Trotz Verbotsschild am Standesamt: Reis und Blütenwerfen erlaubt

Von: Ingrid Zeilinger

Das Schild am Standesamt. © mm

Das Alte Rathaus ist beliebt bei Hochzeitspaaren. Viele schreiten nach der Trauung im Standesamt die Treppe hinunter zum Brunnen auf dem Marktplatz. Empfangen werden sie von Verwandten und Freunden – mit Reis, Blütenblättern und früher oft auch mit Konfetti.

Fürstenfeldbruck – Das hat so überhand genommen, dass die Stadt inzwischen ein Schild aufgestellt hat: Konfettikanonen und andere Gegenstände sind unter Androhung von Bußgeld explizit verboten.

Ausgegangen ist die Anordnung von OB Erich Raff. „Konfetti ist nicht mehr zeitgemäß“, sagt er. Papierschnipsel und insbesondere Glitzer-Fäden aus Plastik, die in den Konfettikanonen enthalten sind, werden vom Wind über die Gehsteige und in die umliegenden Geschäfte verteilt. „Es schaut rund um den Brunnen auch nicht schön aus“, sagt Raff. Die Folge: Immer wieder beschwerten sich die Geschäftsleute, auch bei der Stadt. Bei sechs bis acht Hochzeiten an einem Freitag komme viel zusammen, und die Entsorgung sei auch problematisch.

Im Standesamt weist man die Brautpaare seit längerem darauf hin, dass sie auf Konfetti verzichten sollen, sagt Leiterin Petra Oswald. Das Problem gebe es seit Jahren. Denn der Platz müsse ohnehin täglich nach Trauungen gereinigt werden. Seit das Schild hängt, sei es besser geworden. Reis ist zwar nicht explizit verboten, doch wird auch kritisch gesehen. Es sei ein Lebensmittel und sorge für Rutschgefahr.

Dennoch darf man diesen werfen, genauso wie Blütenblätter. Die verweht der Wind auch, doch sie stellen kein Problem dar. Und eines darf man bei all der Rücksicht auf die Umwelt nicht vergessen, sagt Oswald. „Es gefällt den Brautpaare natürlich, wenn gestreut wird.“ Und es soll ja auch Glück für die geschlossene Ehe bringen. imu

