wir halten schon ein wenig Ausschau nach Geschenken für Weihnachten“, verraten die beiden. Da entscheide nicht so sehr der eigene Geschmack, sondern das Gespür, was dem Freund oder der Bekannten gefallen könnte. Und da darf es dann auch einfach mal nur schön sein. Modern oder nicht, das sei nebensächlich.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Das sieht Stefan Motzke ebenso, der mit seinem Stand und seiner Ware aus Hohenwart angereist ist. Das liegt im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm. Motzke weiß zwar von Kollegen, die gerne Trends folgen, nach denen grün oder eine besondere Form gerade gefragt sein sollen. Er habe aber keine Ahnung, wer das festlege.

Trends können sich wiederholen

Aus diesem Grund hat sich bei Motzke eine recht entspannte Haltung zu dem Thema entwickelt. Er hat selbst schon erlebt, dass ihm Marktbesucher blaue Teller, Tassen und Töpfe in dem einen Jahr fast sprichwörtlich aus der Hand gerissen haben. „Und im nächsten Jahr waren die gleichen Dinger Ladenhüter.“ An der Stelle schmunzelt der Hohenwarter: „Man muss dann halt abwarten können, bis etwas wieder modern wird.“ Bei Kleidung würden Trends ja auch immer wieder mal neu aufgelegt.

Alles kommt und geht: Stefan Motzke mit den Bruckern Gabi und Wolfgang Sachmann an seinem Stand. © Peter Weber

Den Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt steuert Motzke seit zwei Jahren wieder an, nachdem er dort länger nicht vertreten war und eher heimatnah ausstellte. Ganz besonders hat ihn an den Verantwortlichen in Fürstenfeldbruck beeindruckt: „Zu Corona-Zeiten haben sie bewiesen, dass sie unbedingt etwas auf die Beine stellen wollen.“ Das hätten sie auch ihm und seiner Frau gegenüber gezeigt. Andere Veranstaltern sei da nachlässiger gewesen. „Dort sind wir dann eben nicht mehr, dafür aber hier in Bruck.“

Der Besuch an den beiden Tagen bestätigt auch Motzkes Aussagen. Das ganz große Gedrängel herrschte etwa am frühen Samstagnachmittag auf dem Klosterareal nicht, sodass man entspannt schlendern konnte. Dennoch war durchweg reger Zustrom zu verzeichnen – auch schon an den Vormittagen

.Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.