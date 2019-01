TOP FM: Die Pürzers gehen zu dritt auf Sendung

Katharina Pürzer kommt aus der Elternzeit zurück. Ab heute ist die Radio-Moderatorin mit ihrem Ehemann Markus wieder täglich von 5 bis 10 Uhr beim Brucker Sender TOP FM zu hören. Mit dabei bei „Die Pürzers am Morgen“ ist der wohl jüngste und niedlichste Sidekick der Radiobranche – der gemeinsame Sohn Ben (1).

Fürstenfeldbruck – Gemeinsam moderiert in „Die Pürzers am Morgen“ haben Katharina und Markus schon seit September 2015. Im Dezember 2017 ging Katharina in Elternzeit. Jetzt kommt sie wieder zurück. Allerdings nicht alleine und nicht ins Sendestudio. Das Außergewöhnliche und wohl Einzigartige ist, dass Markus um 5 Uhr morgens im Sendestudio in Fürstenfeldbruck steht, während Katharina um 5 Uhr in ihr „Homestudio“ zu Hause am Ammersee geht.

Ob Ben dann schon wach ist, weiß niemand so genau. Im Moment schläft er meistens bis 8 Uhr. Extra aufgeweckt wird er natürlich nicht. Programmdirektor und Morgenmoderator Markus Pürzer freut sich auf seine Familie „on Air“: „Das ist einzigartig in der Radiolandschaft, bisher hat so etwas noch niemand gemacht. Wir sind als Familie im Radio genauso wie bei uns zu Hause. Es wird nichts gescriptet, nichts erfunden – eben das echte Leben live im Radio.“

Radio TOP FM hat extra für Katharina zu Hause ein Studio mit modernster Kommunikationstechnik eingebaut. Die Moderatoren Markus und Katharina können sich via Kamera hören und sehen. Und den kleinen Ben könnte man im Hintergrund auch hören. Wie auch immer er sich einbringt, es wird eine Überraschung.

Im neuen Sendeformat wird es feste Bestandteile geben. Jeden Morgen zwischen 5 Uhr und 10 Uhr hören die Hörer von TOP FM echtes Familienleben im Radio. Im Familienblog um 5.10 Uhr und 8.50 Uhr helfen die „Pürzers am Morgen“ bei Fragen, die alle Familien kennen.

In der Rubrik „Alltagswissen zum Weitersagen“ gibt es immer um 06.20 Uhr und 08.20 Uhr die besten Lifehacks, also kleine Tipps, die den Alltag erleichtern. Und um 7.40 Uhr in der Rubrik „Typisch Mann, Typisch Frau“ wird die Geschlechterexpertin Silke Julia Rödel-Schöpker dafür sorgen, dass sich Männer und Frauen besser verstehen.

Katharina Pürzer, die Co-Moderatorin der Sendung, ist aufgeregt: „Neben meinem Vollzeit-Job als Mami bin ich jetzt wieder ,on Air’. Wie jede Frau, die Kind und Beruf unter einen Hut bekommen muss, ist das eine große Herausforderung, auf die ich mich aber sehr freue.“

Radio TOP FM ist ein Sender der Amperwelle GmbH mit Programm für den Großraum München, insbesondere für die Landkreise Fürstenfeldbruck, Landsberg, Dachau, Starnberg, Erding, Freising, und Ebersberg. Der in Fürstenfeldbruck beheimatete Sender ist über mehrere UKW-Frequenzen und DAB+ zu empfangen. Er ist auch über das Internet als Stream zu hören.