Türkgücü in Bruck: Verband gibt Grünes Licht - OB nicht involviert

Von: Thomas Benedikt

Das Gelände des SCF. © Weber

Dass das Stadion an der Klosterstraße – die Heimat des SC Fürstenfeldbruck – in der kommenden Saison auch Heimspielort von Türkgücü München ist, wird wahrscheinlicher.

Fürstenfeldbruck – Bei einer Begehung des Stadions durch Vertreter beider Vereine und des Bayerischen Fußballverbands (BFV) wurde festgestellt, dass die Anlage grundsätzlich regionalligatauglich ist.

Das erklärte der Münchner Klub in einer Pressemitteilung: „Die Auflagen für das 4800 Zuschauer fassende Stadion können vollumfänglich, ohne finanzielle Hilfe der Stadt Fürstenfeldbruck, durch die Vereine rechtzeitig erfüllt werden.“ SCF-Präsident Jakob Ettner hält sich derweil bedeckt. Nur so viel sagt er: „Es gab bereits im Vorfeld der Begehung der Stadionanlage Gespräche mit dem Amt 5 (Anmerkung: Bildung, Familien, Senioren, Jugend, Sport) der Stadt.“ Anders klingt das, was OB Erich Raff sowohl im Gespräch mit dem Tagblatt, als auch im Stadtrat bekräftigte: „Weder vom SCF und Türkgücü noch vom BFV wurden wir gefragt, wie die Stadt zu der Nutzung steht.“

Es sei auch noch offen, ob die Stadt als Eigentümerin des Stadions ihre Zustimmung zum Einzug Türkgücüs geben muss. Dies hänge wohl auch vom Umfang eventueller baulicher Maßnahmen – wie zum Beispiel eines Käfigs für die Gästefans – ab, sagt Raff. Doch da die Stadt in die Pläne der Vereine nicht eingeweiht sei, könne er dazu auch nichts Konkretes sagen. Klar ist mittlerweile, dass Fürstenfeldbruck nicht der einzige Austragungsort für Türkgücüs Heimspiele sein soll. Die Stadt München hat dem Verein bis zu zwölf Spiele im Grünwalder Stadion zugesichert.

