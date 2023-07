Trockner im Keller fängt Feuer - Hitze-Einsatz für Brandhelfer

Von: Ingrid Zeilinger

Der Trockner ist völlig ausgebrannt. © Feuerwehr Fürstenfeldbruck

Bei hohen Temperaturen wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Fürstenfeldbruck zu einem Kellerbrandgerufen. Die Hitze verlangte ihnen einiges ab.

Fürstenfeldbruck – Ein Trockner fing am Samstag in der Aumüllerstraße Feuer. Die Bewohnerin, eine ältere Dame, hatte gegen 17.30 Uhr bemerkt, dass das Gerät in ihrem Keller in Flammen stand. Geistesgegenwärtig alarmierte sie die Feuerwehr und verließ das Haus. Den Brandhelfern schlug starker Qualm entgegen, berichtet Kommandant Michael Ott. Mit schwerem Atemgerät löschten sie den Trockner, brachten ihn nach draußen und belüfteten das Haus. Verletzt wurde niemand, die Bewohnerin wurde von ihrer Nachbarin betreut. Es entstand ein nicht unerheblicher Schaden.

Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde und verlangte den Feuerwehrleuten aufgrund der Hitze einiges ab. Denn mit Jacke, Hose, Helm und Stiefeln kommen sie auch ohne Atemschutz schnell ins Schwitzen. „Wir haben immer ausreichend Getränke in den Fahrzeugen und auch eine Klimaanlage“, berichtet Ott. Und wenn die Brandhelfer verschwitzt und mit hochroten Köpfen aus dem Haus kommen, gebe es erstmal eine Flasche Wasser zur Abkühlung.