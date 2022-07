Türkgücü-Beschluss rechtswidrig? Stadt weist Vorwurf vehement zurück

Von: Thomas Steinhardt

Das Rathaus in Fürstenfeldbruck. © Weber

Nach dem Türkgücü-Beschluss im Brucker Stadtrat wurde der Vorwurf laut, der Ausgang der Abstimmung sei rechtswidrig gewesen. Das weist die Stadt Fürstenfeldbruck jetzt mit aller Entschiedenheit zurück.

Fürstenfeldbruck - In nichtöffentlicher Sitzung hatte sich der Brucker Stadtrat gegen eine Überlassung des Klosterstadions an die Fußballer von Türkgücü München ausgesprochen. BBV und SPD erklärten daraufhin, dass der Beschluss rechtswidrig gewesen sei und dass der OB die Entscheidung hätte alleine fällen können, ohne den Stadtrat zu befassen. Dem tritt die Stadt nun in einem dreiseitigen Schreiben entgegen, das formal an BBV-Stadtrat Christian Götz gerichtet ist, dem Tagblatt aber vorliegt.

Laufende Angelegenheit?

Die Überlassungsfrage sei keine laufende Angelegenheit, betont die Stadt, sondern habe grundsätzliche Bedeutung. Dies nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch in Hinblick darauf, dass die Frage in hohem Maße öffentlichkeitswirksamen Charakter habe. „Ein weiterer Beleg dafür ist die über fußballerische Fachkreise hinausgehende Diskussion über die Insolvenz von Türkgücü und den damit verbundenen Rückzug aus der 3. Liga, der von anderen Vereinen durchaus kritisch gesehen wurde“, heißt es in dem Schreiben. Kurz: Der OB hätte nicht alleine entscheiden können.

Rechtswidrig?

Der Nutzungsvertrag zwischen Stadt und SCF sei nach den Regeln für Gewerbemietverhältnisse zu betrachten und nicht nach den Regeln bei Wohnungsvermietungen. Und hier gelte: „Die Untervermietung zu Gewerbezwecken kann der Vermieter immer und ohne Begründung untersagen.“ Der Mieter sei auch nicht berechtigt, die Mietsache einem Dritten zu überlassen. Eine Schadenersatzpflicht gebe es nicht, weil ja keine Pflichtverletzung vorliege.

Entwurf lückenhaft

Zudem habe der Stadtverwaltung zum Zeitpunkt der Stadtratsentscheidung nur ein vom Regionalligisten Türkgücü übersandter lückenhafter Entwurf eines Untermietvertrags zwischen den Verein und dem SCF vorgelegen. Darin sei die Rede von „Drittligaspielen“ gewesen. Angaben zu finanziellen Vereinbarungen habe der Entwurf nicht enthalten, so die Stadt. Nachfragen der Stadt seien unbeantwortet geblieben. Für die Erlaubnis einer Untervermietung müssten die wesentlichen Bedingungen aber genannt werden, dazu gehört auch die Miethöhe. Die Verwaltung daher und anstelle einer schon formal begründbaren Ablehnung vorgeschlagen, die ,grundsätzliche` Zustimmung zur Überlassung zu beschließen und sich zu weiteren Verhandlungen ermächtigen zu lassen“, heißt es in dem Schreiben der Stadt.

Spekulativ

Die Motivationslage der Mehrheit im Stadtrat, dem nicht zuzustimmen, sei der Verwaltung nicht bekannt, heißt es weiter. „Rein spekulativ können aber Fragen wie das unzureichende und unvollständige Sicherheitskonzept, die fragliche Bonität nach der Insolvenz von Türkgücü München und die kontroverse Diskussion um das Auftreten des Vereins an sich eine Rolle bei der ablehnenden Entscheidung und anderes mehr gespielt haben“, heißt es in dem Schreiben.

Für eine rechtliche Beanstandung des Beschlusses aus dem Stadtrat bestehe jedenfalls kein Raum, heißt es in dem Schreiben.

Türkgücü selbst wird Teile seiner Spiele nun im Münchner Olympiastadion austragen.