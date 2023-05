Trotz Auftakt bei schlechtem Wetter: Das Brucker Volksfest läuft

Von: Peter Loder

Teilen

So voll wie am ersten Tag wird das Bierzelt bis zum Ende der Volksfestwoche wohl selten werden. © Weber

Zum Auftakt der Festwoche in Fürstenfeldbruck strömten die Besucher massenhaft ins Bierzelt.

Fürstenfeldbruck – Mit einem an drei Partyband-Abenden brechend vollen Bierzelt hat das Volksfest rasant Fahrt aufgenommen. Der Auftakt am Freitag war zwar noch verregnet, doch dann hatten ideale Temperaturen am verlängerten Wochenende die Besuchermassen auch scharenweise an die Buden und in die Fahrgeschäfte unter freiem Himmel gelockt. Auch der verkaufsoffenen Sonntag füllte die Straßen der Stadt.

Noch-OB Erich Raff (M.) erzeugte beim Anzapfen deutlich mehr Spritzer als sein Nachfolger Christian Götz (verdeckt hinter ihm). © Weber

Die 72. Volksfest-Auflage hatte am Freitag mit einem neuen Rekord begonnen 2800 Mitmarschierer – angeführt von Luttenwangs Goaßlschnalzern – bildeten nach einem Standkonzert und Freibier am Alten Rathaus einen gewaltigen Umzug. Rund 200 Vereine hat Organisationsleiter Daniel Brando angeschrieben, 57 schickten mit bis zu 50 Personen besetzte Delegationen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Nur das Wetter wollte sich so gar nicht der trotzdem guten Stimmung anpassen. So säumten nur vergleichsweise wenige Zaungäste den knapp 800 Meter langen, von sieben Blaskapellen musikalisch begleiteten Zugverlauf durch die Innenstadt. Dafür war danach im Festzelt kaum noch ein freier Platz zu finden. Als sich die mit den Honoratioren besetzten Kutschen zum krönenden Abschluss im nun strömenden Regen in Bewegung setzten, saß ein Großteil der Teilnehmer bereits im trockenen Bierzelt.

Duell beim Anzapfen

Sehnsüchtig wurde darauf gewartet, dass die beiden Oberbürgermeister für den zweiten denkwürdigen Akt zur Tat schreiten: Erich Raff (CSU) als noch bis 22. Mai amtierender OB und sein Nachfolger Christian Götz (BBV) hatten sich nach einem am Ende etwas überhitzten Wahlkampf für die traditionelle O’zapf-Zeremonie zum friedlichen Bierschlegel-Duell verabredet. Für jeden stand ein geschmücktes Fassl auf der Bühne und die Ehre auf dem Spiel. Die Sache war rasch entschieden.

Während der im Gastro-Gewerbe geschulte Götz mit einem trockenen Schlag das König-Ludwig-Bier zum Fließen brachte, ging es Raff bei seinem 21. und letzten offiziellen Zapf-Auftritt gewaltig nass nei. Erst nach vier spritzigen Versuchen war die Sache erledigt. Der von seinen Anhängern umjubelte Götz konnte sich ein schelmisches Grinsen nicht verkneifen und gestand hinterher: „Zugegeben, es hat gut getan, aber es hätte auch schief gehen können.“ Raff nahm’s sportlich: „Wenn der erste Schlag nicht sitzt, kannst einfach nix machen. Aber die Fotografen hat’s wieder gefreut.“

Das feiernde Jungvolk war dann an drei Abenden hintereinander im Element. Erst rockte Münchens Oktoberfest-Band „Zruck zu dir“ das Zelt, dann heizte Deutschlands zur Partyband des Jahres gekürte „Volxxbeat“-Gruppe ein, ehe Aichs Wiesn-erprobte Überflieger-Crew „Sauwuid“ das Wochenende mit Heimvorteil krönte. Das Volksfest dauert noch bis kommenden Sonntag und wird heute mit dem Seniorennachmittag der Arbeiterwohlfahrt und den Holledauer Musikanten fortgesetzt. Am Abend spielt die Brucker Stadtkapelle.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.